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Валерий Заздравных
Текст: Антон Михашенок
Фото: afips-fc.ru

Тренер в ПФЛ матерится на футболистов. Разве хоть кто-то удивлён?

Главный специалист «Чемпионата» по дну Антон Михашенок комментирует плохую попытку начать скандал в ПФЛ, но видит в ней и кое-что важное.
22 сентября 2017, пятница. 21:00 Футбол

Кажется, в общедоступное медиапространство наша вторая лига, не существующая для для страны примерно 350 дней в году, может ворваться только со скандалами (что меня очень печалит). Сегодня в Сети появилось видео, на котором главный тренер «Машука» Валерий Заздравных отчитывает команду за поражение от «Биолога» в восьмом туре ПФЛ (0:1). Запись сделал кто-то из футболистов, слил, судя по всему, своему агенту — так она оказалась в «твиттере» у Арсена Минасова.

Посмотрите видео, если не видели.

Посмотреть видео на «Чемпионате»

А теперь несколько выводов по нему.

1. Честно говоря, я слабо понимаю, где здесь скандал. Да, тренер матерится, но весь остальной хайп вокруг этого видео — вербальная манипуляция в тексте самого твита. Во-первых, мы не можем (и Арсен тоже, это важно!) сделать вывод, был ли главный тренер «Машука» пьяным. Во-вторых, происходящее на видео называется разбором, хотя разбором не является. Сразу после матча тренер обычно берёт слово, это да, но разбор игры в правильном понимании этого термина случается уже по ходу тренировочной недели. Две манипуляции, приправленные словом «позор», — и ты набираешь ретвиты, поджигая ситуацию.

Ю. Газзаев: тот, кто записал видео, в первую очередь унизил себя
В Сеть попало видео: тренер Юрий Газзаев ругается матом на разборе игры. В интервью «Чемпионату» он рассказал об этой истории.

2. При этом ситуация-то совершенно серенькая. Я, когда включал видос с таким бодрым превью, был уверен, что там в игроков летят столы, а лампочки в раздевалке трескаются от крика. Но нет — тренер говорит на эмоциях, но сдержанно и даже тихо. Специально посмотрел ещё и послематчевую пресс-конференцию Заздравных — как минимум в асфальт пьяным он точно не выглядит.

Видео можно посмотреть на официальном канале в YouTube ФК «Биолог-Новокубанск»

Важно понимать, что почти все монологи тренеров после поражений — примерно такие. И так происходит и в низших дивизионах России, и в Премьер-Лиге, и в европейских чемпионатах — это нормально, ведь всем живым людям свойственно проявление негативных эмоций после двух часов стресса без хеппи-энда. Откровенная глупость в выступлении Заздравных одна: «Я вещи собрал, сегодня хотел уехать, но лень мне было». Ну, это чистые эмоции.

Я не могу сказать, что у меня уже огромный опыт нахождения в раздевалках или около раздевалок команд наших низших лиг, но даже за это время я слышал от тренеров: а) одно обвинение в сливе на букмекеров; б) три отчисления; в) одно заявление об уходе с поста; г) неисчисляемое количество матерных слов и выражений, с некоторыми из которых, к моему воодушевлению, я встречался впервые. Все эти эмоциональные замыкания на следующий день уходили в пустоту — люди оставались на своих местах, тренировались и тренировали дальше. Так бывает даже на высочайшем уровне: известно, например, что главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр, работая в Гладбахе и «Герте», относил заявления об отставке натурально после каждого поражения.

3. Тем не менее кейс «Машука» — повод поговорить об одной глобальной вещи. Уже не в первый раз в наших низших лигах я встречаюсь с ситуацией, когда при помощи всего лишь одного слабенького вброса в прессу (иногда хватает даже региональной) игроки пытаются влиять на ситуацию с тренером или тренеры — на ситуацию с игроком/игроками. И даже со слабенькими вбросами им удаётся манипулировать положением. Это происходит из-за того, что сходятся два обстоятельства. Во-первых, низшим лигам в России уделяется катастрофически мало внимания, и любое явление, поданное с одной стороны, может сделать ситуацию скандальной — а руководители (обычно из местных органов власти) ориентируются на шум и разбираться ни в чём не хотят.

Во-вторых, соцсети позволяют достаточно быстро вывести тему в федеральную повестку. Те мелочи (не защищая наших плохо футбольно образованных тренеров, нужно признать, что мат после поражения — это реально мелочь), которые раньше не выносились наружу, теперь прорываются, и по незнанию уверенные в том, что в раздевалке все друг к другу обращаются на «вы», болельщики создают резонанс. В сумме мы получаем ситуацию, при которой у тренеров будет ещё больше подозрений к игрокам, а у игроков — к тренерам. Нефутбольные обстоятельства уже влияют, а будут ещё плотнее, чем сама игра, влиять на командные дела.

И вот об этом говорить гораздо важнее, чем о том, что тренер выступил с мощным матерным зарядом в раздевалке. Неужели этим вообще кого-то реально можно удивить?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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