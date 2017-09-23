«Долго не мог уснуть — лучший матч в жизни". Кто похоронил «Зенит» в Кубке

Максим Барсов ещё недавно играл в ПФЛ, а теперь приносит «Динамо» первую за полвека победу в питерском дерби.

Удаление Мевли, гол «в раздевалку» и решающий пенальти — все ключевые эпизоды петербургского дерби решил один футболист. Нападающий питерского «Динамо» Максим Барсов ещё недавно вряд ли предполагал, что будет забивать топ-клубу на «Санкт-Петербурге».

Сюрпризище! «Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак» «Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России.

Он начал заниматься футболом в Твери, в 10 лет попал в школу «Локомотива» и прошёл все юношеские команды. Перейдя в дубль, Барсов даже однажды попал в заявку «Локо» на Лигу Европы — правда в «молодёжный» список B. Но шанса в клубе Ольги Смородской форвард так и не дождался и отправился в футбольное подземелье России.

Ульяновск, Калуга, Оренбург, Набережные Челны — где только не поиграл Барсов к 23 годам. Но свой лучший — по крайней мере по статистике — сезон он провёл в столичном «Солярисе». Нападающий приехал к знакомому по «Локомотиву» тренеру Владимиру Маминову и раскрылся с лучшей стороны, забив 15 мячей в 23 матчах ПФЛ. После удачного сезона Барсова заметили в Петербурге — теперь он играет в местном «Динамо» и рвётся в Премьер-Лигу.

— Это был лучший — и самый тяжёлый — матч в моей карьере, — рассказывает «Чемпионату» Максим Барсов. — Лучший даже не столько по игре, сколько по эмоциям и общему состоянию. Приехал домой и очень долго не мог уснуть. То ли из-за эмоций, то ли из-за усталости. Отдали все силы на матче с «Зенитом». Но в итоге уснул в очень хорошем настроении.

— Что случилось в эпизоде с удалением Мевли?

— У нас была установка выбегать в атаку, как только появляются свободные зоны. Я увидел пространство, убежал от защитника и был первым на мяче, но тут Мевля заплёл мне ноги. Бежать дальше точно не мог. Падая, подумал, что должно быть удаление. Так и случилось.

— В обороне «Зенита» появилось много резервистов. Из-за этого получилось создать столько моментов?

— «Зенит» — команда европейского уровня, где каждый запасной может заменить основного без серьёзной потери качества. При подготовке на имена не смотрели. Это, кстати, и помогло выйти на поле без мандража.

— 10 из 16 клубов РФПЛ вылетели в первом раунде Кубка. «Зенит» тоже наплевательски отнёсся к турниру или на поле так не казалось?

— Не назвал бы это отношение наплевательским. Может, футболисты «Зенита» чувствовали, что они выше уровнем, хотели победить на классе. Недооценили наше желание и мотивацию.

— Что случилось с «Динамо СПб» во втором тайме?

— До перерыва мы играли с «Зенитом» на равных: комбинировали, держали мяч. Достаточно спокойно забили два гола. Но во втором тайме просто не хватило опыта. Не верилось, что ведём у «Зенита» в два мяча, потеряли концентрацию и сразу пропустили.

— Что было в голове в тот момент?

— Решил, что нельзя отпускать такой матч. Столько факторов сложилось: удаление, два гола преимущества. Нужно было биться до победного.

— Что говорил Точилин по истечении 90 минут?

— Терпеть и играть в футбол. О серии пенальти — ни слова. Хоть сил и почти не осталось, тренер просил бежать в атаку, снова искать зоны. Я, как нападающий, только и ждал ещё одного шанса. Так и произошло в моменте с пенальти.

— После матча ваш партнёр Иван Соловьёв говорил, что «Зениту» подсуживали. Манчини тоже был недоволен арбитром. Где истина?

— В первом тайме все свистки судьи — по делу. Во втором тайме посадил нас на свисток и в спорных моментах чаще отдавал предпочтение «Зениту», стало тяжеловато. Но в целом и удаление, и пенальти назначены правильно. Арбитр мог и раньше «точку» ставить, когда мяч после удара Сандро Цвейбы попал в руку игроку «Зенита».

— В конце матча вам что-то ожесточённо кричал Артём Дзюба. Чем он был недоволен?

— Тогда наш игрок столкнулся с футболистом «Зенита». Я хотел подойти и спросить, зачем в таком эпизоде лететь на соперника прямой ногой. В итоге меня оттаскивали ребята, а Дзюба что-то кричал вслед. Смешно, ведь его этот эпизод вообще никак не касался. Вообще, личных конфликтов у нас с Артёмом не было.

— У нас есть шанс увидеть такое же питерское дерби в следующем сезоне в РФПЛ?

— Никто в начале сезона не думал, что мы будем идти так высоко, на третьем месте, в ФНЛ. Задача-минимум была закрепиться в лиге, привыкнуть к уровню. Может, теперь цели на сезон будут скорректированы. Всё возможно — у нас отличный, очень сплочённый коллектив.

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