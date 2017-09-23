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Текст: Игорь Гамула
Фото: Reuters

Кавани и Неймару выпить бы вместе по 100 грамм. Жемчужинки Гамулы

Вы ждали этого текста, даже если у вас дикий завал на работе, учебе и в личной жизни.
23 сентября 2017, суббота. 15:00 Футбол

Я вас приветствую, дорогие мои. Про Кубок хотел сказать. Нельзя к нему так относиться. В мое время могли даже на чемпионат поставить второй состав, а основу поберечь для Кубка СССР. За попадание в полуфинал давали звание мастера спорта. А это деньги! Правда, уже не помню какие: 10, 15 или 25 рублей. Сейчас – копейки, а тогда ух… Можно было 10 дней жить. В ресторане посидеть с шампанским, с хорошими закусками. За Кубок СССР бились не на жизнь, а на смерть.

Понятно, что сейчас у всех свои задачи. У кого-то еврокубки, а футболистов и без того мало. Я это понимаю. И все-таки победитель Кубка России попадает в Лигу Европы. И не просто в отборочный раунд, а сразу в группу! Это тоже деньги. Я не знаю, как еще мотивировать клубы. Может делать по два матча – дома и в гостях. Напрягают перелеты? Во Владивосток летит смешанный состав, а дома уже основа затащит. Хотя так еще плотнее календарь получается. Не знаю, не знаю…

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Вот смотрим, чьи команды прошли. Бердыев всегда требует максимум – так и выводит клуб на новый уровень. Каррера оказался в ситуации, когда нельзя было допускать еще одного поражения. И так уже истерики. Порадовало, что на этот раз «Ростов» серьезно отнеся к кубку – год назад на 1/16 финала ездил мой молодежный состав.

У нынешнего турнира такая сетка, что ростовчане вполне могут делать ставку на Кубок. Они ведь у меня на глазах взяли этот трофей в 2014 году. Я помню те неподдельные эмоции. Да что там 2014 год. У меня в голове до сих пор, как мы с «Ростовом» в 1981-м взяли этот трофей. Такое остается с тобой на всю жизнь. Каждое движение, каждая деталь того матча. Я же в редакции «Чемпионата» рассказывал, как мы праздновали тот титул.

Сейчас не везде играли вторым составом. Хватало и основных футболистов. Мотивации им не хватало что ли. Может им перед матчем врубать музыку – кому-то похоронную, кому-то веселую. Я даже не успел понять, когда появилась мода на музыку в раздевалках перед матчем. В мое время такого не было. Все сидели тихо, настраивались. И чтобы никаких смешков. Нельзя!

Сейчас другое время, много легионеров. Все надевают наушники и погружаются. Я одному вратарю подсказывал, чтобы он сильно не уходил в себя, а то ударится и голову разобьет. Ладно, шагаем в сторону мирового футбола. Главное, чтобы результаты были, чтобы все ради общей цели. А то вон, Кавани и Неймар не могут поделить, кто бьет штрафной, а кто пенальти.

Тут ведь ситуация достаточно ясная. Во всех клубах есть штатный пенальтист. На тренировках отрабатываются все стандартные положения. Каждый знает свою роль. А когда такие звезды… тот схватил мяч, этот схватил мяч. Не красит. Ой, не красит. Какой бы ты не был известный, все равно должен выполнять указания тренера. Эмери – сильный специалист. У нас Артем про него высказался, но это так, с юмором. Дзюба точно не хотел никого обидеть. Вы же его знаете. Максимум за косичку дернет.

Думаю, что Кавани и Неймар разберутся между собой. У богатых свои привычки. Просто должна быть субординация и уважение к болельщикам, чтобы не устраивать балаган. Такое жестко должно пресекаться.

При Бердыеве подобного не случалось. У него такие тренировки, что все выполняют свои движения. Курбан Бекиевич может и занятие остановить, чтобы четко втолковать человеку. Так что в официальных матчах у него эти ситуации просто исключены. А если кто-то выкинет фортель, то пожалеет. Сильно пожалеет.

У меня недавно такая ситуация была в молодежке «Ростова». Уступали – 0:3, но тут нам дали пенальти. Есть штатный исполнитель, но другой парень взял мяч. Не забил, и в раздевалке случились определенные разговоры и ситуации. Досталось всем, кто участвовал. Люди потом извинились. Тут ведь многое от воспитания зависит.

Сколько нужно выпить вместе Кавани и Неймару, чтобы помириться? Думаю, они так пьют, что по 100 грамм хватит. Хотя я их менталитет не знаю. Это русский человек может в любой ситуации помириться. Иной раз даже дерутся, а потом на поле бьются друг за друга! А на Западе иной раз шага не сделают без евро или фунта. А то, что Неймар отписался от Кавани в «Инстаграме»… Устроили они тут.

Подумаешь, я тоже на Кавани не подписан. Оно мне надо?

Рот закрывается, игра начинается. Жемчужинки Гамулы
Наш постоянный автор Игорь Гамула пытается разобраться в самой наболевшей теме в нашем футболе – судействе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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