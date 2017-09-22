Кокорин, Калачёв и Промес — лидеры сезона по оценкам

10 туров Премьер-Лиги сезона-2017/18 стали историей. Самое время для промежуточных итогов. Посмотрим, на какие оценки наиграли футболисты клубов российской Премьер-Лиги. Уже можно делать определённые выводы. Если играет здорово Александр Кокорин, исправно забивает, то и в нашем рейтинге он занимает респектабельную позицию. Напомню лишь, что для попадания в табель о рангах нужно сыграть не менее половины матчей за клуб. Поэтому не спешите пугаться, не увидев Фёдора Смолова. Форвард «быков» в этом чемпионате появлялся на поле лишь четырежды.

РЕЙТИНГ ФУТБОЛИСТОВ РФПЛ

Вратари

Вратари в основном приятно удивляют. Каждый новый сезон кто-то выстреливает. Если год назад мы все восхищались Андреем Лунёвым, то сейчас без него уже сложно представить рейтинг голкиперов. Не позволяет ему быть на первой строчке тот факт, что в ряде встреч у него совсем мало работы. Это же губило долгие годы Игоря Акинфеева.

Зато в поте лица трудится Александр Довбня из «СКА-Хабаровск». Все помнят, какие чудеса он вытворял в матче со «Спартаком». В минувшем туре он пропустил дважды, но от каких неприятностей сберёг свою команду, это надо было видеть. Так что его присутствие в топ-5 не может удивлять.

Прекрасный сезон проводит и Ярослав Годзюр. Его стараниями «Урал» занимает прочную позицию в середине таблицы. За 10 туров «шмели» проиграли всего раз. Воскрес в «Ростове» Сергей Песьяков. Успели о нём забыть, засиделся он в резервистах. Но Леонид Кучук ему доверяет, и грубых ошибок экс-спартаковец не допускает. Напротив, в ряде встреч его качественная игра позволяла ростовчанам разжиться очками.

Рейтинг вратарей

1.

2. Ярослав Годзюр («Урал») — 7,10 (10)

3. Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 7,06 (8)

4. Андрей Лунёв («Зенит») — 7,00 (10)

5. Сергей Песьяков («Ростов») — 6,86 (7) 1. Александр Довбня («СКА-Хабаровск») — 7,19 (8 матчей)2. Ярослав Годзюр («Урал») — 7,10 (10)3. Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 7,06 (8)4. Андрей Лунёв («Зенит») — 7,00 (10)5. Сергей Песьяков («Ростов») — 6,86 (7)

Защитники

Михе Мевле пока не удаётся отвоевать место в основе «Зенита» в матчах Премьер-Лиги. Но в прошлом сезоне он был одним из лидеров рейтинга защитников. Успел словенец набить значимые цифры и за первые 8 туров в «Ростове». Вот только если он и продолжит располагаться на скамейке запасных, то вскоре его могут подвинуть и одноклубник Иванович, и экс-партнёр Ингасон, и опытнейшие Гранквист с Василием Березуцким.

Если говорить о крайних защитниках, то здесь на арене всё те же лица, что и в прошлые годы — Смольников, Фернандес, Кришито, да даже Набиуллин входил в наш рейтинг прежде. По сути, сильнейшие просто подтверждают высокий уровень собственных возможностей. Новичок здесь швейцарец Мориц Бауэр, но его способности были видны ещё при Грасии. А уж когда Курбан Бердыев взялся за дело, то стало понятно, что Бауэр будет только добавлять.

Рейтинг крайних защитников

1-2.

1-2. Марио Фернандес (ЦСКА) — 7,00 (10)

3. Доменико Кришито («Зенит») — 6,95 (10)

4. Эльмир Набиуллин («Рубин») — 6,89 (9)

5. Мориц Бауэр («Рубин») — 6,81 (8)



Рейтинг центральных защитников

1.

2. Бранислав Иванович («Зенит») — 7,06 (9)

3. Сверир Ингасон («Ростов») — 6,89 (9)

4. Андреас Гранквист («Краснодар») — 6,85 (10)

5. Василий Березуцкий (ЦСКА) — 6,81 (8) 1-2. Игорь Смольников («Зенит») — 7,00 (8)1-2. Марио Фернандес (ЦСКА) — 7,00 (10)3. Доменико Кришито («Зенит») — 6,95 (10)4. Эльмир Набиуллин («Рубин») — 6,89 (9)5. Мориц Бауэр («Рубин») — 6,81 (8)1. Миха Мевля («Ростов»/«Зенит») — 7,06 (8)2. Бранислав Иванович («Зенит») — 7,06 (9)3. Сверир Ингасон («Ростов») — 6,89 (9)4. Андреас Гранквист («Краснодар») — 6,85 (10)5. Василий Березуцкий (ЦСКА) — 6,81 (8)

Полузащитники

Больших открытий в оценках полузащитников также нет. Приехал Паредес, показал класс и тут же очутился на первой позиции среди опорных хавов. Удивляет второе место в этом рейтинге Мийо Цакташа. Последим за ним пристальнее. Пока он сыграл всего шесть матчей, причём один раз выходил на замену. Возможно, во время следующей отсечки его уже в гонке не будет. Хотя всякое возможно. Радует динамовский новичок Самба Соу. Если бы ещё карточек меньше получал, то цены бы ему не было. Но тот объём, который он даёт в центре поля, жажда борьбы заслуживают уважения. В пятёрке опорников есть и завсегдатаи, люди с обширным опытом — Гацкан и Вернблум.

Не стареют душой ветераны: так можно охарактеризовать поул-позишн Тимофея Калачёва в борьбе крайних полузащитников. Невероятно полезно действует белорус, он же духовный лидер «Ростова». Следить за тем, как он сражается на поле, одно удовольствие. Именно поэтому он пока опережает даже Квинси Промес. А за их спинами застолбил позицию Далер Кузяев, который у Манчини чаще появляется на правом краю. Ряд шикарных мячей заставил обратить на него пристальное внимание. По-новому он раскрылся, что, безусловно, радует в преддверии мундиаля.

Среди футболистов ведущих игру команды выделяются «армейцы» Головин и Дзагоев. Так сразу и не скажешь, кто из них сейчас лидер. Оба хороши, оба создают моменты, завершают атаки. Прекрасный дуэт. Парни и друг друга понимают великолепно. Не отстаёт от них Ману Фернандеш, который при Сёмине заиграл просто феноменально. Немногие знали, что португалец вообще так может, сейчас он переживает лучший этап в карьере.

Рейтинг опорных полузащитников

1.

2-3. Мийо Цакташ («Рубин») — 7,00 (6)

2-3. Александр Гацкан («Ростов») — 7,00 (8)

4. Самба Соу («Динамо») — 6,94 (8)

5. Понтус Вернблум (ЦСКА) — 6,83 (10)



Рейтинг атакующих центральных полузащитников

1-3.

1-3. Александр Головин (ЦСКА) — 7,10 (10)

1-3. Мануэл Фернандеш («Локомотив») — 7,10 (10)

4. Эрик Бикфалви («Урал») — 7,00 (9)

5. Алексей Миранчук («Локомотив») — 6,85 (10)



Рейтинг крайних полузащитников

1.

2. Квинси Промес («Спартак») — 7,20 (10)

3. Далер Кузяев («Зенит») — 7,00 (9)

4. Гёкдениз Карадениз («Рубин») — 6,94 (8)

5. Георгий Чантурия («Урал») — 6,93 (7) 1. Леандро Паредес («Зенит») — 7,11 (9)2-3. Мийо Цакташ («Рубин») — 7,00 (6)2-3. Александр Гацкан («Ростов») — 7,00 (8)4. Самба Соу («Динамо») — 6,94 (8)5. Понтус Вернблум (ЦСКА) — 6,83 (10)1-3. Алан Дзагоев (ЦСКА) — 7,10 (10)1-3. Александр Головин (ЦСКА) — 7,10 (10)1-3. Мануэл Фернандеш («Локомотив») — 7,10 (10)4. Эрик Бикфалви («Урал») — 7,00 (9)5. Алексей Миранчук («Локомотив») — 6,85 (10)1. Тимофей Калачёв («Ростов») — 7,25 (10)2. Квинси Промес («Спартак») — 7,20 (10)3. Далер Кузяев («Зенит») — 7,00 (9)4. Гёкдениз Карадениз («Рубин») — 6,94 (8)5. Георгий Чантурия («Урал») — 6,93 (7)

Нападающие

Александр Кокорин лидирует не только среди форвардов, но и среди всех футболистов Премьер-Лиги, да ещё и с приличным отрывом. Но здесь всё закономерно. Нападающий «Зенита», как у нас принято говорить, снова полюбил футбол. Манчини нашёл для Кокорина правильную позицию. И от этого выиграли абсолютно все, если мы не берём в расчёт соперников сине-бело-голубых.

Недалеко от партнёра расположился и Себастьян Дриусси, который частенько ассистирует лучшему бомбардиру команды. Но между двумя зенитовцами затесался бразилец Витиньо, начинающий полностью реализовывать свой талант. «Армеец» вырос, возмужал и потихоньку превращается в элитного игрока чемпионата России.

После ухода из «Зенита» ярко заиграл в «Арсенале» Лука Джорджевич. Смазал он важный пенальти в матче с «Тосно», но затем реабилитировался. Такого игрока Миодрагу Божовичу явно не хватало. Ну а пока Фёдор Смолов не набрал нужное количество матчей в Премьер-Лиге, в пятёрке нашлось место для перспективного Рифата Жемалетдинова. Пора казанцу начать забивать в куда больших масштабах, тем более что из столицы Татарстана уехал Жонатас.