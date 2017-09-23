Дерби «Боруссий» и Турина. Что посмотреть в выходные

А ещё топ-матчи РФПЛ, АПЛ и Ла Лиги. Уик-энд расписан по часам.

Этот матч — самый интересный матч в Ла Лиге без участия «Реала» и «Барсы». Вечно третья и вечно четвёртая команды испанского чемпионата будут очно выяснять, кто окажется вслед за классической парой по итогам сезона. И «Севилья», и «Атлетико» пока идут без поражений.

Роналду вернулся, но лучше не стало. Как «Реал» докатился до -7 от «Барсы» И действительно ли у Зидана большие проблемы?

Спустя полтора года ЦСКА возвращается в Химки, чтобы сыграть в московском дерби. Учитывая, что в Кубке «армейцы» играли молодёжью, в игре с «Динамо» они экономить силы не собираются, даже помня о приезде «Манчестер Юнайтед» на «ВЭБ-Арену». А Юрию Калитвинцеву придётся решить не менее сложную задачу: как заменить лидера и бомбардира Кирилла Панченко, который выбыл с «крестами» до конца года.

Панченко: услышал хруст и понял – это что-то серьёзное Нападающий «Динамо» был прооперирован в Риме и рассказал, как он получил травму и что ждёт от «Динамо» в своё отсутствие.

Тем временем команде Моуринью перед вылетом в Москву предстоит серьёзный выезд в АПЛ на матч с «Саутгемптоном». «МЮ» набрал невероятную форму и вряд ли будет пасовать даже перед «святыми». В общем, матч обязателен к просмотру.

Закон второго сезона. «Манчестер Юнайтед» возвращается в топ Моуриньо делает своё дело.

Соперник «Спартака» тоже играет на выезде — в Лестере. «Ливерпуль» и «Лестер» только-только играли в Кубке лиги (правда, подсмотрев за клубами РФПЛ, вторыми составами), и тогда сильнее оказались недавние чемпионы Англии. Брать реванш у команды Шекспира будут брать уже основные игроки «Ливерпуля» во главе с бешеным Мохаммедом Салахом. В этот уик-энд он разомнётся на Кристиане Фуксе перед встречей с Дмитрием Комбаровым.

Та самая игра, в которой «Ювентус» может потерять очки впервые в сезоне. Туринское дерби — это всегда яркий перформанс на трибунах, а зачем смотреть итальянский футбол, если не ради местных фанатов? Тем более что «Торино» не побеждал в этом противостоянии уже 2,5 года, и Синиша Михайлович попытается прервать эту обидную серию.

Матч «Краснодара» и «Зенита» — шанс увидеть европейские скорости на уровне РФПЛ. Обе команды не слишком любят отсиживаться в обороне, а значит подарят зрителям центрального тура крутой футбол с обилием голов. Здесь результат предсказать сложно, но одно можно сказать точно: лучший бомбардир нашего чемпионата Александр Кокорин снова забьёт.

Дерби двух «Боруссий» в Германии не считается принципиальным матчем. Зато эти игры всегда зрелищные: в прошлом сезоне команды забили по пять мячей в каждой встрече, в позапрошлой — по четыре. В общем, ТБ 2,5 на матч Гладбаха и Дортмунда можно брать смело.