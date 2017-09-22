Вопрос дня. Что нашло на клубы РФПЛ?

10 клубов РФПЛ, включая почти всех фаворитов, вылетели из Кубка России в первом же раунде. Причины ищут эксперты и читатели.

21 сентября прошли заключительные матчи 1/16 финала Кубка России. По итогу этого сезона 10 из 16 клубов Премьер-Лиги вылетели из турнира уже после первого тура. Одолеть соперников из низших дивизионов удалось только «Рубину», «Ростову», «СКА-Хабаровск», «Тосно», «Амкару» и «Спартаку».

ФНЛ унижает Премьер-Лигу. 6 из 10 клубов РФПЛ уже вылетели из Кубка «Анжи», «Краснодар», «Арсенал», «Урал», ЦСКА и «Динамо» открывают традиционный список наплевавших на Кубок России.

Почему клубы РФПЛ уже который год несерьёзно относятся к Кубку России? Зачем ведущие команды выходят на поле дублирующими составами? И что вообще происходит в Кубке России? Ответы на эти и другие вопросы пытаются найти эксперты и читатели «Чемпионата» в постоянной рубрике «Вопрос дня».

Почему Кубок России никому не нужен Пора что-то менять.

Андрей Созин, член комитета по этике РФС:

– ЦСКА этот матч играл в Курске. «Авангард» был намного сильнее, создавал моменты. Возникает вопрос к руководителям клуба, которые рассчитывают на Миланова, Набабкина, Оланаре и считают их игроками основы. На уровне Курска они не выделяются ничем – ни взрослыми действиями, ни острыми выпадами. Для чего тогда они должны сидеть в запасе?

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Локомотива»:

– Команда Андрея Тихонова создала «Локомотиву» большие проблемы. Как и все остальные клубы ФНЛ. Нельзя сказать, что кто-то выиграл случайно. То, что столько команд РФПЛ вылетело, конечно, сильно удивило. Одна-две сенсации бывают каждый год, но чтобы сразу большинство фаворитов… Но мне этот розыгрыш как раз и нравится сенсационными результатами. Так даже интереснее смотреть. Что касается секрета успеха Тихонова и Аленичева, они прошли через нашего легендарного тренера Олега Ивановича Романцева. Совпадение? Не думаю! Именно работа под руководством этого тренера даёт толчок к успеху.



Борис Чухлов, чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита»:

– Манчини хотел показать, какой у него резерв, выпустив такой состав. В первую очередь хотел бы обратить внимание на Жиркова. Что он хочет своим присутствием в команде «Зенит» показать? Манчини из полузащитника Жиркова делает защитника. Проблемы начались с левого фланга. А дальше… «Зенит» заиграл, когда понял, что его опускают ниже плинтуса. Завтра будут зенитовцы понурыми по Питеру ходить. Честно, мне было бы стыдно после такого матча.

Новое «Динамо» Ротенберга. Что надо знать о главной сенсации Кубка Питерское «Динамо» старше «Зенита», его состав дешевле в 30 раз, и оно выиграло невское дерби впервые за 52 года.

Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС:

– Несколько лет не покидает мысль, что интерес к Кубку России очень сильно упал. Победа даёт путёвку в Лигу Европы, но топ-клубам это не надо, они борются за Лигу чемпионов. Поэтому привозят вторые составы и относятся к играм Кубка России как к очередной тренировке. Нужно вернуть систему с двумя матчами в розыгрыше. На кубковые игры московских клубов в Москве будут собираться стадионы, и сами команды не захотят в них отбывать номер. Да и финал Кубка России будет интереснее, если в нём будут играть «Зенит», «Локомотив», «Спартак» или ЦСКА.



Владимир Пономарёв, бывший защитник ЦСКА:

– В наше время такого не было. С кем только не играли, в любую погоду и на любом поле. Просто выйти поиграть в футбол – удовольствие. Мы даже с полицией Сан-Пауло играли, на ящик водки каждому. Я не понимаю, может, у нынешних футболистов одна мысль – денег заработать? Видимо, это так сказывается. Каждый хочет продержаться подольше, где он ещё сможет так зарабатывать? Стараются на всю оставшуюся жизнь накопить хоть миллион долларов. Другая психология у спортсменов сейчас. Чёрт с ним, с этим Кубком России, но играть надо в каждом матче, а не номер отбывать.

Коробов отпраздновал, как Роналду. ЦСКА тоже вылетел из Кубка Один пенальти — и «армейцы» снова вне борьбы за кубок после первого же раунда.

Александр Бубнов, футбольный эксперт:

– ЦСКА играл ротационным составом, не дублем в чистом виде и не «молодёжкой», всего несколько игроков, вышедших в старте, не появлялись на поле по ходу матчей Премьер-Лиги. Если предположить, что Виктор Гончаренко решил намеренно расстаться с Кубком России, сконцентрироваться на чемпионате и еврокубках, то в таком случае белорусский специалист отправил бы в Курск стопроцентный дубль. А с точки зрения распределения нагрузок он всё делал верно, выпустив смешанный состав, предоставив отдых лидерам. Потому произошедшее в Курске удивительно. Игроки ближайшего резерва не то что не старались доказать тренеру свою состоятельность, но будто отбывали повинность.

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Взгляд изнутри

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА:

– Я не жалею, что не взял основных игроков. Дело не во второстепенности турнира, а в том, что очень сильно уплотнился календарь РФПЛ из-за чемпионата мира. У команд же есть 22-23 футболиста, их всех надо использовать. Плюс у нас есть первенство, Лига чемпионов, матчи сборных. Это очень большая нагрузка. Если бы у нас была неделя на подготовку, играл бы основной состав. Но в плотном графике приходится чем-то жертвовать.

Дмитрий Аленичев, главный тренер «Енисея»:

– Сегодня мои ребята, считаю, показали на фоне сильного соперника, команды Премьер-Лиги, которая выставила сильнейший состав, фантастический футбол.

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Павел Киреенко, нападающий «Динамо» Санкт-Петербург:

– Можно сказать, что пижонство присутствовало на первых минутах, но после удаления игроки «Зенита» собрались. Возможно, они хотели показать свой класс, что они намного сильнее нас. Мы не расслабились, ведь против «Зенита», как и против любой другой команды, можно сыграть достойно. Удалив Мевлю, судья дал «Динамо» реальный шанс на победу. Класс и уровень игроков «Зенита» выше, так что красная карточка сделала игру равной.

«Извините, пирожки». Аргентинцы из «Зенита» оправдывались за поражение Манчини начал копировать Луческу, а Дзюба лаконично отказался от интервью после вылета из Кубка России от «Динамо СПб».

Андрей Тихонов, главный тренер «Крыльев Советов»:

– Для многих это большая победа, тем более у «Локомотива», можно сказать, был основной состав. Глядя на некоторые кубковые матчи, думаешь: почему нам достался «Локомотив»? Единственное, о чём жалею, — это то, что мы не дотерпели одну минуту. Лишние 30 минут привели к неприятным последствиям.



Сергей Семак, главный тренер «Уфы»:

– Фаворитами в Кубке России на данном этапе являются как раз команды ФНЛ. Они очень серьёзно подходят к турниру. Для нас это возможность выпустить тех игроков, которые реже выходят на поле, дать им шанс доказать, проявить себя. «Уфа» играет в очень плотном графике, матчи проходят через два дня, и мы просто не могли привезти сильнейших игроков, которым нужно восстанавливаться к следующей встрече.



Николай Писарев, главный тренер «Олимпийца»:

– По-разному клубы Премьер-Лиги отнеслись к Кубку, но «Уфа», как мне показалось, очень хотела пройти дальше, несмотря на ротацию состава. Сегодня мы обыграли достойного соперника, и я хочу с этим поздравить команду. Понимали свои плюсы и тоже, кстати, провели ротацию, держали в уме матч чемпионата, который будет через два дня. На мой взгляд, мы должны были выигрывать в основное время.

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:

– «Крылья» выиграли, и мы их поздравляем. Всегда расстраиваешься, когда проигрываешь, а сейчас тем более, поскольку столько труда вложили, играли 120 минут, через два дня новый матч, и не получилось добиться результата. Это, наверное, самое обидное. Самара на данный момент настоящий лидер ФНЛ. Сегодня мы, наверное, не должны были проиграть, но проиграли.

Наше мнение

Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:

– Существует мнение, что, сбросив кубковую обузу, кандидат в чемпионы автоматически повышает собственные шансы на золото, в крайнем случае – серебро. Многие при этом кивают на прошлогодний «Спартак». Но как раз этот случай, на мой взгляд, не показательный. Если кто и спешит свернуть «второй фронт» поскорее, то чаще всего аутсайдеры. Трезво оценивая собственные ресурсы, они понимают: устремившись за двумя зайцами, можешь не догнать ни одного. Ещё и в ФНЛ потом, чего доброго загремишь. Свежие неудачи «Динамо», «Анжи», «Арсенала», при всей непохожести игровых сюжетов, в эту гипотезу вполне вписываются. Более классная команда откровенно «забить» на Кубок себе вряд ли позволит. А что дублёры больших клубов иногда пасуют перед взрослыми мужиками из низших лиг – что же тут удивительного?

Элита на вылет. Умышленно ли клубы РФПЛ «сливают» Кубок Есть ли прямая взаимосвязь между продолжительностью выступлений в Кубке России и результатами в чемпионате?

Мнение читателей

grek2018:

– Багаж Аленичева доставили до «Енисея». А мы-то думали, почему «Спартак» на законном месте в этом сезоне?



borleon60:

– Многие не должны были проиграть, но проиграли. В регламенте Кубка России нужно что-то менять. Иначе у нас команды из второй лиги скоро в финале будут играть.



Tbyte:

– В нынешней ситуации правильный выбор — отбросить Кубок. ЦСКА игр ЛЧ и РФПЛ достаточно.



Sergiospb:

– «Зениту» не нужен Кубок. С ним три фронта, травмоопасность, перелёты левые. Я его не отмазываю, ибо не болею за него, но уже не первый год так делают при разных тренерах.

Сюрпризище! «Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак» «Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России.

5partak:

– Нынче в ФНЛ играют крепкие орешки. Ошибка команд РФПЛ — это перетасовка защитников. Можно выпустить резервистов в нападение, полузащиту, а вот опорку и защиту не стоит трогать.