Сюрпризище! «Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак»

«Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России.

Полная чаша. Как Манчини выигрывал Кубок страны везде, где тренировал «Зенит» стартует в Кубке России. Петербуржцев должно обнадёживать то, что Манчини побеждал в кубковых турнирах везде, где работал.

«Ленинградское дерби» – это интересно!

В это почти невозможно поверить, однако в кубковом турнире были времена, когда ленинградское дерби «Динамо СПб» – «Зенит» собирало на стадионе имени Кирова 100 тысяч зрителей. В мае 1965 года, тоже на стадии 1/16 финала бело-голубые при аншлаге одолели сине-бело-голубых со счётом 2:1 благодаря дублю будущего финалиста Кубка Кубков в составе московского «Динамо» Геннадия Еврюжихина. Причём тогда, как и теперь, динамовцы выступали во втором по уровню дивизионе чемпионата, а автором одной из голевых передач у них стал Макадест Кузяев – брат деда нынешнего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

Сегодня арена «Санкт-Петербург», наследник стадиона имени Кирова, конечно же, не имела шансов привлечь на трибуны 100 тысяч человек. Как минимум, по причине того, что просто не вмещает столько. Но матч «Динамо СПб» – «Зенит» всё равно вызвал достаточно серьёзный интерес в Северной столице. На петербургское дерби в Кубке России пришло даже больше болельщиков, чем на московское дерби ЦСКА – «Спартак» в нынешнем чемпионате (37 230 и 24 000 зрителей соответственно. – Прим. «Чемпионата»).

Быстрое удаление Мевли

Не требовалось быть экспертом в футболе, чтобы предсказать, что Роберто Манчини пойдёт на максимальную ротацию состава. Из тех, кто три дня назад играл с первых минут с «Уфой», в основу попал только Кристиан Нобоа. Но в любом случае состав сине-бело-голубых оставался достаточно сильным. При этом итальянский тренер показал, что готов продолжать доверять молодому Кириллу Капленко. 18-летний полузащитник вышел на позиции «опорника», рядом с гораздо более опытными легионерами – Нобоа и Леандро Паредесом.

«Зенит» начал игру по схеме 4-3-3, но уже по истечении девяти минут матча это не имело никакого значения. Манчини срочно пришлось менять план на игру. После равного, активного с обеих сторон дебюта динамовцы соорудили контрвыпад, который подарил им численное преимущество. У «Динамо СПб» прошёл пас за спину Михи Мевли, и словенский новичок лидера РФПЛ вынужден был сфолить, чтобы помешать Максиму Барсову забить. Это происходило как раз тогда, когда зенитовские фанаты зарядили «Один город – одна команда»! Тем не менее, номинальные хозяева доказывали на поле, что в Петербурге умеет играть в футбол не только «Зенит».

Три схемы за тайм

Когда сине-бело-голубые остались вдесятером, они перестроились на 4-4-1, а Капленко занял место стоппера. Но вскоре Манчини решил подстроиться под соперника и ситуацию на поле. Тренер дал указание перейти на игру с тремя центральными защитниками, причём именно Капленко стал эдаким либеро. Кирилл держался уверенно, где-то даже слишком уверенно, по крайней мере, он совершил пару опасных подкатов у своих ворот. Впрочем, незадолго до перерыва Капленко всё-таки ошибся, позволил всё тому же неудержимому Барсову забить.

Это случилось уже при счёте 1:0. Команда Александра Точилина играла на удивление смело, грамотно и быстро. У нее здорово ходил мяч, а длинные передачи на форвардов постоянно напрягали оборону «Зенита». Скорее динамовцы напоминали итальянскую команду, а не сине-бело-голубые, которые первый опасный удар нанесли лишь в середине тайма и кроме скорости Эмилиано Ригони ничего предложить сопернику не сумели. «Динамо СПб» открыло счёт как раз в результате классного заброса от Евгения Песегова на лучшего бомбардира бело-голубых в ФНЛ Артёма Кулишева.

Минута, перевернувшая игру

Неудачные 45 минут поставили фаворита на грань катастрофы. По эмоциям на поле и трибунах, по заряженности футболистов на борьбу игра действительно напоминала настоящее дерби. Если бы в Кубке России все матчи были такими, мы бы не жаловались на отсутствие интереса к «второстепенному» турниру. Любопытно, что Манчини в перерыве не захотел совершать замен, просто вернулся к четырём защитникам и поднял все линии высоко.

Несмотря ни на что, «Динамо СПб» в целом контролировало положение. «Зениту» помог реанимировать интригу не столько даже класс, сколько эмоции. Лидер чемпионата, не проигравший ни одного матча на внутренней арене, по-настоящему завёлся. Паредес ухнул издали – голкипер Денис Книга ошибся с выбором позиции и пропустил. И тут же «поплывшие» динамовцы получили второй мяч, потеряв Ригони и Дмитрия Полоза. Картина игра полностью поменялась за какую-то минуту! Манчини наконец-то поднял со скамейки Кузяева с Себастьяном Дриусси. Их свежие ноги очень пригодились «Зениту», который вдесятером прессинговал подуставшего противника.

Лодыгин не выручает

«Зенит» без Андрея Лунёва впервые в этом сезоне пропустил за два тайма дважды. Юрий Лодыгин, у которого минимум практики, действовал, надо признать, не совсем уверенно. Чувствовалась в его игре какая-то нервозность. Хотя в дополнительное время темп заметно спал, динамовцы уже меньше напрягали зенитовцев. Казалось, дело идёт к серии пенальти, однако на 113-й минуте Лодыгин и Капленко не разобрались в простом вроде бы эпизоде с забросом на Барсова. Голкипер должен был выходить на мяч, а вместо этого застрял на полпути. Капленко упустил нападающего и нарушил правила в штрафной. Кулишёв исполнял удар с «точки» под оглушительный свист фан-сектора «Зенита», но не дрогнул и забил третий гол «Динамо СПб». Манчини же сделал последний ход – бросил в бой Артёма Дзюбу. Без толку.

Сине-бело-голубые пополнили список жертв 1/16 финала нынешнего Кубка России. Команда Александра Точилина сотворила сенсацию, которую полностью заслужила своей игрой. Это «ленинградское дерби» Северная столица будет часто вспоминать.