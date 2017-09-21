175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Дмитрий Аленичев
Текст: Дмитрий Егоров
Фото: РИА Новости

Аленичев возвращается. И Каррера здесь ни при чём

Вы можете хейтить тренера, но его «Енисей» сейчас легко спутать со «Спартаком».
21 сентября 2017, четверг. 19:00 Футбол

Когда в августе «Енисей» забил 9 голов в двух гостевых таймах (во втором – с «Балтикой» и в первом – с «Авангардом»), то на мой восторг в «Твиттере» подписчики ответили сарказмом.

«Да в ФНЛ не на поле вопросы решаются», — писали они. Комментарии вообще плюхались в одну массу: «Да ему не с кем бороться», «Вернулся в свой дивизион», «Получил багаж обратно».

Факт, что «Енисей» лидирует, больше всех забивает и по-игровому прогрессирует, мало кого сбивал. Ведь поражение от АЕК и резкий успех Карреры сделали из Аленичева крепкого нуля. В общественном мнении он слишком быстро не просто перестал быть «тренером», но и вообще достойным человеком.

Вспомните эти майские сомнения болельщиков в личности бывшего кумира: «Аленичев не поздравил Карреру», «Аленичев хочет медаль», «Аленичев просто завидует», «Почему он молчит? Ему стыдно что-то сказать»? Хотя он и поздравил, и медаль просить не собирался, и вместо того чтобы болтать и раскачивать уже чужую лодку, уехал учиться в Италию.

Аленичев: от золотой медали отказываюсь – я её не заслужил
Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев — о чемпионстве красно-белых, Массимо Каррере, своём вкладе и судьбе золотой медали.

Феномен мгновенной нелюбви к легенде заслуживает отдельного изучения, но в данном случае я лишь напомню пару-тройку вещей, за что нынешний «Спартак» должен быть благодарен той бездарной команде.

1. Чистка
Так сам Аленичев называл расставание с 11 игроками, которые покинули команду в середине сезона-2015/16. Именно это со временем помогло сделать целостным коллектив.

2. Трансферы
Именно Аленичев настоял на приобретении толстого и мало кому нужного Фернандо за довольно большие деньги. Также он вместе с Сергеем Родионовым пригласил Ещенко и Зобнина – не самых великих на бумаге игроков. И, если помните, уже после первого матча с АЕК тренер назвал Романа лучшим игроком команды. Также при Аленичеве в команду пришли Пилипчук с Каррерой.

3. Прогресс
При нём капитаном стал Глушаков, прибавил Джано и стал основным игроком Кутепов. И, если помните, «Спартак» начал сезон-2016/17 с 4:0 над «Арсеналом» тоже при Аленичеве.

Да, в тот момент Аленичеву не хватило опыта управления большим коллективом, он не прочувствовал известные подводные процессы и, возможно, не смог изменить изначального отношения сверху, из-за чего, в принципе, и заработал увольнение. Но навязанного обществу статуса человека, чей непрофессионализм мешал «Спартаку», он точно не заслужил.

50 вопросов руководству «Спартака»
О Каррере, Глушакове, трансферах и выходе из кризиса.

Честно признаться, в тот момент казалось, что Аленичев не справится с унизительным отторжением своей же публики и просто закончит: станет экспертом, вернётся в Госдуму или сенат. Но в беседе со мной он чётко сказал:

— Нет, я тренер. И буду заниматься любимым делом. А сенат? Надеюсь, такие эксперименты больше не повторятся.

Тогда пришлось выдавить из себя грустную улыбку, зато сейчас можно сказать, что Аленичев держит слово и возвращается. Даже не пресловутым лидерством — там в ФНЛ ведь всё не на поле решается. Не тридцаткой голов в 14 матчах скудного на результативность ФНЛ — ведь Малояны, Кутьины, Сердеровы и остальные с вратарём Чепчуговым – звёзды футбола (на самом деле, такое ощущение, что ты читаешь сводки турнира дублёров 2013 года). Не самокритикой после побед из разряда: «Да, 2:0, но я недоволен, как мы сегодня играли». Нет, этим никого нельзя было впечатлить, нужно было событие пожирнее.

«Аленичев ругает после каждой игры». Откровения лучшего бомбардира ФНЛ
Этот парень забил 11 голов в 11 матчах ФНЛ. Андрей Козлов объясняет, почему он не ушел из «Енисея» в другой клуб на лучшую зарплату.

И оно произошло: после 3:0 в Кубке над «Ахматом», который приехал основой и ставил задачу пройти в турнире как можно дальше, смеяться больше не над кем. Ведь «Енисей» и давил, и комбинировал так, что местами был похож на «Спартак» не только цветом формы. Просто посмотрите третий гол (а ещё лучше все — это очень красиво) – вам ничего не напоминает?

И эти рассуждения не о том, что Аленичев мог бы выиграть со «Спартаком», как Массимо. Ни в коем случае: Каррера – чемпион России, у которого, если верить последним событиям и собраниям, всё в ближайшее время станет хорошо и с командой, и с очками в РФПЛ.

Мне просто приятно, что одна из крупнейших футбольных личностей, пережившая довольно серьёзный карьерный и психологический удар, возвращается в игру. Удачи, Дмитрий Анатольевич.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Енисей ФК Спартак Дмитрий Аленичев
Новости. Футбол
21 сентября 2017, четверг
20:39 Хавбек «Челси» Бакайоко попал в аварию по дороге домой с тренировки
20:38 «Олимпиец» обыграл «Уфу» и вышел в 1/8 финала Кубка России
20:22 «Вираж» «Зенита» устроил перфоманс к 37-му дню рождения фанатского движения
20:08 Григорян показал средний палец фанатам «СКА-Хабаровск» в ответ на оскорбления
20:00 Обухов: «Спартак» поборется за титул, если не будет терять очки, ведя в счёте
19:59 Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России «Енисей» — «Ахмат»
19:46 Бенедито заявил, что Бартомеу врёт о продлении контракта Месси с «Барселоной»
19:44 Штарке: «Бавария» может на меня рассчитывать
19:36 Полузащитник «Манчестер Сити» Гюндоган избежал серьёзной травмы
19:29 Стал известен стартовый состав «Динамо СПБ» на матч Кубка России с «Зенитом»
19:14 Спиридонов: «Енисей» напомнил «Спартак» 90-х
19:13 «Зенит» объявил стартовый состав на матч Кубка России с «Динамо СПБ»
19:00 Аленичев: в матче с «Ахматом» мои ребята показали фантастический футбол
18:45 Кононов: хочу извиниться перед всеми болельщиками «Ахмата»
18:40 Бензема намерен завершить карьеру в «Реале»
18:39 Девочка: Дзюба, зачем ты меня за косички дёргал? Ай-ай-ай!
18:35 Бубнов: «Краснодар» на данный момент основной конкурент «Зенита»
18:28 «Арарат» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы
18:14 Бубнов: Эдер — хороший игрок, он начнёт приносить пользу «Локомотиву»
18:13 Д. Алвес: не отбирал мяч у партнёров по «ПСЖ», они сами забрали его у меня!
18:12 Лепёхин: уверен, «Динамо СПБ» даст бой «Зениту», они мотивированы лучше
18:03 Панов: желаю «Уфе» победы в Кубке России
17:46 Хёведес травмировался спустя два дня после возвращения в общую группу «Ювентуса»
17:38 Обухов: у «Спартака» очень сильно выделяются Промес, Адриано и Фернандо
17:27 «Вильярреал» предложил помощь по сбору средств пострадавшим от землетрясения
17:19 «Крылья Советов» — «Локомотив»: стартовые составы на матч Кубка России
17:18 Жемалетдинов: Бердыев говорил нам, что игра с «Оренбургом» будет тяжёлой
17:15 Завершивший карьеру Штарке вернулся в «Баварию» из-за травмы Нойера
16:55 «Атлетико» сообщил, что договорился с «Челси» о трансфере Диего Косты
16:55 Р. Нигматуллин: «Локо» сыграет вничью с «Крыльями» и выиграет в серии пенальти
16:54 «Енисей» разгромил «Ахмат» и вышел в 1/8 финала Кубка России
16:47 Форвард сборной Англии U21 Абрахам может стать игроком сборной Нигерии
16:39 Тренер «Прикарпатья»: мы знали о шалостях львовских фанатов
16:24 «Интер» за € 6 млн приобрёл воспитанника «Боки Хуниорс»
16:00 Лебедев: «Локомотиву» нужно защитить свой титул обладателя Кубка России
15:47 «Манчестер Сити» также подозревают в нарушении правил по трансферам юных игроков
15:39 Р. Широков стал советником председателя ВФСО «Динамо»
15:23 В Хорватии сообщили, что Срна провалил допинг-тест весной нынешнего года
15:21 Венгер: у меня нет предвзятого отношения к Алексису Санчесу
15:14 Пономарёв — о вылете ЦСКА из КР: Оланаре либо не умеет, либо не может играть
14:58 Хавбек «Ливерпуля» Лаллана провёл первую тренировку по индивидуальной программе
14:51 Бензема официально продлил контракт с «Реалом»
14:49 Игроки «Реала» Бензема и Вальехо приступили к тренировкам с мячом
14:40 Монтоливо из-за травмы не поможет «Милану» в матче с «Сампдорией»
14:24 Экс-игрок сборной России Смертин стал и.о. исполнительного директора «Динамо» М
Все новости RSS
Партнерский контент