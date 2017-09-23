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Текст: Данила Игнатов
Фото: Reuters

Дерби «Боруссий» и Турина. Что посмотреть в выходные

А ещё топ-матчи РФПЛ, АПЛ и Ла Лиги. Уик-энд расписан по часам.
23 сентября 2017, суббота. 10:30 Футбол
Испания - Примера. 6-й тур
23 сентября 2017, суббота. 14:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Севилья
Севилья

Этот матч — самый интересный матч в Ла Лиге без участия «Реала» и «Барсы». Вечно третья и вечно четвёртая команды испанского чемпионата будут очно выяснять, кто окажется вслед за классической парой по итогам сезона. И «Севилья», и «Атлетико» пока идут без поражений.

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И действительно ли у Зидана большие проблемы?
Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
23 сентября 2017, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
ЦСКА
Москва

Спустя полтора года ЦСКА возвращается в Химки, чтобы сыграть в московском дерби. Учитывая, что в Кубке «армейцы» играли молодёжью, в игре с «Динамо» они экономить силы не собираются, даже помня о приезде «Манчестер Юнайтед» на «ВЭБ-Арену». А Юрию Калитвинцеву придётся решить не менее сложную задачу: как заменить лидера и бомбардира Кирилла Панченко, который выбыл с «крестами» до конца года.

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Англия - Премьер-лига. 6-й тур
23 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Манчестер

Тем временем команде Моуринью перед вылетом в Москву предстоит серьёзный выезд в АПЛ на матч с «Саутгемптоном». «МЮ» набрал невероятную форму и вряд ли будет пасовать даже перед «святыми». В общем, матч обязателен к просмотру.

Закон второго сезона. «Манчестер Юнайтед» возвращается в топ
Моуриньо делает своё дело.
Англия - Премьер-лига. 6-й тур
23 сентября 2017, суббота. 19:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Ливерпуль
Ливерпуль

Соперник «Спартака» тоже играет на выезде — в Лестере. «Ливерпуль» и «Лестер» только-только играли в Кубке лиги (правда, подсмотрев за клубами РФПЛ, вторыми составами), и тогда сильнее оказались недавние чемпионы Англии. Брать реванш у команды Шекспира будут брать уже основные игроки «Ливерпуля» во главе с бешеным Мохаммедом Салахом. В этот уик-энд он разомнётся на Кристиане Фуксе перед встречей с Дмитрием Комбаровым.

Италия - Серия А. 6-й тур
23 сентября 2017, суббота. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Торино
Турин

Та самая игра, в которой «Ювентус» может потерять очки впервые в сезоне. Туринское дерби — это всегда яркий перформанс на трибунах, а зачем смотреть итальянский футбол, если не ради местных фанатов? Тем более что «Торино» не побеждал в этом противостоянии уже 2,5 года, и Синиша Михайлович попытается прервать эту обидную серию.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
24 сентября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Зенит
Санкт-Петербург

Матч «Краснодара» и «Зенита» — шанс увидеть европейские скорости на уровне РФПЛ. Обе команды не слишком любят отсиживаться в обороне, а значит подарят зрителям центрального тура крутой футбол с обилием голов. Здесь результат предсказать сложно, но одно можно сказать точно: лучший бомбардир нашего чемпионата Александр Кокорин снова забьёт.

Германия - Бундеслига. 6-й тур
23 сентября 2017, суббота. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Боруссия М
Мёнхенгладбах

Дерби двух «Боруссий» в Германии не считается принципиальным матчем. Зато эти игры всегда зрелищные: в прошлом сезоне команды забили по пять мячей в каждой встрече, в позапрошлой — по четыре. В общем, ТБ 2,5 на матч Гладбаха и Дортмунда можно брать смело.

Новая «Боруссия»: пять матчей подряд на ноль, но тренер недоволен
«Боруссия» Петера Боша вышла на первое место в чемпионате Германии. Но тренер всё равно не впечатлён.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
23 сентября 2017, суббота
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