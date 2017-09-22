Гендиректор «Динамо СПб»: в следующем сезоне мы должны остаться в ФНЛ

— Откуда вы наблюдали за вчерашней игрой?

— Я не всё время находился в VIP-ложе, постоянно перемещался. Игра игрой, но у нас были и свои организационные задачи. Матчи — это всегда переживания, любую игру пропускаешь через себя. Принимаешь в ней такое же участие, только не выходя на поле. Никакой эйфории у меня не было. Для зрителя шоу удалось, всем понравилось. Болельщики получили массу позитивных эмоций. Игра была реально похожей на дерби.

Главное, что дети из академий, которые видели эту встречу, теперь знают, что в Санкт-Петербурге есть команды, способные показать добротную и качественную игру. Конечно, это даст большой толчок в развитии детского футбола. Всё-таки Санкт-Петербург — футбольный город.

— Как вам стадион «Санкт-Петербург»?

— Если не брать во внимание сроки строительства, стадион потрясающий — атмосфера очень хорошая. Таких арен единицы, и хорошо, что он есть в Санкт-Петербурге. Думаю, там всегда будут полные трибуны, всё-таки «Зенит» собирает много болельщиков.

Сюрпризище! «Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак» «Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России.

— Рекорды устанавливают почти каждый матч.

— Это же здорово! Люди семьями приходят получать удовольствие на футбол. Должно же быть развитие.

— Каково это обыгрывать команду, которая в 30 раз дороже?

— Ничего такого в этом нет. У «Зенита» другие задачи — он играет в Премьер-Лиге. Да, вчера «Динамо» одержало победу, но важна стабильность. «Зенит» — лидер РФПЛ, у него ещё много турниров, на них рассчитывают команда и руководство. Мы в эйфорию не впадаем, скоро выезд в Новосибирск, готовимся к следующей игре. Думаем только о восстановлении и о том, как бы меньше получать травм и побольше выигрывать.

— Комментатор Геннадий Орлов предостерегал «Зенит» от «пижонства». Думаете, оно было?

— Возможно, у «Зенита» был недостаток настроя. Такое случается, посмотрите хотя бы на этот тур розыгрыша Кубка — много команд Премьер-Лиги оступилось. У кого-то нет задачи, кто-то наигрывал молодых. У «Зенита» тоже вышло много ребят, которые не получают достаточно игровой практики, да ещё и удаление последовало в самом начале встречи.

— Вас не удивили слова Манчини о том, что «матч был омрачён многочисленными судейскими ошибками»?

— Я не увидел никаких судейских ошибок. Мне кажется, арбитр очень ровно отработал. Может, кто-то что-то и заметил, но не я.

«Извините, пирожки». Аргентинцы из «Зенита» оправдывались за поражение Манчини начал копировать Луческу, а Дзюба лаконично отказался от интервью после вылета из Кубка России от «Динамо СПб».

— Как будет «Динамо СПб» развиваться дальше?

— Мы должны исходить из реальности. Перед нами стояла задача, и мы её не меняем. Не впадаем в эйфорию, что уже завтра мы должны играть в Премьер-Лиге. Сейчас будем максимально отдаваться чемпионату ФНЛ. Чем больше матчей выиграем, тем лучше. Удержаться в ФНЛ — это не найти место в середине таблице или зоне вылета. Надо проявлять характер и самоотдачу в каждой встрече. Кубковые матчи не исключение – надо выходить и играть на победу.

— «Динамо СПб» идёт на третьем месте в ФНЛ, обыграло «Зенит» в Кубке. Игрок «Динамо СПб» Павел Кириенко говорил «Чемпионату»: «Почему «Динамо» не может, как «Тосно» в прошлом сезоне, с первой попытки попасть в стыки выйти в Премьер-Лигу.

— Почему не можем? Я имею в виду, что для игры в Премьер-Лиге нужно поставить перед собой много различных вопросов и подумать над их решением. Этот сезон мы играем в ФНЛ, в следующем сезоне мы должны остаться в ФНЛ. Мы не ставим задачу выхода и по ходу чемпионата она не поменялась.

— В Питере стало больше клубов. Что делать с лозунгом «один город — одна команда»?

— В Санкт-Петербурге много команд и академий, которые развиваются. Сегодня в первой лиге играет «Динамо», завтра, может, будет кто-то ещё. «Тосно» уже выступает в Премьер-Лиге за Санкт-Петербург, имеет своих болельщиков и показывает хороший футбол. В Москве же достаточно много клубов, почему у нас не может быть так же?

«Питерское «Динамо» хочет в «вышку» — мы не хуже «Зенита» и «Тосно» Воспитанник «Зенита» Павел Киреенко – о том, как обыграть родной клуб, сотворив главную сенсацию Кубка России.

— Удобно, больше команд в Премьер-Лиге — меньше выездов.

— Конечно, чем больше матчей такого уровня будет проводиться у нас, тем лучше для болельщика. Пользуясь возможностью, можно посмотреть на любимый клуб.

— Как «Динамо СПб» отметило достижение футболистов? За такую победу, наверное, положены двойные премиальные?

— Дело вообще не в премиальных. Для тех ребят, кто выходит за «Динамо» и имеет перспективу развития, самое важное — поиграть на высоком уровне с такими клубами, как «Зенит». Так же, как и зрители, которые пришли вчера на стадион, они ушли с хорошими впечатлениями. Придя сегодня на тренировку, думаю, они уже совершают определённый шаг вперёд. Не у всех футболистов первой лиги есть возможность попробовать свои силы в матче с клубом Премьер-Лиги. В «Зенит», к сожалению, тоже не все воспитанники из Питера могут попасть. Если у тебя нет возможности трудоустроиться в своём городе, то приходится искать эту возможность в других городах, где тоже есть свои воспитанники. Получается, чем больше команд, тем больше шансов.

— Как на победу над «Зенитом» отреагировал Борис Ротенберг?

— Сказал: «Это была хорошая мужская победа. Все ребята играли слаженно, выложились на 200%». Борис Романович — в прошлом спортсмен, он воспитан в духе победителей. Мы стараемся привнести это в команду, создаём победную атмосферу.