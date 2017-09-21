Аленичев возвращается. И Каррера здесь ни при чём

Вы можете хейтить тренера, но его «Енисей» сейчас легко спутать со «Спартаком».

Когда в августе «Енисей» забил 9 голов в двух гостевых таймах (во втором – с «Балтикой» и в первом – с «Авангардом»), то на мой восторг в «Твиттере» подписчики ответили сарказмом.

«Да в ФНЛ не на поле вопросы решаются», — писали они. Комментарии вообще плюхались в одну массу: «Да ему не с кем бороться», «Вернулся в свой дивизион», «Получил багаж обратно».

Факт, что «Енисей» лидирует, больше всех забивает и по-игровому прогрессирует, мало кого сбивал. Ведь поражение от АЕК и резкий успех Карреры сделали из Аленичева крепкого нуля. В общественном мнении он слишком быстро не просто перестал быть «тренером», но и вообще достойным человеком.

Вспомните эти майские сомнения болельщиков в личности бывшего кумира: «Аленичев не поздравил Карреру», «Аленичев хочет медаль», «Аленичев просто завидует», «Почему он молчит? Ему стыдно что-то сказать»? Хотя он и поздравил, и медаль просить не собирался, и вместо того чтобы болтать и раскачивать уже чужую лодку, уехал учиться в Италию.

Аленичев: от золотой медали отказываюсь – я её не заслужил Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев — о чемпионстве красно-белых, Массимо Каррере, своём вкладе и судьбе золотой медали.

Феномен мгновенной нелюбви к легенде заслуживает отдельного изучения, но в данном случае я лишь напомню пару-тройку вещей, за что нынешний «Спартак» должен быть благодарен той бездарной команде.

1. Чистка

Так сам Аленичев называл расставание с 11 игроками, которые покинули команду в середине сезона-2015/16. Именно это со временем помогло сделать целостным коллектив.

2. Трансферы

Именно Аленичев настоял на приобретении толстого и мало кому нужного Фернандо за довольно большие деньги. Также он вместе с Сергеем Родионовым пригласил Ещенко и Зобнина – не самых великих на бумаге игроков. И, если помните, уже после первого матча с АЕК тренер назвал Романа лучшим игроком команды. Также при Аленичеве в команду пришли Пилипчук с Каррерой.

3. Прогресс

При нём капитаном стал Глушаков, прибавил Джано и стал основным игроком Кутепов. И, если помните, «Спартак» начал сезон-2016/17 с 4:0 над «Арсеналом» тоже при Аленичеве.

Да, в тот момент Аленичеву не хватило опыта управления большим коллективом, он не прочувствовал известные подводные процессы и, возможно, не смог изменить изначального отношения сверху, из-за чего, в принципе, и заработал увольнение. Но навязанного обществу статуса человека, чей непрофессионализм мешал «Спартаку», он точно не заслужил.

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Честно признаться, в тот момент казалось, что Аленичев не справится с унизительным отторжением своей же публики и просто закончит: станет экспертом, вернётся в Госдуму или сенат. Но в беседе со мной он чётко сказал:

— Нет, я тренер. И буду заниматься любимым делом. А сенат? Надеюсь, такие эксперименты больше не повторятся.

Тогда пришлось выдавить из себя грустную улыбку, зато сейчас можно сказать, что Аленичев держит слово и возвращается. Даже не пресловутым лидерством — там в ФНЛ ведь всё не на поле решается. Не тридцаткой голов в 14 матчах скудного на результативность ФНЛ — ведь Малояны, Кутьины, Сердеровы и остальные с вратарём Чепчуговым – звёзды футбола (на самом деле, такое ощущение, что ты читаешь сводки турнира дублёров 2013 года). Не самокритикой после побед из разряда: «Да, 2:0, но я недоволен, как мы сегодня играли». Нет, этим никого нельзя было впечатлить, нужно было событие пожирнее.

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И оно произошло: после 3:0 в Кубке над «Ахматом», который приехал основой и ставил задачу пройти в турнире как можно дальше, смеяться больше не над кем. Ведь «Енисей» и давил, и комбинировал так, что местами был похож на «Спартак» не только цветом формы. Просто посмотрите третий гол (а ещё лучше все — это очень красиво) – вам ничего не напоминает?

И эти рассуждения не о том, что Аленичев мог бы выиграть со «Спартаком», как Массимо. Ни в коем случае: Каррера – чемпион России, у которого, если верить последним событиям и собраниям, всё в ближайшее время станет хорошо и с командой, и с очками в РФПЛ.

Мне просто приятно, что одна из крупнейших футбольных личностей, пережившая довольно серьёзный карьерный и психологический удар, возвращается в игру. Удачи, Дмитрий Анатольевич.