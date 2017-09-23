Кавани и Неймару выпить бы вместе по 100 грамм. Жемчужинки Гамулы

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Я вас приветствую, дорогие мои. Про Кубок хотел сказать. Нельзя к нему так относиться. В мое время могли даже на чемпионат поставить второй состав, а основу поберечь для Кубка СССР. За попадание в полуфинал давали звание мастера спорта. А это деньги! Правда, уже не помню какие: 10, 15 или 25 рублей. Сейчас – копейки, а тогда ух… Можно было 10 дней жить. В ресторане посидеть с шампанским, с хорошими закусками. За Кубок СССР бились не на жизнь, а на смерть.

Понятно, что сейчас у всех свои задачи. У кого-то еврокубки, а футболистов и без того мало. Я это понимаю. И все-таки победитель Кубка России попадает в Лигу Европы. И не просто в отборочный раунд, а сразу в группу! Это тоже деньги. Я не знаю, как еще мотивировать клубы. Может делать по два матча – дома и в гостях. Напрягают перелеты? Во Владивосток летит смешанный состав, а дома уже основа затащит. Хотя так еще плотнее календарь получается. Не знаю, не знаю…

Вопрос дня. Что нашло на клубы РФПЛ? 10 клубов РФПЛ, включая почти всех фаворитов, вылетели из Кубка России в первом же раунде. Причины ищут эксперты и читатели.

Вот смотрим, чьи команды прошли. Бердыев всегда требует максимум – так и выводит клуб на новый уровень. Каррера оказался в ситуации, когда нельзя было допускать еще одного поражения. И так уже истерики. Порадовало, что на этот раз «Ростов» серьезно отнеся к кубку – год назад на 1/16 финала ездил мой молодежный состав.

У нынешнего турнира такая сетка, что ростовчане вполне могут делать ставку на Кубок. Они ведь у меня на глазах взяли этот трофей в 2014 году. Я помню те неподдельные эмоции. Да что там 2014 год. У меня в голове до сих пор, как мы с «Ростовом» в 1981-м взяли этот трофей. Такое остается с тобой на всю жизнь. Каждое движение, каждая деталь того матча. Я же в редакции «Чемпионата» рассказывал, как мы праздновали тот титул.

Сейчас не везде играли вторым составом. Хватало и основных футболистов. Мотивации им не хватало что ли. Может им перед матчем врубать музыку – кому-то похоронную, кому-то веселую. Я даже не успел понять, когда появилась мода на музыку в раздевалках перед матчем. В мое время такого не было. Все сидели тихо, настраивались. И чтобы никаких смешков. Нельзя!

Сейчас другое время, много легионеров. Все надевают наушники и погружаются. Я одному вратарю подсказывал, чтобы он сильно не уходил в себя, а то ударится и голову разобьет. Ладно, шагаем в сторону мирового футбола. Главное, чтобы результаты были, чтобы все ради общей цели. А то вон, Кавани и Неймар не могут поделить, кто бьет штрафной, а кто пенальти.

Тут ведь ситуация достаточно ясная. Во всех клубах есть штатный пенальтист. На тренировках отрабатываются все стандартные положения. Каждый знает свою роль. А когда такие звезды… тот схватил мяч, этот схватил мяч. Не красит. Ой, не красит. Какой бы ты не был известный, все равно должен выполнять указания тренера. Эмери – сильный специалист. У нас Артем про него высказался, но это так, с юмором. Дзюба точно не хотел никого обидеть. Вы же его знаете. Максимум за косичку дернет.

Думаю, что Кавани и Неймар разберутся между собой. У богатых свои привычки. Просто должна быть субординация и уважение к болельщикам, чтобы не устраивать балаган. Такое жестко должно пресекаться.

При Бердыеве подобного не случалось. У него такие тренировки, что все выполняют свои движения. Курбан Бекиевич может и занятие остановить, чтобы четко втолковать человеку. Так что в официальных матчах у него эти ситуации просто исключены. А если кто-то выкинет фортель, то пожалеет. Сильно пожалеет.

У меня недавно такая ситуация была в молодежке «Ростова». Уступали – 0:3, но тут нам дали пенальти. Есть штатный исполнитель, но другой парень взял мяч. Не забил, и в раздевалке случились определенные разговоры и ситуации. Досталось всем, кто участвовал. Люди потом извинились. Тут ведь многое от воспитания зависит.

Сколько нужно выпить вместе Кавани и Неймару, чтобы помириться? Думаю, они так пьют, что по 100 грамм хватит. Хотя я их менталитет не знаю. Это русский человек может в любой ситуации помириться. Иной раз даже дерутся, а потом на поле бьются друг за друга! А на Западе иной раз шага не сделают без евро или фунта. А то, что Неймар отписался от Кавани в «Инстаграме»… Устроили они тут.



Подумаешь, я тоже на Кавани не подписан. Оно мне надо?