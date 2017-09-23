175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Марио Фернандес
Текст: Сергей Титов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА остался без победы и Марио Фернандеса

Матч с «Динамо» стал для «армейцев» большой головной болью.
23 сентября 2017, суббота. 19:15 Футбол
Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
23 сентября 2017, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
0 : 0
ЦСКА
Москва

Осенний отрезок сезона превращается для ЦСКА в день сурка. Жёсткий календарь накладывается на скудную кадровую обойму, из-за чего громадную нагрузку получает примерно один состав. Посреди недели Виктор Гончаренко уже пожертвовал Кубком России, потащив в Курск лишь игроков резерва и перебравшего карточек в чемпионате Александра Головина. Но перед приездом «Манчестер Юнайтед» ЦСКА снова вынужден был чем-то жертвовать, оглядываясь на матч Лиги чемпионов. Либо формой основных игроков, либо очками – а Гончаренко уже объяснял, что в Премьер-Лиге растеряно слишком много очков. Так что отдыхать перед «МЮ» вроде как надо, но из основных «армейцев» лишние дни передышки получили только Васин, Головин и… мы считаем игроком основы Оланаре? Вот ещё он, да.

Проблемы с ротацией состава вылились в тяжёлую игру с «Динамо», и дело здесь даже не в желании футболистов себя поберечь. Ни за что не поверю, что Виктор Гончаренко может допустить в команде такой подход. Проблемы обнажаются, когда ты традиционно ставишь в основу безальтернативного игрока старта, а он получает травму и лишается шанса сыграть с «Манчестер Юнайтед».

Это про Марио Фернандеса. Как всегда, Фернандеса активно кормили диагональными передачами из центра, и одна из таких привела к стыку с Антоном Сосниным. Ничего криминального, никаких локтей – оба не видели друг друга и врезались головами. Соснин, как казалось, пострадал больше: хавбек «Динамо», снова выпущенный под нейтрализацию активного фланга соперника, разбил голову в кровь и менял футболку. Но спустя пару минут Марио Фернандес доиграл эпизод, упал, врачи ЦСКА повертели пальцами, выбежали носильщики – и стало ясно, что с «МЮ» Марио не сыграет. Хотя пока Гончаренко обещает, что Фернандеса постараются всеми силами поднять к среде.

Минус Фернандес – это ослабление атакующего потенциала «армейцев». И сигнал, что левый край «Юнайтед» будет сдерживать Кирилл Набабкин. Защитник честно пытался играть, как Фернандес, и ловить диагонали из глубины, но класс игроков всё-таки совсем разный. Видно это во всём: и в качестве обработки мяча, и в скорости, и в открываниях у чужих ворот. ЦСКА по инерции продолжал атаковать через правый фланг, но когда Набабкин получал мяч на краю перед штрафной площадью, он не вешал или рвался ближе к воротам, а отдавал ближнему.

Другие игроки атакующей группы ЦСКА плохо справлялись со своими функциями. Тимур Жамалетдинов пробовал хитрыми рывками найти слабое место в защите «Динамо», но каждый раз, когда Тимур кого-то обыгрывал, находился страхующий защитник и исправлял ситуацию. Витиньо сбился на беспорядочные дальние удары – так бывает с бразильцем примерно каждый раз, когда у Витиньо не идёт игра. Фёдор Чалов вышел и в очередной раз почти не чувствовал мяч. Перед финальным свистком возник шанс у Алана Дзагоева, когда Шунин напожарил на выходе из ворот, но динамовцы снова не дали даже пробить по воротам.

ЦСКА снова упустил очки из-за слабого темпа игры. «Нам было важно играть быстрее, но не хватало скорости атаки», – сказал после матча Гончаренко, и здесь перебор карточек Александром Головиным больно ударил по команде. Среди полузащитников Головин один из лучших в Премьер-Лиге по разгону атак и продвижению мяча вперёд, а заменить его Натхо не смог. Гончаренко практически никогда не выделяет своих игроков, но потерю Головина после матча с «Динамо» отметил особо.

Ещё тяжелее для ЦСКА, что соперником «армейцев» перед Лигой чемпионов был не какой-нибудь полноценный аутсайдер без плана на игру, а «Динамо», в нынешнем сезоне не дающее спуску большим командам. Слагаемые результата ничем не отличались от матча с «Зенитом»: грамотный план на игру со сдвоенными флангами, отвечавшими за оборону (Терехов – Соснин и Козлов – Темников), наложился на бешеную самоотдачу и желание доигрывать каждый эпизод. Символ такого «Динамо» – Самба Соу. Африканец кажется медлительным и немножко неуклюжим, но когда с мячом соперник – включает режим доминатора и цепляется почти за каждый мяч. С ЦСКА Соу сделал 4 отбора, 5 перехватов и опять объяснил, что в менеджменте «Динамо» есть и хорошее: взять такого игрока свободным агентом – откровенная кража.

У «Динамо» проблем тоже выше крыши: надёжно обороняться получается, переход в атаку удаётся со скрипом, о чём Юрий Калитвинцев и сказал после матча. Чаще «Динамо» шло вперёд через длинные передачи на Бечирая, а когда мяч доставлялся ближе к воротам низом – ЦСКА грамотно сбивал темп. Особенно это было заметно по Ивану Темникову, сразу после приёма мяча медлившему и превращавшему контратаку в позиционку.
«Динамо» не забивает с августа, а проблемы в атаке замечает и Юрий Калитвинцев, но пока тренер связывает засуху с отсутствием плеймейкера: «Желание забить есть, не находится футболиста, способного отдать последнюю передачу». Без Кирилла Панченко в атаке не идёт. Как и без Марио Фернандеса у «армейцев».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ПФК ЦСКА ФК Динамо Москва Марио Фернандес
Новости. Футбол
23 сентября 2017, суббота
20:00 Бышовец развеселил Черчесова, Березуцкий отпустил бороду. Фото «Динамо» – ЦСКА
19:59 Яковлев: я не виноват, что Джано меня меньше по объёму. Я его не трогал
19:53 «ПСЖ» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Монпелье»
19:52 «Фастав» перед матчем с «Локомотивом» сыграл вничью с пражской «Славией»
19:39 Пресс-служба «Анжи»: а дал бы судья такой пенальти в ворота «Спартака»?
19:34 Куман — о дубле Ниасса: он долго ждал своего шанса и воспользовался им
19:33 «Реал» повторил рекорд «Барселоны», победив в 12-м выездном матче Примеры кряду
19:31 Пономарёв: смотрел матч «Динамо» — ЦСКА и плевался
19:20 Моуринью: не было ощущения, что «МЮ» может забить «Саутгемптону» 3-4 гола
19:13 Шуньич: ничья с ЦСКА — это неплохо, и всё же «Динамо» пора начать побеждать
19:07 «Реал» выиграл у «Алавеса» и сократил отставание от «Барселоны» до 4 очков
19:05 Вандерсон: игроки «Динамо» бьются и за тренера, и за клуб
18:59 «МЮ» выиграл у «Саутгемптона», «Ман Сити» забил пять голов «Кристал Пэлас»
18:51 «Халл Сити» в концовке упустил победу в матче с «Редингом»
18:50 Калитвинцев: желание у «Динамо» есть, но некому отдать последнюю передачу
18:45 М. Фернандес: удар получился сильным, но надеюсь, что смогу сыграть против «МЮ»
18:42 Гончаренко: играя в таком темпе, ЦСКА очень сложно рассчитывать на победу
18:25 ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» и догнал «Локомотив» по количеству очков
18:24 «Хоффенхайм» обыграл «Шальке», «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Айнтрахта»
18:19 Марио Фернандес получил сотрясение мозга в матче «Динамо» — ЦСКА
18:08 «Реал» побил рекорд «Барселоны», забив в 33-м гостевом матче Примеры подряд
18:05 Билич: при счёте 0:0 лондонское дерби могло развернуться в любую сторону
17:58 «Рома» победила «Удинезе» благодаря дублю Эль-Шаарави
17:51 «Спартак» — «Анжи»: стали известны стартовые составы
17:47 Фонсека: Срна уникален, «Шахтёру» будет его не хватать
17:42 Шварценеггер посетил стадион «Барселоны»
17:35 Фаулер: моя цель — стать тренером
17:23 Почеттино: для «Тоттенхэма» победа над «Вест Хэмом» значит больше, чем три очка
17:17 Спаллетти: «Интер» хочет извиниться перед болельщиками за ничью в Болонье
17:09 Марио Фернандес получил травму во время матча ЦСКА с «Динамо»
17:05 Эриксен обогнал Бендтнера и стал лучшим бомбардиром АПЛ среди датчан
16:52 Невеста Нильссон-Линделёфа возмущена ценами на аренду VIP-лож стадиона «МЮ»
16:45 Игроки «Динамо» вышли на матч с ЦСКА в футболках в поддержку Панченко и Рыкова
16:24 Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» одержать победу над «Вест Хэмом»
15:58 «Селтик» обыграл «Рейнджерс» в дерби старой фирмы
15:53 Миятович считает, что «Реалу» стоило бороться за приобретение Мбаппе
15:52 «Атлетико» обыграл «Севилью» и вышел на второе место в таблице Примеры
15:41 Шатов, Жирков и Лодыгин не полетели с «Зенитом» в Краснодар
15:17 «Динамо» определилось со стартовым составом на матч с ЦСКА
15:16 Швайнштайгер и другие спортсмены выпустили детскую книгу
15:05 ЦСКА огласил стартовый состав на матч с «Динамо»
15:00 Гамула: при Бердыеве конфликт Кавани и Неймара был бы исключён
14:41 «Зенит» представил видео о событиях вокруг матча с «Динамо СПБ»
14:26 Чорлука: процесс восстановления от травмы подходит к концу
14:14 Де Росси: участь Тотти довольно скоро постигнет и меня
Все новости RSS
Партнерский контент