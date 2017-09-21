175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Анатолий Романов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сюрпризище! «Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак»

«Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России.
21 сентября 2017, четверг. 22:50 Футбол
Полная чаша. Как Манчини выигрывал Кубок страны везде, где тренировал
«Зенит» стартует в Кубке России. Петербуржцев должно обнадёживать то, что Манчини побеждал в кубковых турнирах везде, где работал.

«Ленинградское дерби» – это интересно!

В это почти невозможно поверить, однако в кубковом турнире были времена, когда ленинградское дерби «Динамо СПб» – «Зенит» собирало на стадионе имени Кирова 100 тысяч зрителей. В мае 1965 года, тоже на стадии 1/16 финала бело-голубые при аншлаге одолели сине-бело-голубых со счётом 2:1 благодаря дублю будущего финалиста Кубка Кубков в составе московского «Динамо» Геннадия Еврюжихина. Причём тогда, как и теперь, динамовцы выступали во втором по уровню дивизионе чемпионата, а автором одной из голевых передач у них стал Макадест Кузяев – брат деда нынешнего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

Сегодня арена «Санкт-Петербург», наследник стадиона имени Кирова, конечно же, не имела шансов привлечь на трибуны 100 тысяч человек. Как минимум, по причине того, что просто не вмещает столько. Но матч «Динамо СПб» – «Зенит» всё равно вызвал достаточно серьёзный интерес в Северной столице. На петербургское дерби в Кубке России пришло даже больше болельщиков, чем на московское дерби ЦСКА – «Спартак» в нынешнем чемпионате (37 230 и 24 000 зрителей соответственно. – Прим. «Чемпионата»).

Кубок России. 1/16 финала
21 сентября 2017, четверг. 20:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
3 : 2 ДВ
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 – Кулишев – 37, 2:0 – Барсов – 43, 2:1 – Паредес – 61, 2:2 – Полоз – 62, 3:2 – Кулишев – 112 (пен)
Удаления: нет – Мевля, 10

Быстрое удаление Мевли

Не требовалось быть экспертом в футболе, чтобы предсказать, что Роберто Манчини пойдёт на максимальную ротацию состава. Из тех, кто три дня назад играл с первых минут с «Уфой», в основу попал только Кристиан Нобоа. Но в любом случае состав сине-бело-голубых оставался достаточно сильным. При этом итальянский тренер показал, что готов продолжать доверять молодому Кириллу Капленко. 18-летний полузащитник вышел на позиции «опорника», рядом с гораздо более опытными легионерами – Нобоа и Леандро Паредесом.

«Зенит» начал игру по схеме 4-3-3, но уже по истечении девяти минут матча это не имело никакого значения. Манчини срочно пришлось менять план на игру. После равного, активного с обеих сторон дебюта динамовцы соорудили контрвыпад, который подарил им численное преимущество. У «Динамо СПб» прошёл пас за спину Михи Мевли, и словенский новичок лидера РФПЛ вынужден был сфолить, чтобы помешать Максиму Барсову забить. Это происходило как раз тогда, когда зенитовские фанаты зарядили «Один город – одна команда»! Тем не менее, номинальные хозяева доказывали на поле, что в Петербурге умеет играть в футбол не только «Зенит».

Три схемы за тайм

Когда сине-бело-голубые остались вдесятером, они перестроились на 4-4-1, а Капленко занял место стоппера. Но вскоре Манчини решил подстроиться под соперника и ситуацию на поле. Тренер дал указание перейти на игру с тремя центральными защитниками, причём именно Капленко стал эдаким либеро. Кирилл держался уверенно, где-то даже слишком уверенно, по крайней мере, он совершил пару опасных подкатов у своих ворот. Впрочем, незадолго до перерыва Капленко всё-таки ошибся, позволил всё тому же неудержимому Барсову забить.

Это случилось уже при счёте 1:0. Команда Александра Точилина играла на удивление смело, грамотно и быстро. У нее здорово ходил мяч, а длинные передачи на форвардов постоянно напрягали оборону «Зенита». Скорее динамовцы напоминали итальянскую команду, а не сине-бело-голубые, которые первый опасный удар нанесли лишь в середине тайма и кроме скорости Эмилиано Ригони ничего предложить сопернику не сумели. «Динамо СПб» открыло счёт как раз в результате классного заброса от Евгения Песегова на лучшего бомбардира бело-голубых в ФНЛ Артёма Кулишева.

Минута, перевернувшая игру

Неудачные 45 минут поставили фаворита на грань катастрофы. По эмоциям на поле и трибунах, по заряженности футболистов на борьбу игра действительно напоминала настоящее дерби. Если бы в Кубке России все матчи были такими, мы бы не жаловались на отсутствие интереса к «второстепенному» турниру. Любопытно, что Манчини в перерыве не захотел совершать замен, просто вернулся к четырём защитникам и поднял все линии высоко.

Несмотря ни на что, «Динамо СПб» в целом контролировало положение. «Зениту» помог реанимировать интригу не столько даже класс, сколько эмоции. Лидер чемпионата, не проигравший ни одного матча на внутренней арене, по-настоящему завёлся. Паредес ухнул издали – голкипер Денис Книга ошибся с выбором позиции и пропустил. И тут же «поплывшие» динамовцы получили второй мяч, потеряв Ригони и Дмитрия Полоза. Картина игра полностью поменялась за какую-то минуту! Манчини наконец-то поднял со скамейки Кузяева с Себастьяном Дриусси. Их свежие ноги очень пригодились «Зениту», который вдесятером прессинговал подуставшего противника.

Лодыгин не выручает

«Зенит» без Андрея Лунёва впервые в этом сезоне пропустил за два тайма дважды. Юрий Лодыгин, у которого минимум практики, действовал, надо признать, не совсем уверенно. Чувствовалась в его игре какая-то нервозность. Хотя в дополнительное время темп заметно спал, динамовцы уже меньше напрягали зенитовцев. Казалось, дело идёт к серии пенальти, однако на 113-й минуте Лодыгин и Капленко не разобрались в простом вроде бы эпизоде с забросом на Барсова. Голкипер должен был выходить на мяч, а вместо этого застрял на полпути. Капленко упустил нападающего и нарушил правила в штрафной. Кулишёв исполнял удар с «точки» под оглушительный свист фан-сектора «Зенита», но не дрогнул и забил третий гол «Динамо СПб». Манчини же сделал последний ход – бросил в бой Артёма Дзюбу. Без толку.

Сине-бело-голубые пополнили список жертв 1/16 финала нынешнего Кубка России. Команда Александра Точилина сотворила сенсацию, которую полностью заслужила своей игрой. Это «ленинградское дерби» Северная столица будет часто вспоминать.

«Ленинградское дерби»: как это было и как это будет. Тут много интересного
Например, в своё время в победе над «Зенитом» поучаствовал Кузяев. Но не Далер, а его родственник.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Динамо СПб ФК Зенит Роберто Манчини Кубок России - Футбол
Новости. Футбол
21 сентября 2017, четверг
23:12 Манчини: Капленко был лучшим на поле в составе «Зенита» в матче с «Динамо СПб»
23:12 Точилин: не знаю, про какие судейские ошибки говорил Манчини
23:04 Манчини: матч был омрачён многочисленными судейскими ошибками
23:03 Тренер «Арарата» Григорян показал средний палец фанатам СКА. Фотообзор матча
22:59 Дзюба в ответ на просьбу об интервью сказал журналистам: «Пирожки»
22:50 «Сьон» с Митрюшкиным в составе обыграл «Лугано»
22:50 «Вильярреал» и «Эспаньол» сыграли вничью, Черышев был заменён во втором тайме
22:33 Определились все участники 1/8 финала Кубка России
22:32 «Зенит» проиграл «Динамо СПб» и вылетел из Кубка России
22:23 Неймар извинился перед игроками «ПСЖ» за инцидент с Кавани
22:19 «Рома» на две недели лишилась Шика из-за травмы
21:57 Гаджиев: проблемы у «Амкара» остаются, «Факел» в некоторых ситуациях их обнажал
21:57 Тихонов: «Крылья» заслужили победу над «Локомотивом» своим огромным желанием
21:49 Григорян: только свиньи могут оскорблять тренера, без которого клуб мог вылететь
21:40 Сёмин: сегодня «Локомотив», наверное, не должен был проиграть, но проиграл
21:40 ФИФА встала на сторону «Байера» в ситуации с трансфером Аларио из «Ривер Плейта»
21:37 Поддубский: «СКА-Хабаровск» в матче с «Араратом» проявил характер
21:03 «Крылья Советов» обыграли «Локомотив» и вышли в 1/8 финала Кубка России
20:54 «Амкар» разгромил «Факел» в 1/16 финала Кубка России
20:52 «СКА-Хабаровск» обыграл «Арарат» и вышел в 1/8 финала Кубка России
20:39 Хавбек «Челси» Бакайоко попал в аварию по дороге домой с тренировки
20:38 «Олимпиец» обыграл «Уфу» и вышел в 1/8 финала Кубка России
20:22 «Вираж» «Зенита» устроил перфоманс к 37-му дню рождения фанатского движения
20:08 Григорян показал средний палец фанатам «СКА-Хабаровск» в ответ на оскорбления
20:00 Обухов: «Спартак» поборется за титул, если не будет терять очки, ведя в счёте
19:59 Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России «Енисей» — «Ахмат»
19:46 Бенедито заявил, что Бартомеу врёт о продлении контракта Месси с «Барселоной»
19:44 Штарке: «Бавария» может на меня рассчитывать
19:36 Полузащитник «Манчестер Сити» Гюндоган избежал серьёзной травмы
19:29 Стал известен стартовый состав «Динамо СПБ» на матч Кубка России с «Зенитом»
19:14 Спиридонов: «Енисей» напомнил «Спартак» 90-х
19:13 «Зенит» объявил стартовый состав на матч Кубка России с «Динамо СПБ»
19:00 Аленичев: в матче с «Ахматом» мои ребята показали фантастический футбол
18:45 Кононов: хочу извиниться перед всеми болельщиками «Ахмата»
18:40 Бензема намерен завершить карьеру в «Реале»
18:39 Девочка: Дзюба, зачем ты меня за косички дёргал? Ай-ай-ай!
18:35 Бубнов: «Краснодар» на данный момент основной конкурент «Зенита»
18:28 «Арарат» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы
18:14 Бубнов: Эдер — хороший игрок, он начнёт приносить пользу «Локомотиву»
18:13 Д. Алвес: не отбирал мяч у партнёров по «ПСЖ», они сами забрали его у меня!
18:12 Лепёхин: уверен, «Динамо СПБ» даст бой «Зениту», они мотивированы лучше
18:03 Панов: желаю «Уфе» победы в Кубке России
17:46 Хёведес травмировался спустя два дня после возвращения в общую группу «Ювентуса»
17:38 Обухов: у «Спартака» очень сильно выделяются Промес, Адриано и Фернандо
17:27 «Вильярреал» предложил помощь по сбору средств пострадавшим от землетрясения
Все новости RSS
Партнерский контент