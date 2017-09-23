«Всё равно полетим в Севилью». Как фанаты «Спартака» ответили УЕФА

22 сентября дисциплинарный комитет УЕФА вынес неутешительный для «Спартака» и его болельщиков вердикт: закрыть гостевой сектор на выездной матч с «Севильей» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Многие болельщики уже давно оформили визы и приобрели билеты в Испанию, потратив на это немалые деньги. Теперь же придётся тратить деньги и нервы, думая о том, как же в итоге попасть на матч.

Сергей, болельщик «Спартак» с 2003 года:

— У меня двоякое отношение к решению УЕФА. С одной стороны, они поступили правильно. Это в России можно отделаться штрафами. У нас фанаты пожгли, побросали, клубу выписали штраф, и он его оплатил. Болельщикам же никакого вреда не причиняется.

В Европе же совершенно другой уровень, другие правила. Подобные пиро-шоу, как в матче с «Марибором», в европейских лигах случаются редко. Если кто-то решил зажечь файер, его мгновенно вычисляют и запрещают посещать стадионы. В следующий раз этот фанат включит голову и поймёт, что так делать нельзя. С другой стороны, считаю, что подобное решение несправедливо по отношению к остальным болельщикам. 60 тыс. евро – это уже очень большой штраф. Можно было бы им ограничиться. Нельзя давать такие наказание за один месяц, когда сотни болельщиков уже купили билеты в Испанию и оплатили туры. Я лечу в Севилью через Барселону, тур оплачен. Получается, что люди выбрасывают деньги на ветер. Могли бы в ближайшем матче с «Ливерпулем» в Москве закрыть какой-нибудь сектор. Какая разница, если это такой же матч Лиги чемпионов?

Я регулярно посещаю и домашние матчи, и выездные. Прекрасно знаю, что такое фанатская атмосфера. Использование пиротехники – часть футбола для русских людей. Но Лига чемпионов – совершенно другое дело. Можно было просто пожечь немного файеров и успокоиться. Но запуск ракетницы на поле – это уже чересчур. Когда я это увидел, то сразу начал переживать по поводу гостевого матча с «Севильей». Не факт, что тот болельщик запустил ракетницу специально. Возможно, это случилось случайно. Но из-за него одного страдают тысячи. И это абсолютно неправильно. Но никто не отменяет выезда. Все, кто хотел в Севилью, от билетов не отказываются. Пока есть надежда попасть на матч, мы будем использовать все возможности, чтобы сделать это. Команда не должна оставаться без поддержки.

Дмитрий, болельщик «Спартака» с 1986 года:

— Сильно разозлён на УЕФА. Они просто не врубаются и привыкли к тому, что после закрытия сектора болельщики команды гостей не едут на матч и остаются дома. Тут же и дураку понятно, что фанаты из России всё равно прилетят в Севилью. Только они будут не на стадионе, а в городе. Если УЕФА боится беспорядков, то данным решением нисколько не обезопасило от них жителей Севильи. Просто тупое решение. У них в УЕФА своя логика, свои цели, им плевать на болельщиков. Не попадут они на гостевой сектор, ну и прекрасно. А то, что будет происходить в городе, — проблема полиции. Закрытием гостевого сектора УЕФА проблему не решило. Лучше бы они частично закрыли фанатский сектор на домашнем стадионе. Необходимо просто вычислять тех, кто бросает файеры на поле, и наказывать. В Европе говорят, что нельзя применять коллективную ответственность. Но такими решениями УЕФА противоречит этому. Само же использование пиротехники на секторе не считается злом. Не видел ни одного трагического случая, связанного с применением пиротехники на трибуне.

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Анастасия, болельщица «Спартака» с 1990 года:

— Когда узнала, что наш гостевой сектор на матч с «Севильей» будет закрыт, сильно удивилась и возмущённо спросила: «Чего? Как? Вы обалдели что ли?!». У меня давно куплены билеты в Испанию, оформлена виза, забронированы апартаменты. А теперь придётся мучиться с тем, как попасть на футбол. Здравствуй, очередной квест. Нам остаётся только надеяться на то, что будет возможность приобрести билеты на другие сектора. Причем хочется попасть на трибуну, которая находится за воротами. Иначе придётся заплатить около 100 евро за билет. Я, конечно, в шоке от произошедшего, но ни одного плохого слова в адрес фанатов не скажу. И не надо с ними бороться. Наоборот, нужно идти от противного и разрешить использование пиротехники. Чем дольше это будут запрещать, тем чаще фанаты будут зажигать файеры и запускать ракетницы на поле. Если бы это разрешили, то и на поле бы ничего не кидали. Жгли бы в своё удовольствие и никого не трогали бы.

Денис, болельщик «Спартак» с 2006 года:

— Мы долго планировали эту поездку. Купили билеты, оформили трансферы от Малаги до Севильи. Сдать всё это уже невозможно, и потраченных денег нам никто не вернёт. Мы так давно не играли в Лиге чемпионов, что готовы были на любые затраты. Хотели поддержать команду не только в домашних матчах, но и на выезде! Люди, которые совершили этот поступок в матче с «Марибором», должны быть найдены клубом и пожизненно отстранены от походов на стадионы. Кто вернёт деньги за билеты, и что по этому поводу думает клуб? Считаю, было бы правильным, если бы клуб открыл горячую линию по этим вопросам. Должно же руководство «Спартака» как-то поддержать своих же болельщиков. К тому же считаю, что УЕФА не принял во внимание, что у нас это первое нарушение. Слишком жёсткое наказание. Будем пытаться брать билеты на центральные сектора стадиона. Только будет ли это возможно? И разрешит ли это УЕФА? Хотелось бы получить ответы на эти вопросы.

Денис, болельщик «Спартака»

Владислав, болеет за «Спартак» с 2004 года:

— Билеты в Испанию уже куплены, сдать обратно их нельзя. Поэтому, так или иначе, поеду в Севилью. Буду пытаться попасть на стадион другими способами. Мне нечего сказать людям, которые запускают ракеты на поле. Думаю, они и так всё понимают. Но такие личности не перестанут ходить на стадион. Этим людям наплевать на проблемы других болельщиков. Реально ли это искоренить? Думаю, что избавиться от этого можно только строгими санкциями. Если УЕФА оставит правила такими же, и в будущем будут ещё более жёсткие меры и запреты, то, возможно, удастся избавиться от этого. Хотя я выступаю за то, чтобы разрешить использование пиротехники.

Владислав, болельщик «Спартака»

Андрей, болеет за «Спартак» с 1987 года:

— Даже при том дефиците билетов, который был на матч в Мариборе (знаю, что не все желающие смогли попасть за ворота), на этом секторе оказались люди, которым последствия по барабану. Тут даже не важно, были ли это сербы или русские. Для борьбы с этим в идеале нужен английский путь. Поименное лишение права посещать стадионы. Надо кардинально менять подход к распространению билетов. Организация, которая занимается распространением билетов, на мой взгляд, дискредитировала себя. Я хочу иметь возможность зайти на сайт «Спартака» и приобрести билет на матч, а не думать о том, кому позвонить, чтобы не остаться без билета. Сказать людям, которые всё это устроили, мне особо нечего, кроме «спасибо» за этот геморрой.

Андрей, болельщик «Спартака»

Материал готовили: Андрей Сенченко, Андрей Панков.

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