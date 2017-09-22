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Андрей Тихонов
Текст: Олег Лысенко
Фото: РИА Новости

Валерьич, верим! 5 доказательств того, что Тихонов на правильном пути

Сёмина Тихонов уже обыграл. Теперь поедет в гости к бывшей команде и экс-одноклубнику Аленичеву.
22 сентября 2017, пятница. 16:00 Футбол

Футболист Тихонов давным-давно вошёл в элитную касту всеобщих любимцев. Недруги «Спартака», с которым Андрей Валерьевич ассоциируется в массах, и те отдают должное его лидерской харизме, удивительным образом сочетающейся с исключительными человеческими добродетелями. Игрок Тихонов всем и всё доказал. Главному тренеру Тихонову только предстоит это сделать. Свежая победа над «Локомотивом» — убедительное подтверждение того, что он движется в верном направлении. И далеко не единственное. Вот только пятёрка аргументов навскидку.

1. Умение признавать и исправлять ошибки

Прорвись он с первой попытки из ФНЛ в РФПЛ, это было бы красиво, но вряд ли надолго. Тихоновский «Енисей» отличала приятная глазу игра, но баланса ей объективно не хватало. 11-й результат в лиге по пропущенным мячам безошибочно указывал на уязвимое место команды: даже у Нальчика, вылетевшего в ПФЛ, оборона была надёжнее. Поэтому поражение в стыках от «Арсенала», сколь бы неоднозначным, даже скандальным оно ни было, возможно, даже пошло на пользу и коллективу, и тренеру. Ко второму восхождению сибиряки подготовились более основательно, а их теперь уже бывший наставник учёл допущенные ошибки на новом месте работы. Ну как новом – относительно новом: игроком и ассистентом Андрей в Самару приходил трижды, а теперь символично закольцевал историю, возглавив волжан самостоятельно.

Поучительный красноярский опыт сделал тренера Тихонова более осмотрительным, практичным. Перестройку в Самаре он начал с фундамента – читай, обороны – и в сжатые сроки её успешно осуществил. Плоды работы налицо: 11 сухих матчей в первенстве, всего 6 «пробоин» (у турнирного соседа «Енисея» – в два раза больше) и первое-второе место в таблице.

Обновив и укрепив прочие линии, в обороне Тихонов положился на старую гвардию – Таранова, Надсона, Гаджибекова. Ветеранам не составило труда освоиться в новой тактической формации. И тут мы плавно переходим ко второму пункту.

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2. Тактическая гибкость

Предшественник Тихонова тоже нет-нет, да и прибегал к модной нынче модели игры с тремя центральными защитниками. Допускаю, что отказ от неё на исходе весны волжан и погубил. Вместо того чтобы в концовке сезона закрыться и цинично добрать недостающих очков, «Крылья» до конца гнули свою «созидательную» линию, что и привело к роковым поражениям дома от «Зенита» и «Терека».

Новый тренер более щепетильно подходит к выбору средств достижения цели. Тихонов не стыдится отталкиваться от стилистических особенностей и сильных качеств противника, если тот действительно представляет опасность, и умело оборачивает чужие проблемы себе на пользу. В матче с «Локомотивом» оба наблюдения подтвердились в полной мере.

Тихонов зеркально ответил коллеге Сёмину в схематическом отношении. Отдавая должное мощи, в том числе сугубо физической, красно-зелёной полузащиты, он благоразумно насытил людьми центральную ось и предложил сопернику поиграть первым номером, чего современный «Локомотив», мягко говоря, не любит и не очень умеет. Расчёт на резкие контратаки себя оправдал: фатальный для себя мяч «железнодорожники» получили как раз на противоходе.

Главный тренер волжан сразу и безошибочно выявил слабое звено в построениях гостей. Сделать это и у телевизора было несложно (Борис Ротенберг впервые в сезоне получил от тренера больше одной-двух игровых минут), но по ахиллесовой пяте соперника ещё нужно было ударить правильно, сильно и точно. У Тихонова получилось. Катастрофическая статистика Бориса — 26 ТТД, 0 удачных единоборств и отборов при пяти потерях — это не только защитнику и его тренеру укор, но и комплимент визави Ротенберга на фланге. Ткачук с удовольствием попользовался беззащитностью правого края москвичей, став одним из героев незабываемого для Самары и удручающего для «Локомотива» вечера.

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3. Грамотная ротация

Принято считать, что широкая ротация состава автоматически ведёт к снижению его потенциала. Массовый вылет членов РФПЛ вроде бы подтвердил этот стереотип. Но ротация ротации рознь. Этим инструментом по-разному можно пользоваться. Если фавориты турнира в большинстве случаев осознанно ослабляли свои отряды (мол, где, как не в Кубке давать шанс молодым и передышку опытным?), то Тихонов его, наоборот, усилил. Основу, побеждавшую «Балтику», Андрей Валерьевич перекроил более чем наполовину (в шести позициях), но все или почти все эти перестановки сработали в плюс хозяевам. Достаточно сказать, что четверо из этой бригады отметились в результативных акциях: Башкиров с Клёнкиным забили самостоятельно, Зотов выполнил голевой пас, а Ткачук отдал предпоследнюю передачу в решающей атаке вечера.

4. Кадровое чутьё

Проницательность – одно из обязательных качеств для кандидата в успешные тренеры. Тихонов его всё чаще обнаруживает. В самом тяжёлом для «Крыльев» матче второго полугодия оно проявилось сразу в нескольких эпизодах.

Тихонов словно специально подводил хавбека Клёнкина к «Локомотиву». Три предыдущих матча Данил выходил на замену, а тут не только вышел в основе – забил гол. Первый за Самару – и сразу такой архиважный!

Разумеется, тренер знал о «железнодорожном» прошлом Чочиева, догадывался о жгучем желании напомнить о себе бывшим одноклубникам. А всё-таки до последнего откладывал отправку Алана на поле. Допускаю, что умышленно, чтобы дополнительно раззадорить игрока. Главное, Чочиев выскочил на поле с правильным настроем и точными инструкциями. Итог — решающий результативный пас.

Безоговорочно удачным следует признать и перевоплощение Мияйловича. Всего второй раз в сезоне спустившись из центральной линии в оборону, серб удостоился высшего балла в составе команды от Instat. В этом случае интуиция Тихонова тоже не подвела.

5. Посещаемость

Помимо места в таблице существует ещё один верный индикатор прогресса команды – цифры посещаемости. А они у Самары по меркам ФНЛ достойные. 6256 человек в среднем на матче – лучший результат дивизиона. Если отбросить матчи с «топами», даже в РФПЛ в последний год на «Крылья» ходили менее охотно. Возвращение людей на «Металлург» можно и нужно поставить в заслугу тренеру. И команде, разумеется, тоже – они нашли друг друга.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Крылья Советов ФК Локомотив Андрей Тихонов
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