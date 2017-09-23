«Спартак» обязан разносить «Анжи». Прогнозы на 11-й тур РФПЛ

Всё о том, как сыграют вылетевшие из Кубка России лидеры в матчах чемпионата.

В 10-м туре конкурса «Чемпионата» за победу боролись эксперты и читатели, в то время как команда журналистов снова заработала меньше всех баллов. Полина Куимова смогла угадать только точный счёт матча «Зенита» и «Уфы» и набрала 5 очков.

Худшие результаты

Никита Кузин — 1 (9-й тур)

Камиль Валиев — 1 (8-й тур)

Галина Козлова — 2 (7-й тур)

Самвел Авакян — 4 (6-й тур)

Андрей Пятницкий — 4 (6-й тур)

Олег Иваненко (Омск) — 4 (3-й тур)

На один балл больше набрал бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин, верно назвавший разницу счёта в игре «СКА» и «Ахмата», а также исходы матчей ЦСКА – «Ростов», «Анжи» – «Краснодар» и «Зенит» – «Уфа».

Лучший результат тура показал наш читатель Василий Сергиенко из Самары — 7 очков. Маленькую победу ему принесли прогнозы на разницу мячей в матчах «СКА-Хабаровск» – «Ахмат» и «Тосно» – «Спартак», а также исход игры «Зенита» и «Уфы».

Положение после 10-го тура

Специалисты — 101

Читатели — 99

Журналисты — 68

Кокорин, Калачёв и Промес — лидеры сезона по оценкам Называем главных героев первой трети сезона РФПЛ. И Мевля среди них.

Прогноз специалистов

Сергей Веденеев, бывший полузащитник «Зенита»:

«Динамо» – ЦСКА — 0:1

Победят «армейцы». По составу ЦСКА превосходит «Динамо». К тому же бело-голубые потеряли своего главного бомбардира Кирилла Панченко.

«Спартак» – «Анжи» — 2:0

Разница в классе очевидна. «Спартак» вышел в следующий этап Кубка России, поэтому красно-белые находятся в хорошем настроении. Тем более «Анжи» сейчас показывает не очень качественный футбол.

«Урал» – «Тосно» — 1:1

В 10-м туре «Тосно» вытащил матч против «Спартака». Думаю, что в этой встрече тоже не останется без очков. Ничья с минимальным счётом.

«Ростов» – «Локомотив» — 0:0

Будет ничья. Встречаются две команды, которые делают основной упор на оборону. «Железнодорожники» попали в кризис и вряд ли смогут забить.

«Уфа» – «Арсенал» — 1:1

Тулякам вряд ли удастся одержать победу в Уфе, но уверен, что на одно очко «Арсенал» точно наиграет.

«Краснодар» – «Зенит» — 0:0

Главный поединок 11-го тура. «Быки» сделают упор на оборону. Это и станет их главным козырем в матче. «Зенит» не сможет распечатать ворота «Краснодара».

«Амкар» — «СКА-Хабаровск» — 2:0

Долгие перелёты из Хабаровска рано или поздно должны сказаться на футболистах. «СКА-Хабаровск» уступит победу команде из Перми.

«Ахмат» — «Рубин» — 1:0

Победить «Ахмат» в Грозном очень тяжело. Будет упорная борьба, поэтому мы не увидим голевого разнообразия в этом матче.

Как Манчини вписал Дзюбу в футбол «Зенита». Тактика 10-го тура РФПЛ Сине-бело-голубые учатся играть с Дзюбой в атаке, а Массимо Каррера пробует снова исправить ситуацию сменой тактики.

Прогноз читателей

Иван Колодин (Пермь)

«Динамо» – ЦСКА – 0:2

Без Кирилла Панченко атака «Динамо» сейчас выглядит беззубо. К тому же в Кубке хозяева играли против команды ПФЛ почти основой. Сэкономившие силы «армейцы» будут просто сильнее.

«Спартак» – «Анжи» – 2:2

Посреди недели «Спартак» играл в Кубке основой. В команде сейчас очень много травм: ни Промес, ни Глушаков, ни ряд других футболистов с «Анжи» не сыграют. Остальные игроки мыслями уже играют с «Ливерпулем» в ЛЧ. Итог — потеря очков в матче с аутсайдером.

«Урал» – «Тосно» – 1:2

Команда из Ленинградской области очень симпатично выглядела в матче со «Спартаком». Нынешний «Урал» Парфёнов может обыгрывать.

«Ростов» – «Локомотив» – 1:0

120 минут в Кубке и поражение — это очень тяжело. «Ростову» пора побеждать, тем более что играет команда Кучука на «Олимпе-2».

«Уфа» – «Арсенал» – 0:0

Два крепких середняка РФПЛ и сыграют средне — нулевая ничья.

«Краснодар» – «Зенит» – 1:1

Центральный матч тура подарит нам европейский уровень футбола на хороших скоростях. Точно можно ставить на гол Александр Кокорина — жаль, что за это в конкурсе не дают дополнительных баллов.

«Амкар» – «СКА-Хабаровск» – 1:0

Пермская команда находится не на своём месте в таблице. В этом туре Гаджиев прервёт удивительную серию СКА — хабаровчане не проигрывают уже 6 матчей в РФПЛ.

«Ахмат» – «Рубин» – 1:1

В Грозном любой команде играть тяжело, даже когда «Ахмат» впадает в кризис. Олег Кононов только ищет баланс в новой команде, но отберёт у Бердыева два очка.

Вопрос дня. Что нашло на клубы РФПЛ? 10 клубов РФПЛ, включая почти всех фаворитов, вылетели из Кубка России в первом же раунде. Причины ищут эксперты и читатели.

Прогноз журналистов

Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»:

«Динамо» – ЦСКА – 0:2

Динамовцев не спасёт даже перебор карточек Александра Головина и желание ЦСКА поберечь силы перед Лигой чемпионов. Новое сухое поражение, новые претензии, новые слова Юрия Калитвинцева о том, что «Динамо» немного не повезло.

«Спартак» – «Анжи» – 4:0

После отставки Александра Григоряна «Анжи» – безоговорочно слабейшая команда Премьер-Лиги по игре. Разносить её на своём поле «Спартак» обязан, даже учитывая травму Промеса.

«Урал» – «Тосно» – 1:1

Таким ходом «Урал» перебьёт вечный рекорд «Сатурна» Вайсса с 16 ничьими. Тоже симпатичная по игре команда с классными легионерами (Балажиц, Ароян, Димитров, Бикфалви), которой вечно чего-то не хватает, чтобы перестать копить ничьи. Вот и с «Тосно» чего-то не хватит.

«Ростов» – «Локомотив» – 1:0

Защите «Ростова» тяжело без Михи Мевли, но Леонид Кучук как тактик сейчас значительно сильнее Юрия Сёмина. У «Локомотива» очень много слабых мест, которыми «Ростов» воспользуется.

«Уфа» – «Арсенал» – 1:1

Две недооценённые команды, с той лишь разницей, что «Уфа» сейчас на спаде, а «Арсенал» – на подъёме. Вдобавок туляки стали уютно чувствовать себя на выезде, хотя в прошлом сезоне набрали в чужих городах всего три очка. Вот и здесь «Арсенал» хотя бы очко зацепит.

«Краснодар» – «Зенит» – 1:2

Центральный матч тура, где точно будет весёлое зрелище – обе команды не любят отсиживаться в обороне, а сами допускают достаточно ошибок сзади. Победа «Зенита» здесь читается не так, как новый гол Александра Кокорина: «Краснодар» обязательно даст ему много свободного пространства.

«Амкар» – «СКА-Хабаровск» – 1:0

СКА не проигрывает шесть матчей кряду, но это похоже на необычную затянувшуюся случайность: где-то хабаровчан тащил Довбня, где-то везло с забитыми голами, где-то соперник просто не мог дожать. Прожжённый «Амкар» должен поймать СКА на ошибках, тем более у пермяков значительно больше опыт таких матчей.

«Ахмат» – «Рубин» – 0:1

Олег Кононов плывёт после удачного старта, ищет оптимальную тактику и не может нормализовать результаты команды, а «Рубин» Бердыева спокойно реагирует на потери очков – строительство «Рубина» идёт по плану. Дальше в плане – три очка в Грозном.