Оправдание бандита. Почему все зря поливают грязью Диего Косту

Вместо того чтобы выбраться из лондонской тюрьмы (а «Челси» действительно стал таковой для Косты) через парадный вход, просто попросив поскорее оформить его перевод, Коста на протяжении последних месяцев выгрызал тоннель в стене, чтобы, проползя через водосточные трубы и очернив остатки своей репутации, оказаться в другой тюрьме – мадридской.



А таковой для Диего новый стадион «Атлетико» наверняка рано или поздно станет. Например, после очередного предложения на 30 млн из Китая или перепалки с другим сорви-головой – Диего Симеоне. Во всяком случае, так всё кажется на первый взгляд. Репутация у Косты и правда отвратительная, но в этой истории он, наверное, впервые выступил в роли жертвы.

Конфликт с Конте

В «Челси» знали, на что шли, когда подписывали контракт с одним из самых строптивых (пожалуй, ограничимся мягким выражением) футболистов мира. И знал, на что шёл Конте, когда решил в свой первый сезон оставить в команде футболиста, который открыто через прессу заявлял, что хочет вернуться в «Атлетико».



Терпения у обоих хватило на полгода. «Проваливай в свой Китай», — в сердцах бросал Конте форварду, который совсем сошёл с ума после того, как агент раскрыл его потенциальную зарплату в «Тянцзинь Цюанцзянь». Коста дал согласие на переезд и начал собирать чемоданы, но в «Челси» не намерены были терять основного форварда в разгар сезона. Тем более что денег после продажи Оскара и так хватало.

Коста остался, чтобы продолжить войну с Конте, завоевать титул чемпиона, а в начале лета получить от тренера смс «Я на тебя не рассчитываю».

Диего не объявил открытую войну клубу. Даже несмотря на то что прочитал о себе много интересного из прессы, он продолжил работать и конвертировать минуты на поле в голы. Да, Коста вёл переговоры за спиной клуба, игнорировал предложение продлить контракт. В общем, вёл себя как классический истеричный бразилец. Вы же помните, как в феврале 2016-го несколько матчей Халк демонстративно стоял на чужой половине поля после того, как «Зенит» отказался продать его в Китай? Та же бесчестная история, которая не особо повлияла на репутацию Живанилду в России.

Китайский Халк и запоздалый Кокорин. 5 выводов по матчу «Зенита» Минимальное поражение в Лиссабоне в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дало достаточно пищи для размышлений о проблемах «Зенита».

Коста остался, чтобы продолжить войну с Конте, завоевать титул чемпиона, а в начале лета получить от тренера SMS «Я на тебя не рассчитываю». И это был не разговор тет-а-тет, а именно текстовое сообщение. Странное поведение тренера.



«Я всегда просил Конте и руководство говорить со мной лицом к лицу, — прокомментировал Коста. – Сейчас я расстроен только из-за фанатов, которые всегда поддерживали меня, даже в такие моменты».



Как в этой ситуации должен поступить заботящийся о своей карьере футболист? Правильно, начать искать новый клуб.

Зависимость от трансфера

И тогда началась истерия. Конте и селекция клуба сожгли тысячи нервных клеток в попытках привести в «Челси» Ромелу Лукаку, а после провала в переговорах с «Эвертоном» – Альваро Морату. Всё это время Коста капал на мозги, продолжая старую мантру, что хочет вернуться в «Атлетико». Полностью разуверившийся в возможности сделать из Косты послушного солдата Конте дал добро на трансфер… но при этом не желал расставаться с Диего до того момента, пока на «Стэмфорд Бридж» не окажется новый форвард.

От любви до ненависти. За что Диего Коста «наехал» на Конте и «Челси» Диего Коста вознамерился судиться с лондонским «Челси». Выясняем, как враждующие стороны достигли пика конфликта.

Коста делал всё от него зависящее, чтобы переехать в Мадрид. Его не смущали наложенные на клуб санкции, запрещающие регистрировать новичков до зимнего трансферного окна. Он готов был ограничиться тренировками. Мората таки оказался в «Челси», и команда начала предсезонку без игрока, на которого в клубе не рассчитывают. Только вместо того, чтобы попробовать наладить с Костой контакт и привлечь к тренировкам с основой, Конте отправляет его в дубль и распоряжается эвакуировать машину форварда с клубной стоянки. Возможно, этот фокус прокатил бы с Фабрегасом или Куртуа, только Антонио знал, с кем имеет дело и сознательно пошёл на открытую конфронтацию. Зачем?

Я бы не смог посещать раздевалку первой команды и не контактировал бы с остальными парнями. Но я не преступник!

Странное поведение Конте

Отказавшийся от унижения тренироваться с дублем Коста. последние три месяца провёл в Бразилии. Ни в коем случае оправдывать поведение Диего не стоит, у него и правда есть контракт, который он обязан исполнять – «Челси» имел полное право подавать судебный иск и штрафовать своего игрока. Однако и чувства игрока понять можно – с ним попросту отказались вести диалог.

«У меня нет желания уходить, — говорил Коста. – Но если в команде произойдут изменения, которые понизят мои шансы, или если тренер не будет больше рассчитывать на меня, а сделает ставку на другого форварда, мне придется уйти. Но только туда, куда я хочу. Все знают, что это за команда».



Понятно, что он лукавил. Желание Диего перейти в «Атлетико» уже ни для кого не секрет. Однако оцените, что Коста не мутит воду через СМИ, стараясь действовать максимально аккуратно. Он дал интервью, в котором в спокойной форме выразил недоумение – почему «Челси» не может отпустить его тренироваться с «Атлетико», раз он им не нужен? Ведь времени на переговоры у клубов достаточно – до января можно спокойно закрыть сделку.



«В «Челси» хотели, чтобы я тренировался с резервом, — говорит он. – Я бы не смог посещать раздевалку первой команды и не контактировал бы с остальными парнями. Но я не преступник! Не думаю, что я заслужил подобное обращение после всего того, что сделал для клуба. Они дали мне дополнительную неделю отпуска, но с тех пор штрафуют без остановки. Если придётся, я останусь в Бразилии на год».

Плохой день плохого парня. Диего Косте некуда идти Форвард не нужен Антонио Конте. Ещё недавно он выбирал между «Атлетико и большими деньгами, но сейчас у него всё сложно.

А Антонио Конте после вопросов по Косте лишь издевательски ухмыляется и отшучивается на пресс-конференциях. Интересно, что в предыдущем сезоне итальянец проявлял чудеса дипломатии – защищал своего форварда и говорил, что тот нападающий высочайшего класса, ограждал его от стрел прессы, спалившей Диего с бутылкой пива в раздевалке, закрывал глаза на невыполнение отдельных инструкций. А тут Антонио будто сорвался:



«Я предпочитаю просто посмеяться. Могу сказать вам, что все, кто был в «Челси», знают, что произошло с Костой в прошлом сезоне. Его интервью просто смешно. Я не хочу больше обсуждать эту тему».

Эпилог

Хорошо, что в итоге всё разрешилось. Коста сбежал из своей золотой клетки, «Челси» получил около 60 млн евро, а «Атлетико» — крутого нападающего. Однако после всей этой истории остаётся много вопросов не к Диего (точнее, не только к нему), а к менеджменту «Челси» и лично Антонио Конте.

Все, кто был в «Челси», знают, что произошло с Костой в прошлом сезоне.

Притом что «подлец и мерзавец» Коста не стал катить бочку уже на свой бывший клуб. Вместо того чтобы сгладить углы и спокойно объяснить Косте, что ему нужно подождать, пока клубы договорятся о сумме трансфера, мы получили грязную и неприятную историю. Всё это похоже на детскую ссору, где каждая сторона отказывается первой пойти навстречу. А в данной ситуации так должно было поступить благоразумное и опытное руководство и сам Конте. Теперь репутация каждого подмочена, и уже после того, как Коста официально вновь примерил футболку «Атлетико», остаётся лишь один вопрос: стоило ли оно того?