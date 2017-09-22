175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Извините, пирожки». Аргентинцы из «Зенита» оправдывались за поражение

Манчини начал копировать Луческу, а Дзюба лаконично отказался от интервью после вылета из Кубка России от «Динамо СПб».
22 сентября 2017, пятница. 00:30 Футбол

Состоялась ещё одна сенсация в Кубке России. «Зенит» удивительным образом проиграл петербургскому «Динамо СПб». Проигрывая 0:2, сине-бело-голубые сумели отыграться, но всё равно упустили победу в дополнительное время.

Кубок России. 1/16 финала
21 сентября 2017, четверг. 20:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
3 : 2 ДВ
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 – Кулишев – 37, 2:0 – Барсов – 43, 2:1 – Паредес – 61, 2:2 – Полоз – 62, 3:2 – Кулишев – 112 (пен)
Удаления: нет – Мевля, 10

«Матч был омрачён многочисленными судейскими ошибками»

На пресс-конференции главный тренер «Зенита» Роберто Манчини разбушевался и выступил с критикой судейство. Неужели взял пример с предшественника — Луческу?

— Почему вы не сделали замену после удаления Мевли, а перевели в центр обороны Капленко? Не считаете ли вы это ошибкой?
— Мне кажется, что Капленко сегодня был лучшим на поле.

— Показалось, что вы не очень серьезно отнеслись к Кубку России, если судить по составу.
— Я отношусь серьёзно абсолютно ко всем матчам. Я не могу играть одним составом в четверг, воскресенье и потом в следующий четверг. С самого начала, с момента удаления Мевли игра складывалась не в нашу сторону, однако ребята боролись, и я благодарен им за это.

— Вылет из Кубка России — трагедия?
— Мне очень жаль. Мы очень хотели дойти до финала. Подчеркну, что ребята играли очень хорошо, я им благодарен и они молодцы. Матч был омрачён многочисленными судейскими ошибками, но ребята — молодцы, что так играли и боролись.

Сюрпризище! «Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак»
«Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России.

«Извините, пирожки»

В микст-зоне игроки «Зенита» не горели желанием обсуждать матч. Артём Дзюба появился в компании Юрия Жиркова и Александра Ерохина. «Артём…», — начали журналисты. В ответ Дзюба скривил лицо и заявил: «Извините, пирожки». Затем ухмыльнулся и полетел к выходу. Форвард вспомнил Александра Рязанцева, который будучи игроком «Рубина» вышел в микст-зону, жуя пирожок. Отдуваться за одноклубников пришлось аргентинским легионерам. Иностранцы разговаривают с прессой и после обидных поражений.

— На мой взгляд, все усложнило удаление нашего игрока, — рассуждал Леандро Паредес. — Потому что мы собирались играть в одну игру, а вынуждены были в другую. Я доволен, что забил, но этого не хватило, чтобы мы победили. Нужно было быть лучше, чтобы играть лучше.

— Что скажете про поле? Показалось, оно было хуже, чем раньше.
— Да-да, показалось, что было много песка.

— Как игралось с открытой крышей?
— Не заметили никакой разницы.

«Поле довольно ровное, но было очень много песка»

— Мы пытались показать максимум, — сказал Эмилиано Ригони. — Но немного проспали первый тайм, но потом пытались вернуться в игру, забили два мяча. Но пропустили с пенальти после ошибки, но она могла произойти с кем угодно. Капленко- молодой парень, который только попал в основной состав. Но что было, то было. Теперь в выходные мы должны брать три очка в игре с «Краснодаром».

— Как оцените поле?
— Довольно ровное, но было очень много песка. Но это нас не оправдывает. Мы должны были побеждать.

— С открытой крышей игралось комфортно?
— Нет, мы должны играть в любой ситуации. Мы играли не очень хорошо, не так, как хотелось. И мы очень расстроены.

«Все решения судей были по делу»

«Динамовцы» же светились от счастья. Не каждый вечер обыгрываешь лидера российского футбола! Полузащитник Максим Рогов радовался, как ребёнок.

— Ощущения непередаваемые! Мы одержали победу! — восклицал Максим. — Конечно, удаление у «Зенита» немножко помогло нам. Но всё равно я считаю, что мы заслуженно выиграли.

— Как атмосфера на стадионе сегодня?
— Она была потрясающей. Я и многие наши ребята впервые играли при таком количестве зрителей. Много родственников, наших болельщиков было на трибунах. Спасибо им большое за поддержку. Слышали поддержку динамовских болельщиков. Наверное, это помогло нам победить.

— Судейство удивило?
— Считаю, всё было по делу. И удаление, и пенальти. Не сказать, что я совсем удивлён.

— Премьер-Лига потеряла уже большое количество команд в Кубке России. Не думаете, что теперь есть шансы побороться за трофей?
— Разговоры об этом идут. Посмотрим. Будем идти от игры к игре. В Хабаровске сыграем на победу.

— Соперник не удивил?
— Это «Зенит», как он может чем-то не удивить? Сильная команда, европейского уровня. Но в первом тайме мы их переиграли. Во втором подустали.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Судья помогал «Зениту»!

Бывший игрок «Зенита» Иван Соловьёв ещё перед матчем уверял журналистов в победе «Динамо СПБ».

— Как только нам выпал «Зенит», я сразу сказал, что мы не проиграем в основное время, — уверенно повторил Иван. — Я ещё ни разу не проигрывал своему бывшему клубу. Читал статью о том, что Манчини нигде в Кубке не проигрывал. Что ж, «Динамо» его остановило.

— Как вам на новом стадионе «Зените»?
— На стадионе игралось хорошо. Не ожидал, что столько болельщиков придёт. Болельщиков «Динамо» вначале слышал, потом фанаты «Зенита» стали кричать.

— Почему во втором тайме быстро пропустили два гола?
— Первый гол пропустили, потерялись чуть-чуть, потом, пока приходили в себя, нам второй забили. Вообще судья в некоторых моментах помогал «Зениту». Анюков рукой сыграл, достаточно моментов было.

— Из Кубка России вылетели ЦСКА, «Краснодар», «Зенит». Согласны, что Кубок России превращается в Кубок ФНЛ?
— Не согласен, что Кубок России превращается в Кубок ФНЛ. Если команды ФНЛ выиграли — значит, есть в этом их заслуга. ЦСКА в Курск вообще вторым составом приехал, проиграли. Ничего здесь нет такого. Конечно, неправильно, что команды Премьер-Лиги приезжают вторыми составами. Если уж приезжать, то сильнейшим составом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Зенит Артём Дзюба Иван Соловьёв Леандро Паредес Роберто Манчини
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
00:55 Соперник «Зенита» по ЛЕ «Реал Сосьедад» проиграл второй подряд матч в Примере
00:47 Семак: команды ФНЛ — фавориты в матчах данной стадии Кубка России
00:46 Ткаченко: не сомневаюсь, что Шатов вернётся в сборную
00:40 Наставник «Факела» извинился перед своими болельщиками за разгром от «Амкара»
00:38 «Лацио» может дозаявить на сезон экс-защитника «Спартака» Маурисио
00:32 Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Локомотив»
00:32 Писарев: все спорные моменты надо смотреть по видеоповторам, это же недорого
00:11 ЦДКА Алдонина выиграл свою группу в первый день ЧР 8х8
00:03 Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России «Динамо СПБ» — «Зенит»
21 сентября 2017, четверг
23:56 Паредес: всё усложнило удаление Мевли, «Зенит» был вынужден играть в другую игру
23:53 Книга: надеюсь, у «Динамо СПб» прибавится болельщиков после матча с «Зенитом»
23:49 Ригони: поле довольно ровное, но было очень много песка
23:47 Хавбек «Динамо СПб»: после победы над «Зенитом» ощущения непередаваемые!
23:42 Игроки «Динамо СПб» получат повышенные премиальные за победу над «Зенитом»
23:37 Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России «Арарат» — «СКА-Хабаровск»
23:36 «Динамо СПб» обыграло «Зенит» впервые за 52 года
23:33 Кулишев: «Динамо СПБ» в матче с «Зенитом» помог футбольный бог
23:26 Тарасов провёл 150-й матч за «Локомотив»
23:26 Киреенко: «Динамо СПБ» прошло «Зенит», вылетать в 1/8 уже как-то не хочется
23:25 Точилин: город и футбол выиграют от возрождения понятия «петербургское дерби»
23:14 Соловьёв: cудья в некоторых моментах помогал «Зениту»
23:12 Манчини: Капленко был лучшим на поле в составе «Зенита» в матче с «Динамо СПб»
23:12 Точилин: не знаю, про какие судейские ошибки говорил Манчини
23:04 Манчини: матч был омрачён многочисленными судейскими ошибками
23:03 Тренер «Арарата» Григорян показал средний палец фанатам СКА. Фотообзор матча
22:59 Дзюба в ответ на просьбу об интервью сказал журналистам: «Пирожки»
22:50 «Сьон» с Митрюшкиным в составе обыграл «Лугано»
22:50 «Вильярреал» и «Эспаньол» сыграли вничью, Черышев был заменён во втором тайме
22:33 Определились все участники 1/8 финала Кубка России
22:32 «Зенит» проиграл «Динамо СПб» и вылетел из Кубка России
22:23 Неймар извинился перед игроками «ПСЖ» за инцидент с Кавани
22:19 «Рома» на две недели лишилась Шика из-за травмы
21:57 Гаджиев: проблемы у «Амкара» остаются, «Факел» в некоторых ситуациях их обнажал
21:57 Тихонов: «Крылья» заслужили победу над «Локомотивом» своим огромным желанием
21:49 Григорян: только свиньи могут оскорблять тренера, без которого клуб мог вылететь
21:40 Сёмин: сегодня «Локомотив», наверное, не должен был проиграть, но проиграл
21:40 ФИФА встала на сторону «Байера» в ситуации с трансфером Аларио из «Ривер Плейта»
21:37 Поддубский: «СКА-Хабаровск» в матче с «Араратом» проявил характер
21:03 «Крылья Советов» обыграли «Локомотив» и вышли в 1/8 финала Кубка России
20:54 «Амкар» разгромил «Факел» в 1/16 финала Кубка России
20:52 «СКА-Хабаровск» обыграл «Арарат» и вышел в 1/8 финала Кубка России
20:39 Хавбек «Челси» Бакайоко попал в аварию по дороге домой с тренировки
20:38 «Олимпиец» обыграл «Уфу» и вышел в 1/8 финала Кубка России
20:22 «Вираж» «Зенита» устроил перфоманс к 37-му дню рождения фанатского движения
20:08 Григорян показал средний палец фанатам «СКА-Хабаровск» в ответ на оскорбления
Все новости RSS
Партнерский контент