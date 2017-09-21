Роналду вернулся, но лучше не стало. Как «Реал» докатился до -7 от «Барсы»

Что случилось в матче с «Бетисом»

Роскошный мадридский таран на протяжении 90 минут пытался разнести в щепки ворота пожаловавшего на «Бернабеу» «Бетиса». Однако взращённый на полях мадридских академий Антонио Адан (тот самый, которого Моуринью в своё время предпочёл Икеру Касильясу) эти ворота защищал до последнего, проведя, наверное, свой лучший матч в жизни.

Вернувшийся после дисквалификации Роналду на пару с борющимся с последствиями очередной травмы Бэйлом был бессилен – из 27 ударов в направлении ворот Адана цели не достиг ни один. Ни в коем случае не хочется обижать поклонников Зинедина Зидана, но это поражение — на его совести. Странная замена начавшего нащупывать свою игру Иско на Асенсио, а после замены Модрича на форварда Майораля и перестроения на схему 4-1-5 (3-1-6 на последних минутах с рванувшим в атаку Рамосом) окончательно сломали конструктив в игре Мадрида. Банальные проходы и навесы с флангов рано или поздно должны были увенчаться голом. Но этого не случилось, и «Реал» вновь потерял очки при родных трибунах. Уже третий раз в этом сезоне.

Есть ли в этом системность или «Реалу» просто не везёт? Попробуем разобраться.

Проблемы

Они есть, но не глобальные. Из того, что лежит на поверхности, – эпидемия травм. Сезон только начался, а лазарет «Реала» уже потихоньку превращается в полноценную больницу, для обслуживания которой скоро придётся серьёзно увеличивать персонал.

За один сентябрь успели полечиться и восстановиться Вальехо, Ковачич, Бэйл и Варан, сейчас недоступны Бензема, тот же Ковачич, Тео Эрнандес и получивший накануне травму Марсело. Да, возможно, это просто стечение обстоятельств, но несколько лет назад «Реал» уже вынужден был менять медицинскую бригаду из-за переполненного лазарета и неэффективного лечения звёзд, за которых были заплачены миллионы. Вполне вероятно, что достойным медперсоналом клуб так и не обзавёлся.

Сезон только начался, а лазарет «Реала» уже потихоньку превращается в полноценную больницу, для обслуживания которой скоро придётся серьёзно увеличивать персонал.

Отсюда – ощутимые проблемы в атаке. Смешно признать, но команда, повторившая рекорд «Сантоса» с 73 результативными играми подряд, в отсутствие Криштиану не имеет форварда, который способен забивать регулярно. Прекрасно вписанный в игру «Реала» Бензема уже не первый год получает на орехи за свою скромную результативность, 100-миллионный Бэйл играет не лучше 5-миллионного Васкеса, Майораль ещё не готов к роли штатного бомбардира. Даже имея в наличии умниц Иско и Асенсио, постоянно придумывающих что-то у чужих ворот, и явно ошибшегося с выбором позиции в начале карьеры Рамоса, «Реал» остро нуждается в ещё одном футболисте, отдавая мяч которому, партнёры будут уверены: скорее всего, этот парень сейчас отправит его в сетку.

Иско и Асенсио – это улучшенные Хави и Иньеста. Только потерпите Масса восторгов и один увесистый камень в сторону игроков, которые теперь тащат «Реал».

Отсюда проблема номер три – странно проведённое летнее трансферное окно. Приобретения Себальоса и Тео Эрнандеса – прекрасная инвестиция в будущее. Однако летом «Реал» расстался сразу с рядом сильных исполнителей, которым в команде не нашлось равноценной замены здесь и сейчас. И если вместо Данило и Хамеса были выписаны вышеупомянутые Себальос и Тео, то прямых замен Морате и Пепе попросту нет (Вальехо и Борха пока откровенно не готовы бороться за место в основе). Руководство «Реала» не усвоило урок «Барселоны» — если в предыдущем сезоне всё сложилось хорошо, это не значит, что не надо ничего менять. Правило «лучшее – враг хорошего» в футбольной политике неприменимо.

Руководство «Реала» не усвоило урок «Барселоны» — если в предыдущем сезоне всё сложилось хорошо, это не значит, что не надо ничего менять.

Немного тактики

То же касается и тренера. Ещё раз – при всём уважении к Зинедину Зидану как к двукратному победителю Лиги чемпионов, возможно, ему стоит перестать работать по шаблону, где Асенсио должен менять Иско, если у того не клеится игра, а в стрессовой ситуации выпускать максимум атакующих игроков, переводить Рамоса в нападение и сбиваться на подачи в штрафную.

Для примера – сравнение с финалом Лиги чемпионов с «Юве», где «Реал» играл по той же схеме, что и с «Бетисом» — 4-3-1-2. В мае футболисты «Реала», отвечающие за навесы (Марсело, Карвахаль, Кроос, Иско и порой Бензема) совершили 11 кроссов. В последнем матче их было 30. Даже учитывая, что «Реал» больше владел мячом и подал гораздо больше угловых, цифра всё равно слишком большая. Теперь сравните, из каких зон создавались опасные моменты в обоих матчах.

А вот здесь видно, насколько реже полузащитники «сливочных» идут в обводку. И это показатель не только матча с «Бетисом», а большинства матчей «Реала» в Ла Лиге этого сезона. И это против «Бетиса», где и не пахнет мастерами разрушения из Турина.

Понятно, что при наличии на поле Роналду вся команда старается играть на него. То же самое и с Бэйлом, которому давно пора начать забивать.

Как травмы рушат карьеру Гарета Бэйла В последние годы главный соперник нападающего «Реала» не игроки других команд, а его собственный организм.

В итоге креативившие в предыдущих играх Асенсио с Иско снова сбиваются на заложенную программу «отдай пас Роналду», отчего конструктив команды сильно страдает. Прибавьте сюда отсутствие Бензема, замену его иноземным телом-Бэйлом, и можете сделать вывод, что с атакой у «Реала» действительно есть проблемы.

20 поводов смотреть новый сезон АПЛ В главных ролях – Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и даже «новый Юрген Клопп».

Так ли всё серьёзно?

Но, несмотря на весь комплекс проблем, которые сейчас есть в «Реале», фундаментальными их назовёт только человек, решивший устроить цунами в ванной. Какой-то хронической болезни в команде нет. Это скорее осенняя простуда, которая сказывается на работоспособности мадридского организма.

«Реал» не смог побить рекорд «Сантоса», «Месси забил за сезон больше, чем весь «Реал», «Реал» впервые за шесть лет не выиграл в Примере в трёх домашних матчах подряд». Все эти новостные заголовки – не более чем истерия на ровном месте.

Да, команда отстаёт от «Барселоны» уже на семь очков. Да, две ничьи и поражение в пяти стартовых турах – откровенно слабый результат для суперклуба. Однако все проблемы «Реала» решаемы. И решаемы в первую очередь её главным тренером. И если в этом сезоне Зидан сумеет по полной использовать лучшую группу полузащиты в Европе и сместить привычные акценты, проявив себя гибким наставником, тогда можно будет и без упоминаний о победах в Лиге чемпионов говорить, что из великого игрока вырос великий тренер.