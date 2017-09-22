«Извините, пирожки». Аргентинцы из «Зенита» оправдывались за поражение

Манчини начал копировать Луческу, а Дзюба лаконично отказался от интервью после вылета из Кубка России от «Динамо СПб».

Состоялась ещё одна сенсация в Кубке России. «Зенит» удивительным образом проиграл петербургскому «Динамо СПб». Проигрывая 0:2, сине-бело-голубые сумели отыграться, но всё равно упустили победу в дополнительное время.

«Матч был омрачён многочисленными судейскими ошибками»

На пресс-конференции главный тренер «Зенита» Роберто Манчини разбушевался и выступил с критикой судейство. Неужели взял пример с предшественника — Луческу?

— Почему вы не сделали замену после удаления Мевли, а перевели в центр обороны Капленко? Не считаете ли вы это ошибкой?

— Мне кажется, что Капленко сегодня был лучшим на поле.

— Показалось, что вы не очень серьезно отнеслись к Кубку России, если судить по составу.

— Я отношусь серьёзно абсолютно ко всем матчам. Я не могу играть одним составом в четверг, воскресенье и потом в следующий четверг. С самого начала, с момента удаления Мевли игра складывалась не в нашу сторону, однако ребята боролись, и я благодарен им за это.

— Вылет из Кубка России — трагедия?

— Мне очень жаль. Мы очень хотели дойти до финала. Подчеркну, что ребята играли очень хорошо, я им благодарен и они молодцы. Матч был омрачён многочисленными судейскими ошибками, но ребята — молодцы, что так играли и боролись.

Сюрпризище! «Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак» «Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России.

«Извините, пирожки»

В микст-зоне игроки «Зенита» не горели желанием обсуждать матч. Артём Дзюба появился в компании Юрия Жиркова и Александра Ерохина. «Артём…», — начали журналисты. В ответ Дзюба скривил лицо и заявил: «Извините, пирожки». Затем ухмыльнулся и полетел к выходу. Форвард вспомнил Александра Рязанцева, который будучи игроком «Рубина» вышел в микст-зону, жуя пирожок. Отдуваться за одноклубников пришлось аргентинским легионерам. Иностранцы разговаривают с прессой и после обидных поражений.

— На мой взгляд, все усложнило удаление нашего игрока, — рассуждал Леандро Паредес. — Потому что мы собирались играть в одну игру, а вынуждены были в другую. Я доволен, что забил, но этого не хватило, чтобы мы победили. Нужно было быть лучше, чтобы играть лучше.

— Что скажете про поле? Показалось, оно было хуже, чем раньше.

— Да-да, показалось, что было много песка.



— Как игралось с открытой крышей?

— Не заметили никакой разницы.

«Поле довольно ровное, но было очень много песка»

— Мы пытались показать максимум, — сказал Эмилиано Ригони. — Но немного проспали первый тайм, но потом пытались вернуться в игру, забили два мяча. Но пропустили с пенальти после ошибки, но она могла произойти с кем угодно. Капленко- молодой парень, который только попал в основной состав. Но что было, то было. Теперь в выходные мы должны брать три очка в игре с «Краснодаром».

— Как оцените поле?

— Довольно ровное, но было очень много песка. Но это нас не оправдывает. Мы должны были побеждать.

— С открытой крышей игралось комфортно?

— Нет, мы должны играть в любой ситуации. Мы играли не очень хорошо, не так, как хотелось. И мы очень расстроены.

«Все решения судей были по делу»

«Динамовцы» же светились от счастья. Не каждый вечер обыгрываешь лидера российского футбола! Полузащитник Максим Рогов радовался, как ребёнок.

— Ощущения непередаваемые! Мы одержали победу! — восклицал Максим. — Конечно, удаление у «Зенита» немножко помогло нам. Но всё равно я считаю, что мы заслуженно выиграли.

— Как атмосфера на стадионе сегодня?

— Она была потрясающей. Я и многие наши ребята впервые играли при таком количестве зрителей. Много родственников, наших болельщиков было на трибунах. Спасибо им большое за поддержку. Слышали поддержку динамовских болельщиков. Наверное, это помогло нам победить.

— Судейство удивило?

— Считаю, всё было по делу. И удаление, и пенальти. Не сказать, что я совсем удивлён.

— Премьер-Лига потеряла уже большое количество команд в Кубке России. Не думаете, что теперь есть шансы побороться за трофей?

— Разговоры об этом идут. Посмотрим. Будем идти от игры к игре. В Хабаровске сыграем на победу.

— Соперник не удивил?

— Это «Зенит», как он может чем-то не удивить? Сильная команда, европейского уровня. Но в первом тайме мы их переиграли. Во втором подустали.

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«Судья помогал «Зениту»!

Бывший игрок «Зенита» Иван Соловьёв ещё перед матчем уверял журналистов в победе «Динамо СПБ».

— Как только нам выпал «Зенит», я сразу сказал, что мы не проиграем в основное время, — уверенно повторил Иван. — Я ещё ни разу не проигрывал своему бывшему клубу. Читал статью о том, что Манчини нигде в Кубке не проигрывал. Что ж, «Динамо» его остановило.

— Как вам на новом стадионе «Зените»?

— На стадионе игралось хорошо. Не ожидал, что столько болельщиков придёт. Болельщиков «Динамо» вначале слышал, потом фанаты «Зенита» стали кричать.

— Почему во втором тайме быстро пропустили два гола?

— Первый гол пропустили, потерялись чуть-чуть, потом, пока приходили в себя, нам второй забили. Вообще судья в некоторых моментах помогал «Зениту». Анюков рукой сыграл, достаточно моментов было.

— Из Кубка России вылетели ЦСКА, «Краснодар», «Зенит». Согласны, что Кубок России превращается в Кубок ФНЛ?

— Не согласен, что Кубок России превращается в Кубок ФНЛ. Если команды ФНЛ выиграли — значит, есть в этом их заслуга. ЦСКА в Курск вообще вторым составом приехал, проиграли. Ничего здесь нет такого. Конечно, неправильно, что команды Премьер-Лиги приезжают вторыми составами. Если уж приезжать, то сильнейшим составом.