Элита на вылет. Умышленно ли клубы РФПЛ «сливают» Кубок

Почему Кубок России никому не нужен Пора что-то менять.

В последние годы к широкой ротации в Кубке России прибегают все клубы, когда-либо считавшиеся либо по сей день относящиеся к касте великих. Не все демонстрируют максимальную заряженность на результат. Главное отличие второго по значимости национального турнира от первого заключается в том, что здесь приоритеты мастеровитых участников зачастую проявляются сразу. Кто строит планы на трофей, без раскачки включается в рубку с менее квалифицированными, но, как правило, более мотивированными делегатами низших лиг. Остальные быстро «сливаются». Сказать «умышленно» – значит голословно обвинить. По крайней мере волос на голове никто не рвёт и горестно рук не заламывает. У них другие цели во главе угла – разной степени возвышенности.

Результатом избирательного подхода к состязаниям и становится массовый сход с дистанции фаворитов уже на старте – как вчера, когда из Кубка удалились полдюжины членов РФПЛ, включая серебряного призёра прошлого чемпионата и вторую команду текущего.

Ранние вылеты фаворитов РФПЛ из Кубка при системе «осень-весна»



ЦСКА – 3 вылета

2011/12 – 1/16 финала – 3-е место в чемпионате

2016/17 – 1/16 – 2-е место

2017/18 – 1/16 —?



«Зенит» — 3 вылета

2013/14 – 1/16 – 2-е место

2014/15 – 1/8 – 1-е место

2016/17 – 1/8 – 3-е место



«Локомотив» — 3 вылета

2012/13 – 1/8 – 9-е место

2013/14 – 1/16 – 3-е место

2015/16 – 1/8 – 6-е место



«Рубин» — 3 вылета

2012/13 – 1/16 — 6-е место

2013/14 – 1/16 – 9-е место

2015/16 – 1/16 — 10-е место



«Краснодар» — 3 вылета

2011/12 – 1/16 – 9-е место

2014/15 – 1/8 – 3-е место

2017/18 – 1/16 —?



«Спартак» — 6 вылетов

2011/12 – 1/8 – 2-е место

2012/13 – 1/8 – 4-е место

2013/14 – 1/8 – 6-е место

2014/15 – 1/8 – 6-е место

2015/16 – 1/8 – 5-е место

2016/17 – 1/16 – 1-е место

Существует мнение, что, сбросив кубковую обузу, кандидат в чемпионы автоматически повышает собственные шансы на золото, в крайнем случае – серебро. Многие при этом кивают на прошлогодний «Спартак». Но как раз этот случай, на мой взгляд, не показательный. Подозревать красно-белых в добровольном отказе от трофея, который не даётся им в руки уже 15 лет, может только умалишённый. Да и Массимо Каррера, при всём своём бурном темпераменте, отнюдь не камикадзе, чтобы в первый же сезон самостоятельной практики так рисковать работой. Скорее просто недооценил загадочного дальневосточного неприятеля, не просчитал риски. Подъём по тревоге с лавки Промеса, Зе Луиша и Зобнина только подтвердил предположение, что в планы итальянца кубковый казус не входил. Другое дело, что и лучшим людям «Спартака» спасти игру в Хабаровске не удалось. Желания с возможностями у фаворита не совпали, бывает. Но связывать воедино кубковую неудачу с чемпионатным успехом я бы всё-таки не стал. Налицо стечение обстоятельств. Обратных примеров – тьма.

Пожалуй, чаще кого бы то ни было в пренебрежительном отношении к хрустальной чаше последние годы корили ЦСКА. Хотя по отношению к семикратному лауреату трофея и самому успешному участнику турнира в новом веке подобные обвинения и звучат слегка чудно. Можно предположить, что после стольких восхождений Кубок перестал волновать воображение «армейцев» так, как прежде. Что ветераны смотрят на него сквозь призму дополнительной нагрузки и про себя тихонько костерят судьбу за необходимость тащиться куда-нибудь в глубинку. Знаете, сколько у Игнашевича и Березуцких этих кубков? По семь. У каждого! У Акинфеева – на один меньше. Как в такой ситуации мобилизовать измученный травмами организм на работу на максимальных оборотах против заведомо менее классного соперника? Я не знаю, не играл. Но догадываюсь, что дико сложно.



Леонид Слуцкий это прекрасно понимал. Понимает и Виктор Гончаренко. А заменить своих «дедушек» без потери качества не могут – некем. Это не вина тренеров – беда их. Гончаренко вынужден дозировать нагрузку на своих старшин, невольно деля матчи на более или менее важные – по-другому при таком износе кадровой обоймы никак. На этой неделе он сделал акцент на дерби с «Динамо», а молодняк представившимся шансом элементарно не воспользовался. Мастерства не хватило. Обвинять условных Гордюшенко или Кучаева, не говоря уже о дебютанте Тикнизяне, в отсутствии мотивации – смешно. Игра в Курске подтвердила то, что и раньше все прекрасно знали: у ЦСКА не то что двух – полутора равноценных составов не наберётся. Когда они были, команда делала золотые дубли.

Применительно к «Краснодару» толки об игнорировании кубкового турнира звучат ещё более удивительно. Да если бы Шалимову была безразлична эта чашка, разве подверг бы он такой обструкции команду после томского конфуза? Да уж, наверное, не стал бы бросаться столь громкими словами, как «позор», смягчил бы формулировки.

«Краснодар» третий раз после синхронизации кубкового и лигового календарей тормозит на первой-второй стадии после старта. Вроде бы, нехорошей тенденцией попахивает, но и тут я бы поостерёгся обобщать.

Для юного клуба, из медалей имеющего лишь одну бронзу, а из кубков – ничего, было бы странно проходить мимо самой короткой дороги к призу. Не будем забывать, что у тренера Шалимова, в отличие от игрока Шалимова, пресловутый сервант ещё пуст. Он, по-вашему, тоже мечтал побыстрее избавиться от кубковой ноши? Ну глупости же.

Если кто и спешит свернуть «второй фронт» поскорее, то чаще всего аутсайдеры. Трезво оценивая собственные ресурсы, они понимают: устремившись за двумя зайцами, можешь не догнать ни одного. Ещё и в ФНЛ потом, чего доброго загремишь. Свежие неудачи «Динамо», «Анжи», «Арсенала», при всей непохожести игровых сюжетов, в эту гипотезу вполне вписываются. Более классная команда откровенно «забить» на Кубок себе вряд ли позволит. А что дублёры больших клубов иногда пасуют перед взрослыми мужиками из низших лиг – что же тут удивительного?

Им, мальчишкам, тоже надо где-то мужать и набивать шишки, а Кубок для этих целей идеально подходит: с одной стороны – официальный, взрослый турнир, а с другой – только второй-третий по шкале ценностей грандов. Это не наше изобретение – во всём мире так. У кого-то запас прочности выше, у кого-то – ниже, только и всего.