«Питерское «Динамо» хочет в «вышку» — мы не хуже «Зенита» и «Тосно»

— Комментатор Геннадий Орлов сказал в интервью «Чемпионату», что «Динамо» может наказать «Зенит» за любое пижонство. Пижонил ли «Зенит» в 1/16 финала Кубка России?

— Пижонили на первых минутах, но после удаления собрались. Возможно, хотели показать свой класс, что они намного сильнее нас. Но против «Зенита», как и против любой команды, можно сыграть достойно. «Динамо» не побоялось, собралось и дало бой. Главное — не расслабляться, дальше команды будут сильнее. В следующей стадии играем против «СКА-Хабаровск».



— Неужели СКА сильнее «Зенита»?

— Неважно, сильнее или слабее. Настраиваться будем как на «Зенит».

— Главный фактор, повлиявший на исход игры?

— Удалив Мевлю, судья дал реальный шанс «Динамо» на победу. Класс и уровень игроков «Зенита» выше, поэтому красная карточка выравняла игру.



— Как оцените действия вратаря «Зенита» в эпизоде с первым голом?

— Лодыгин не ожидал такой хорошей передачи на Кулишева, а тот грамотно подставил ногу — и, перевесив вратаря, попал в ближний угол. Когда забивался второй мяч, прошла скрытая передача, Марков убежал и ударил в дальний угол. Без шансов.

Видео можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.

— Почему не смогли удержать преимущество в основное время?

— При счёте 2:0 расслабились, произошёл сбой. «Зениту» нужно было возвращаться: первая команда Премьер-Лиги проигрывала команде ФНЛ. Оба мяча они забили на классе, и инициатива перешла на их сторону. Видел, как забивал Паредес, ему удался отличный удар издалека. А вот второй гол пропустил — переодевался, чтобы выйти на замену.



— Что говорил тренер перед дополнительным временем?

— Точилин сказал: «Нужно перебороть себя, перехватить инициативу и не позволять «Зениту» бить по воротам». У нас было на одного игрока больше, и мы должны были владеть мячом. После пенальти «Зенит» стал поджимать, но «Динамо» оборонялось всеми силами, и в итоге мы победили!

Сюрпризище! «Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак» «Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России.

— Для вас этот матч был особенным?

— Конечно! В этом розыгрыше Кубка я хотел сыграть именно против «Зенита». Когда выступал за «Зенит-2», мечтал попасть в основную команду. Не получилось, но для меня большая честь сыграть против «Зенита» за «Динамо».

— На что вы рассчитывали в матче с лидером Премьер-Лиги?

— Перед игрой подумал: нас может спасти удаление. Когда так и случилось, наши шансы на победу сильно возросли.



— Какой была ваша реакция на финальный свисток?

— Счастье, побежал обниматься с партнёрами! В голове взрыв — не знал, к кому бежать — поздравлял всех, кто попадался на пути. Победа над «Зенитом», да ещё на таком стадионе — сильнейшие эмоции!

«Извините, пирожки». Аргентинцы из «Зенита» оправдывались за поражение Манчини начал копировать Луческу, а Дзюба лаконично отказался от интервью после вылета из Кубка России от «Динамо СПб».

— Что творилось в раздевалке?

— Шампанского не было, мы не готовились к такому исходу. И никого из молодых не пошлёшь: со стадиона выбежишь — заблудиться можно. Арена, к слову, божественная! Я был здесь впервые, раньше видел стадион только снаружи. Конечно, в раздевалку заходило руководство — мы пели, плясали, орали. Это был исторический день для «Динамо», я его никогда не забуду.

— Премиальные за такую победу двойные или тройные? Ротенберг что-то обещал до или после матча?

— Не в курсе, не слышал об этом.



— «Динамо» прошло в 1/8 финала Кубка России, идёт на третьем месте в ФНЛ. Какие задачи стоят перед командой в этом сезоне?

— Бьёмся за выход в Премьер-Лигу! А почему нет, всё возможно. Яркий пример — «Тосно», они в первый же год попали в стыки. Мы тоже хотим в «вышку», «Динамо» не хуже «Зенита» и «Тосно». И теперь, когда мы прошли «Зенит», стоит задача выиграть Кубок России! Мы должны отдать все силы, чтобы поднять этот трофей над головой. Но сначала СКА.