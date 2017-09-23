Красота дня. Памела Андерсон: теперь она спасает футболиста «Марселя»

Хорошо быть популярным футболистом. Мало того что за свою работу ты получаешь огромные деньги, так ещё и можешь осуществить любую мечту детства. Редкий спорткар? Пожалуйста. Дворянский титул? Не проблема. Дружба с президентом? Конечно! Но центральный защитник «Марселя» Адиль Рами переплюнул всех и осуществил мечту пацанов из 90-х и нулевых. Теперь он встречается с самой Памелой Андерсон.

Первый раз Адиля Рами и Памелу Андерсон заметили вместе в Ницце, где они ужинали в компании друзей.

На публике пара если и появляется, то за руки спутники не держатся. Памела и Адиль ведут себя как друзья, но их видят вместе всё время, и нет сомнений, что это не просто дружеские отношения.

Памела Андерсон стала главным секс-символом 90-х и нулевых благодаря роли в сериале «Спасатели Малибу», который стал настоящим хитом в Америке, а затем и в России.

Забавно, что девушка пробилась на экран благодаря футболу. На одном из матчей камера выхватила её на трибуне и показала в прямом эфире. Местный производитель пива решил сделать её лицом своей рекламной кампании.

В том же году, после первой съёмки в рекламе, Памела попадает на обложку журнала Playboy, и её популярность взлетает до небес. В итоге она больше всех в мире появлялась на обложке американского Playboy – 14 раз.

Но на одних фэшн-съёмках девушка не остановилась, она охватила почти все сферы шоу-бизнеса, за исключением пения. Ну а начала со «Спасателей Малибу». Помимо этого Памела снялась ещё в нескольких сериалах и куче полнометражных фильмов.

Памела написала несколько книг, долго вела колонки в глянцевых журналах. Не обошлось без различных реалити-шоу и телепроектов вроде «Танцы со звёздами».

Но, несмотря на бурную деятельность и большое количество работы, Памела Андерсон никогда не забывала заниматься благотворительностью.

Сейчас Памела является одним из главных борцов за права животных. Она постоянно участвует в различных благотворительных акциях. Считается, что если она собирает на что-то деньги, то компанию автоматически ожидает успех.

Несмотря на то что Памеле уже 50 лет, выглядит она так, словно снова готова вернуться на пляжи Малибу. Например, эта фотография была сделана в сентябре 2017 года, в Лондоне.

Обычно в конце рубрики я желаю удачи футболисту и его спутнице. Но какой смысл что-то желать человеку, который встречается с Памелой Андерсон? После такого обычно заканчивают вообще всё. А Рами молодец, даже в футбол играть продолжает.