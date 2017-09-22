Ещенко: над техникой надо бы поработать

Каррера: если вы хотели меня убрать, то пусть руководство сделает это Что на самом деле сказал Каррера после матча «Спартака» с «Тосно».

— Первый тайм сегодня получился очень хорошим, — проводил Леонид Трахтенберг Массимо Карреру и пригласил Андрея Ещенко. – Надеюсь, что и второй тайм будет не менее содержательным.

— Как с «Тосно», — прокомментировал кто-то из журналистов.

Андрей Ещенко застыл. Тишину в хохот перевел Леонид Трахтенберг: «Шутка. Шутят они».



— Каррера говорил о плотном графике, — начались вопросы. — Что об этом думают игроки – действительно ли тяжело играть в таком режиме?

— Лучше играть, а не тренироваться. Будем в таком же режиме и графике и дальше, исходя из того, что будет дальше.

— Как вы относитесь к критике, которая падает на вас?

— Иногда читаю СМИ. Вы знаете, самое главное, что я и сам понимаю, где сыграл неправильно, где нужно прибавить.

Каррера: если у игроков проблемы со мной, спрашивайте их Массимо Каррера оправдывает защитника Марко Петковича, а Дмитрий Парфёнов гордится футболистами «Тосно».

— И в чем нужно нужно прибавить вам?

— Надо техникой надо бы поработать. Но не только мне, а все.

— Еще передачи с флангов хромают иногда.

— Я и сам думаю: может, смещаться, почаще по воротам. Да не в этом дело, если честно. Повторю, да, нам всем нужно работать, прибавлять.

— Сейчас «Спартак» довольно часто играет по схеме 5-3-2, где фланговый игрок выполняет большие объемы. Вам удобно в такой расстановке, где нужно атаковать?

— Да я всегда был атакующим защитником. Но, конечно, удобнее, когда есть помощник на фланге полузащиты.

— После «Марибора» вас винили за результат. Но если присмотреться и проанализировать, то можно сделать вывод: вы постоянно оставались один против одного или один против двоих. Можете объяснить эти эпизоды?

— Да подсели мы, начали на удержание играть. А то, что моменты с моего фланга…Ты же страхуешь партнера и оголяешь. Можно, конечно, остановиться и говорить: «Я соперника своего держал и забили гол из другой зоны, я не виноват». Но лучше ли будет от этого? Тут еще вопрос в том, что у «Марибора» и защитник активно подключался, был дисбаланс, но это мы разобрали.

— При этом, вы попали в сборную тура ЛЧ по каким-то положительным критериям.

— Да критикуют-то за то, что я неточные пасы дал пару раз – и все. А если бы я все точные пасы, то уже в Европе бы играл в топ-чемпионате. Так же всем кажется, что Ещенко плохой, а ведь он должен как защитник забрать мяч, отдать. Я тоже рассуждал, смотрел все, повторю, надо прибавлять.

— Есть ощущение несправедливости?

— Есть ощущение: что если виноват, то нужно соглашаться. А остальное – ну что можно сделать.

— Физически вы готовы хорошо?

— Да. Стал четвертым по набегу за матч во всей ЛЧ. Испанец первый, еще кто-то с «Челси», потом я.

— Перед «Тосно» остались в запасе. Почему?

— Дали передохнуть. Есть же обойма, игроки должны получать практику. Промес ведь тоже не играл. Был бы Зе Луиш – дали бы паузу Адриано. Глушаков остался – может, не вышел бы Федя (Фернандо).

— Вы удились, что в прессе появились слова Массимо, сказанные в раздевалке после «Тосно»?

— Удивились, конечно, но такого формата не было. Пресса любит приукрасить.

— В этом сезоне у вас появился появился конкурент — Марко Петкович. Как он себя чувствует в команде?

— Конкуренция должна быть, все хорошо. Марко понимает по-русски и знает, где ошибается, что нужно исправляться. Мы хорошо общаемся, он адаптирован в коллектив и является хорошим игроком.

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я Главный тренер «Спартака» – об отношениях с руководством, игроками и русским языком – на пресс-конференции после победы над «Кубанью».

— Можно ли сказать, что в какой-то момент этого сезона команде было тяжело или все было линейно?

— Психологически сложно было, да. Просто после чемпионства на «Спартак» все настраивается по особому. Мы были не готовы, что на последних минутах начали много пропускать. Думаю, это правда не физика. Когда это идет один за одним, то это уже психология.

— Вы ждете матч с «Ливерпулем» и за кого болели в детстве?

— Я жду каждого следующего матча. «Ливер» по ТВ не видел еще. В детстве болел за МЮ, а сейчас скорее за «Реал». Но матч с «Ливерпулем» будет, конечно, очень важным.

Посмотреть это видео на «Чемпионате»