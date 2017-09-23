«Спартаку» закрыли гостевой сектор, а игроки подписывают с ним контракты

Последние события в стане красно-белых, номинанты на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА, допинг в «Шахтёре» – в обзоре дня.

УЕФА закрыл гостевой сектор фанатам «Спартака» на выездной матч с «Севильей»

Дисциплинарный комитет УЕФА по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» (1:1) принял решение закрыть гостевой сектор для болельщиков красно-белых на выездной матч с «Севильей». Также москвичи получили штраф в размере € 60 тыс.

Во время первого тайма матча в Словении на секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько файеров, один из которых был запущен на поле — он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.

Глушаков продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года

«Спартак» и полузащитник Денис Глушаков заключили новое трудовое соглашение. Контракт футболиста с московской командой продлён до 31 мая 2020 года. Срок прежнего соглашения хавбека со своим клубом истекал в следующем году.

30-летний футболист выступает за красно-белых с июля 2013 года. За это время он провел за «Спартак» 126 матчей и послал в ворота соперников 16 мячей. За сборную России Денис сыграл 54 встречи и забил 5 голов.

В прошлом сезоне Глушаков в составе столичной команды стал чемпионом России.

Каррера: если вы хотели меня убрать, то пусть руководство сделает это Что на самом деле сказал Каррера после матча «Спартака» с «Тосно».

Д. Комбаров продлил контракт со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров продлил контракт с красно-белыми. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. 30-летний футболист поставил подпись под долгосрочным соглашением. Новый договор рассчитан до 31 мая 2020 года.

Дмитрий Комбаров дебютировал в «Спартаке» 21 августа 2010 года. С тех пор он провёл в составе московского клуба 232 официальных матча и забил в ворота соперников 26 мячей. За сборную России Дмитрий сыграл 45 встреч и забил 2 гола.

Прежний контракт российского защитника истекал летом 2019 года.

Срна приостановил выступление за «Шахтёр» из-за положительной допинг-пробы

Капитан «Шахтёра» Дарио Срна принял решение приостановить выступления за донецкий клуб из-за ситуации с допинг-пробой, которая дала положительный результат.

Ранее хорватское издание Jutarnji List сообщило, что одна из допинг-проб 35-летнего защитника, взятая весной нынешнего года, дала положительный результат.

«Шахтёр» проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно — 22 марта 2017 года, был найден запрещённый препарат. На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность.

Вместе с тем ФК «Шахтёр» считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом. Дальнейшие комментарии по данному делу предоставляться не будут по причине конфиденциальности юридического разбирательства», — говорится в сообщении.

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Роналду, Месси и Неймар — претенденты на звание лучшего игрока 2017 года

ФИФА определила тройку номинантов на звание лучшего футболиста 2017 года. Как сообщает официальный «твиттер» Международной федерации футбола, ими стали Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона») и Неймар («ПСЖ»).

Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне. На ней определятся лучшие сразу в нескольких номинациях: лучший игрок среди мужчин, лучший игрок среди женщин, лучший мужской тренер, лучший женский тренер, лучший голкипер, а также лучший игрок.

Буффон, Навас и Нойер — кандидаты ФИФА на звание лучшего вратаря 2017 года

ФИФА определила тройку номинантов на звание лучшего голкипера 2017 года. Как сообщает официальный «твиттер» Международной федерации футбола, ими стали Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кейлор Навас («Реал») и Мануэль Нойер («Бавария»)

Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне. На ней определятся лучшие сразу в нескольких номинациях: лучший игрок среди мужчин, лучший игрок среди женщин, лучший мужской тренер, лучший женский тренер, лучший голкипер, а также лучший игрок.

ФИФА назвала имена трёх претендентов на звание тренера года

Международная федерация футбола назвала имена претендентов на звание лучшего тренера года. Из 12 номинированных на награду специалистов в финале оказались трое. Об этом говорится на официальной странице ФИФА в «Твиттере».

Список претендентов на звание тренера года по версии ФИФА:

Массимилиано Аллегри («Ювентус»),

Антонио Конте («Челси»),

Зинедин Зидан («Реал»).

Ранее была определена тройка номинантов на звание лучшего голкипера 2017 года. Церемония вручения наград запланирована на 23 октября и состоится в Лондоне.

Дриусси и Маммана – в числе 50 лучших молодых игроков мира по версии L’Equipe

Игроки «Зенита» Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана вошли в число 50 лучших молодых игроков по версии L’Equipe. В список включены футболисты до 21 года, которые родились после 1 января 1996 года.

Нападающий питерцев Себастьян Дриусси занял в рейтинге 33-е место, в то время как защитник Эмануэль Маммана расположился на 46-й строчке. Лидирует в топ-50 полузащитник «Реала» Марко Асенсио. Второе место занимает полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли, а замыкает тройку форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который был арендован у «Монако».

Объявлены 10 претендентов на звание автора лучшего гола сезона-2016/17

Объявлены 10 претендентов на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую Международной федерацией футбола автору лучшего гола сезона.

Учитывались голы, которые были забиты с 20 ноября 2016 года по 2 июля 2017 года. Оставить свой голос можно на официальном сайте ФИФА. Голосование продлится до 9 октября. Затем количество претендентов сократится до трёх и будет проведено ещё одно голосование. Обладатель приза станет известен 23 октября на церемонии в Лондоне.

Видео голов претендентов на премию имени Ференца Пушкаша по итогам сезона-2016/17 можно посмотреть здесь.



