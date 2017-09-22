Каррера: если вы хотели меня убрать, то пусть руководство сделает это

Массимо Каррера пришёл на пресс-конференцию, чтобы говорить. Не отбывать номер, а именно объяснять и показывать встревоженной публике, что происходит внутри «Спартака». Разговор получился неожиданно домашним и уважительным – как на кухне.

— Кто из травмированных футболистов основы точно не сыграет с «Анжи»? Мы имеем в виду мышечные повреждения.

— Никто: ни Глушаков, ни Промес, ни Роша. У Педро ушиб икроножной мышцы, у Квинси задняя поверхность бедра, но мы будем стараться вылечить его к «Ливерпулю», — дал надежду Массимо. — Но еще минимум неделю будут восстанавливаться Глушаков и Зе Луиш.

— Почему в команде так много травм. Кто виноват?

— Это обычные ситуации для футбола. Я подготовил информацию по травмам, — Каррера достает два листа. На одном статистика повреждений после десяти туров прошлого сезона. На другом — нынешнего. – В том сезоне до 10 тура у нас было 10 различных травм, игроки не выступали в общей сложности 168 дней. В этом цифры — 12 и 142. Я хочу доказать, что этот сезон не отличается от предыдущего. Просто либо кто-то не замечал подобной ситуации в прошлом году, либо не хотел замечать.

— Много критики направлено на тренера по физподготовке Джорджа Д’Урбано. Как доказать, что это не его вина?

— А что можно доказывать? Мы делаем то же самое, что и в прошлом сезоне, в подготовке ничего не изменилось. Тем более, физической подготовкой занимается Хавьер, а не Джорджо, но не в этом дело. Для этого я и принес вам выкладки. Да, мы стараемся, чтобы повреждений было меньше, работаем над этим. Но в футболе случается всякое. Переубеждать бессмысленно тех, кто плохо к нам относится и не любит нас.

— Но среди здесь сидящих никто Д’Урбано давно не критикует.

— Тем не менее, еще раз скажу: я знаю, как работают мои помощники и верю в них, вне зависимости от того, что происходит вокруг.

— С травмами понятно. Но кто был инициатором встречи с руководством?

— Руководство, но это и логично. Когда команда выигрывает – побеждает руководство, команда и тренер. Именно в том порядке. Когда же что-то происходит не так, то и уступаем мы все вместе. Вы думаете, что на встрече была истерика, звучали обвинения, но это не так. Был нормальный диалог. Просто иногда нет объяснения тому, что происходит на поле. Такое случается и с мадридским «Реалом», например, который сейчас испытывает проблемы. Команда вроде привыкла играть одной обоймой, но сейчас что-то не получается. Но хорошо, что встреча состоялась — я остался ей доволен.

— Какие у вас отношения с руководством?

— Нормальные. И с командой тоже. Отдельно объяснил, что люди могли не понять сказанное мной в раздевалке после «Тосно». Могу сказать, что в раздевалке все было иначе. Похоже, что такая интерпретация была выгодна определённому человеку, который дал информацию наружу.

Каррера: если у игроков проблемы со мной, спрашивайте их Массимо Каррера оправдывает защитника Марко Петковича, а Дмитрий Парфёнов гордится футболистами «Тосно».

— Что же было в раздевалке?

— Простая эмоция, риторическая провокация для игроков. Послушайте, как это было. Я обратил на себя внимание команды: «Если вы это сделали специально, чтобы уволить тренера, то пусть руководство сделает это. Но все это не так, то вам просто должно быть стыдно, потому что нельзя заканчивать такой матч вничью». После этого продолжился разбор матча – и все. Так что тот, кто донес информацию до прессы, сделал это без уважения к «Спартаку» и болельщикам.

— Еще после матча вы сказали: «Спросите у игроков, почему мы так сыграли».

— Я ответил, что не могу объяснить. Может, они знают. Это немного не та интерпретация. Ни в коем случае не хотел свалить на кого-то вину. Наоборот, первый виновник – это я.

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я Главный тренер «Спартака» – об отношениях с руководством, игроками и русским языком – на пресс-конференции после победы над «Кубанью».

— Желание лететь на Кубок первым составом – это тоже результат встреч?

— Нет. Мы должны играть на победу всегда, а Кубок России – очень важный турнир, который дает как минимум возможность играть в Лиге Европы. На поле вышли те, кому я доверял, те, кто был опытен. На команду слишком много давления сейчас, чтобы бросать в пекло молодежь.

— Вы довольны тем, что все противники вылетели?

— Стоп. Как это все? А «Рубин»? А другие сильные команды. Да, это очень интересно, что реально очень большие клубы покинули турнир, но борьба дальше будет очень интересной, потому что все соперники слишком настроены.

В этот момент вспомнилось, что в прошлом году «Спартак» играл со «СКА-Хабаровском» не основной и вылетел из турнира, но Массимо предвосхитил вопрос.

— Нельзя повторять свои же ошибки. Нужно уважать все команды – как «Тосно», например, с которым мы играли в большинстве. Матчи не выигрывают заранее. Возможно, поэтому из розыгрыша вылетело много больших клубов, а мы продолжаем борьбу.

Вопрос дня. Что нашло на клубы РФПЛ? 10 клубов РФПЛ, включая почти всех фаворитов, вылетели из Кубка России в первом же раунде. Причины ищут эксперты и читатели.

— «Анжи» — аутсайдер. В связи с обилием травм, может, есть смысл дать кому-то отдохнуть?

— Нет, нам нужно брать очки. Понимаете, именно кажущиеся легкими матчи обычно дорогого стоят. Ты всегда должен находить мотивацию, чтобы не происходило вокруг. Тем более, что за победу всегда дают три очка.

— А нет ли цели выиграть у «Анжи» крупно, чтобы доказать – все, «Спартак» вернулся?

— Повторю: за победу дают три очка. Все! Разница в счете меня не волнует.

— Треть чемпионата позади. Как вы оцените шансы «Спартака» на чемпионство?

— Это будет очень сложно. Теперь ведь нужно ждать и радоваться неудачам других команд. Но важнее всего – это отношению к делу на поле, самоотдача. А очки посчитаем весной.

— Подписаны контракты с Глушаковым и Комбаровым. Это облегчение?

— Облегчения никакого нет. Я просто рад, что опытные, российские игроки, продлили контракт с командой.

— УЕФА наказал «Спартак» по итогам матча с «Марибором», гостевой сектор в игре с «Севильей» будет закрыт. Фанаты вас уважают и поддерживают – может, обратитесь к ним?

— Да, конечно, хочу сказать фанатам, что нам очень нужна их поддержка, поэтому я прошу не повторять подобные действия. (Каррера может иметь в виду запущенную ракетницу, которая упала в метре от судьи. — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, болельщики серьезно воспримут тот факт, что у них есть возможность больше не попасть на стадион в Лиге чемпионов. Это я говорю и от себя, и от команды – вы наш 12-й игрок, вы нам нужны.

— Массимо, верно ли ощущение, что вы изменились: стали чаще общаться со СМИ, объясняете свои фразы и действия, проводите встречи с игроками.

— Да я всегда общаюсь с командой. Каждый день. Просто, может, этого кто-то не замечал. Или интервью. Если есть запрос – я его даю, у меня нет с этим проблем. Так что ничего не изменилось. Я живу на базе, много работаю и хочу приносить пользу «Спартаку».