Новое «Динамо» Ротенберга. Что надо знать о главной сенсации Кубка

Откуда взялось петербургское «Динамо»
Петербургское (а раньше – ленинградское) «Динамо» — старейший клуб Санкт-Петербурга, образованный в 1922 году как команда ГПУ, а с 1924-го носящий нынешнее название. До своего первого расформирования в 1954 году динамовцы Северной столицы были даже успешнее «Зенита», но потом ушли в тень. Клуб несколько раз умирал и потом возрождался, принимая иногда причудливые формы. Например, на его базе дважды существовала другая команда – «Петротрест». Последний раз «Динамо» воссоздали в 2013 году. С тех пор клуб выступает в ПФЛ и в ФНЛ.
«Динамо СПб» Санкт-Петербург
Год основания: 1922.
Стадион: МСА «Петровский».
Лучшие результаты: 4-е и 5-е место в чемпионатах СССР, полуфинал Кубка СССР.
Стоимость состава: € 4 млн.
Известные футболисты: Олег Власов, Иван Соловьёв, Сергей Чепчугов.
Кто финансирует «Динамо»
После вылета из ФНЛ в 2015-м появилось новое юридическое лицо, а шефство над клубом взял известный петербургский бизнесмен Борис Ротенберг. В то время он ещё оставался президентом московских одноклубников, и планировалось, что питерское «Динамо» будет их фарм-клубом. Однако уже через несколько недель бело-голубые с берегов Невы стали единственным футбольным проектом Ротенберга. Размер клубного бюджета не поражает воображение, но финансирование у команды стабильное и достойное по меркам ФНЛ.
— Борис Романович участвует во всех решениях клуба. Мы регулярно обсуждаем с ним дела. Естественно, ему это небезразлично. Он уделяет очень много времени команде. Он знает и понимает, какие у нас футболисты, какие трансферы в разработке. Созваниваемся с ним по мере необходимости. Он всегда на связи. Либо встречаемся, обсуждаем рабочие моменты.
Кто тренирует «Динамо»
Александр Точилин – единственный действительно легендарный футболист московского «Динамо» в российском периоде истории. Придя в клуб из «Асмарала» вместе с Бесковым, он отыграл за команду 13 лет, «дослужившись» до капитан и оставаясь верным ей. Парадокс – единственный раз был близок к уходу, получив предложение из Питера. Тогда Николай Толстых сумел сохранить рыжеволосого защитника, но в Северную столицу Точилин в итоге переехал – уже тренером, предварительно отработав несколько лет в академии московского «Динамо». Вместе с ним в тренерский штаб вошёл другой прославленный динамовец – Александр Васильевич Новиков, который сам успел потренировать Точилина-футболиста, а затем наставлявший его уже как тренера.
Александр Точилин
Кто играет за «Динамо»
Состав «Динамо» стоит в 30 раз меньше зенитовского – всего 4 млн по версии Transfermarkt. В основном за команду выступают недавние дублёры клубов РФПЛ, воспитанники питерского футбола и несколько малоизвестных игроков, поскитавшихся по низшим дивизионам. Власов и Рогов начинали ещё в «догазпромовском» «Зените», а потом пересекались в «Мордовии». Такой же опытный – Михаил Козлов. Сандро – сын Ахрика Цвейбы, воспитанник московского «Локомотива». Ну а судьбу Ивана Соловьёва знают все, и вот его карьера переживает перезагрузку.
Что ждёт «Динамо» дальше
В следующем раунде Кубка питерцам предстоит поездка на Дальний Восток, но в целом в этой половине сетки сплошь равные или уступающие динамовцам соперники – разве что «Ростов» потенциально в полуфинале выглядит грозно. Впрочем, громким выступлением в Кубке России амбиции «Динамо» не ограничиваются.
— Играть в РФПЛ пока не планируем. Сейчас наша задача — закрепиться в ФНЛ. Петербургское «Динамо» ещё долго будет существовать. Никто не скажет, насколько долго, но развитие клуба есть и планируется на многие годы вперёд.
Хотя задача на сезон в ФНЛ, куда команда вернулась после года отсутствия, формулируется скромно – закрепиться, – Точилин уже отмечал, что она может быть пересмотрена. Динамовцы идут в ФНЛ на третьем месте, и это не выглядит потолком. Да, состав довольно скромный, но прыть игроков и стабильное финансирование в ФНЛ часто становятся залогом успеха в большей степени, чем наличие в заявке большого числа «беженцев» из РФПЛ. Так что выход как минимум в стыковые матчи для «Динамо» не выглядит невероятным. Как и возможность встречи там с московскими одноклубниками – бывшим клубом нынешнего владельца питерцев.