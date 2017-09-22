Кто в Питере главный? Обзор дня

«Динамо СПБ» показало, что в городе на Неве есть не только «Зенит», «Крылья» пустили под откос «Локо», Аленичеве может сыграть со «Спартаком

«Зенит» проиграл «Динамо СПб» и вылетел из Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России с «Динамо СПБ» на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» потерпел поражение со счётом 2:3.

«Зенит» уже на 10-й минуте остался вдесятером — прямую красную карточку получил Миха Мевля. Численным преимуществом представитель ФНЛ сумел воспользоваться на 37-й минуте, когда отличился Артём Кулишев. А в конце первого тайма Максим Барсов сделал счёт 2:0. Лидер РФПЛ во втором тайме сумел сравнять счёт — на 61-й минуте забил Леандро Паредес, и буквально сразу же Дмитрий Полоз сделал счёт равным.

В оставшееся время голов забито не было, и для определения победителя понадобились дополнительные полчаса. На 112-й минуте номинальные хозяева получили право на пенальти — в своей штрафной правила нарушил Кирилл Капленко. С 11-метровой отметки точно пробил Артём Кулишев, ставший автором победного мяча. В 1/8 финала Кубка России соперником «Динамо СПБ» станет «СКА-Хабаровск».

Манчини: матч был омрачён многочисленными судейскими ошибками

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после поражения в матче 1/16 финала Кубка России с «Динамо СПБ» (2:3 ДВ) поздравил соперника с победой, а также заявил о многочисленных судейских ошибках. Напомним, на 10-й минуте у сине-бело-голубых был удалён Миха Мевля, а победный мяч бело-голубые забили с пенальти.

«Поздравляю петербургское «Динамо» с этой победой. Я отношусь серьёзно абсолютно ко всем матчам. Я не могу играть одним составом в четверг, воскресенье и потом в следующий четверг. Те, кого я выпустил в старте, должны были выкладываться по максимуму. С самого начала, с момента удаления Мевли игра складывалась не в нашу сторону, однако ребята боролись и я благодарен им за это.

Мне очень жаль. Мы очень хотели дойти до финала. Подчеркну, что ребята играли очень хорошо, я им благодарен, и они молодцы. Матч был омрачён многочисленными судейскими ошибками, но ребята молодцы, что так играли и боролись», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Зенита».

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«Крылья Советов» обыграли «Локомотив» и вышли в 1/8 финала Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле действующего победителя турнира — московский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 после дополнительного времени.

В основное время в составе самарцев гол забил Евгений Башкиров, ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович. За «железнодорожников» голы забили Алексей Миранчук и Соломон Кверквелия, отличившийся уже на третьей компенсированной минуте. В дополнительное время точный удар Данила Клёнкина принёс победу самарской команде.

Таким образом, «Локомотив» своё участие в Кубке России завершил, а «Крылья Советов» вышли в 1/8 финала, в которой встретятся с «Рубином» (25 октября).

«Енисей» разгромил «Ахмат» и вышел в 1/8 финала Кубка России

Сегодня в рамках 1/16 финала Кубка России «Енисей» встречался с «Ахматом» и добился уверенной победы. Подопечные Дмитрия Аленичева забили в ворота грозненской команды три безответных мяча

В составе красноярского клуба отличились защитник Никита Чичерин, нападающий Александр Кутьин и полузащитник Алексей Исаев. Таким образом, «Енисей» вышел в 1/8 финала, где сыграет с «Лучом-Энергией». Если же он дойдёт до полуфинала, то там его соперником может стать столичный «Спартак».

Определились все участники 1/8 финала Кубка России

Завершились все матчи 1/16 финала Кубка России сезона-2017/18 и определились все участники 1/8 финала.

Отметим, что сразу 10 клубов РФПЛ не смогли выйти в следующую стадию турнира. Кубок России покинули «Анжи», «Краснодар», «Динамо», «Арсенал», ЦСКА, «Урал», «Ахмат», «Уфа», «Локомотив» и «Зенит».

Состав пар 1/8 финала Кубка России выглядит следующим образом:

«Динамо СПб» — «СКА-Хабаровск»

«Олимпиец» — «Шинник»

«Авангард» Курск – «Тамбов»

«Ростов» — «Амкар»

«Спартак» Москва – «Спартак-Нальчик»

«Крылья Советов» — «Рубин»

«Томь» — «Тосно»

«Енисей» — «Луч-Энергия»

Все матчи этой стадии турнира запланированы на 25 октября. Победители пар выйдут в четвертьфинал, матчи которого состоятся в конце февраля и начале марта 2018 года. Полуфиналы запланированы на апрель, а финальный матч турнира — на 9 мая.

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«Атлетико» сообщил, что договорился с «Челси» о трансфере Диего Косты

Нападающий «Челси» Диего Коста вернётся в «Атлетико», цвета которого ранее защищал с 2007 по 2014 год, откуда впоследствии перебрался в английский клуб. Об этом говорится на официальном сайте мадридцев.

«Атлетико» и «Челси» достигли предварительной договорённости о трансфере Диего Косты. Руководство английского клуба разрешило футболисту приехать в Мадрид в ближайшие дни, чтобы пройти медицинское обследование и договориться о контракте с нашим клубом», — говорится в сообщении.

Контракт 28-летнего испанца с «Челси» действует до лета 2019 года. Ранее испанские СМИ сообщили, что «Атлетико» Коста обойдётся в € 60 млн. Три года назад «Челси» купил футболиста за € 38 млн.

Р. Широков стал советником председателя ВФСО «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назначен советником на общественных началах председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского. Об этом говорится на официальном сайте общества.

36-летний Роман Широков завершил игровую карьеру в июле 2016 года, после истечения контракта с московским ЦСКА. Позже Широков занял пост советника министра физической культуры и спорта Московской области, а 22 ноября назначен арбитром палаты по разрешению споров Российского футбольного союза.