ЦСКА остался без победы и Марио Фернандеса

Осенний отрезок сезона превращается для ЦСКА в день сурка. Жёсткий календарь накладывается на скудную кадровую обойму, из-за чего громадную нагрузку получает примерно один состав. Посреди недели Виктор Гончаренко уже пожертвовал Кубком России, потащив в Курск лишь игроков резерва и перебравшего карточек в чемпионате Александра Головина. Но перед приездом «Манчестер Юнайтед» ЦСКА снова вынужден был чем-то жертвовать, оглядываясь на матч Лиги чемпионов. Либо формой основных игроков, либо очками – а Гончаренко уже объяснял, что в Премьер-Лиге растеряно слишком много очков. Так что отдыхать перед «МЮ» вроде как надо, но из основных «армейцев» лишние дни передышки получили только Васин, Головин и… мы считаем игроком основы Оланаре? Вот ещё он, да.

Проблемы с ротацией состава вылились в тяжёлую игру с «Динамо», и дело здесь даже не в желании футболистов себя поберечь. Ни за что не поверю, что Виктор Гончаренко может допустить в команде такой подход. Проблемы обнажаются, когда ты традиционно ставишь в основу безальтернативного игрока старта, а он получает травму и лишается шанса сыграть с «Манчестер Юнайтед».

Это про Марио Фернандеса. Как всегда, Фернандеса активно кормили диагональными передачами из центра, и одна из таких привела к стыку с Антоном Сосниным. Ничего криминального, никаких локтей – оба не видели друг друга и врезались головами. Соснин, как казалось, пострадал больше: хавбек «Динамо», снова выпущенный под нейтрализацию активного фланга соперника, разбил голову в кровь и менял футболку. Но спустя пару минут Марио Фернандес доиграл эпизод, упал, врачи ЦСКА повертели пальцами, выбежали носильщики – и стало ясно, что с «МЮ» Марио не сыграет. Хотя пока Гончаренко обещает, что Фернандеса постараются всеми силами поднять к среде.

Минус Фернандес – это ослабление атакующего потенциала «армейцев». И сигнал, что левый край «Юнайтед» будет сдерживать Кирилл Набабкин. Защитник честно пытался играть, как Фернандес, и ловить диагонали из глубины, но класс игроков всё-таки совсем разный. Видно это во всём: и в качестве обработки мяча, и в скорости, и в открываниях у чужих ворот. ЦСКА по инерции продолжал атаковать через правый фланг, но когда Набабкин получал мяч на краю перед штрафной площадью, он не вешал или рвался ближе к воротам, а отдавал ближнему.

Другие игроки атакующей группы ЦСКА плохо справлялись со своими функциями. Тимур Жамалетдинов пробовал хитрыми рывками найти слабое место в защите «Динамо», но каждый раз, когда Тимур кого-то обыгрывал, находился страхующий защитник и исправлял ситуацию. Витиньо сбился на беспорядочные дальние удары – так бывает с бразильцем примерно каждый раз, когда у Витиньо не идёт игра. Фёдор Чалов вышел и в очередной раз почти не чувствовал мяч. Перед финальным свистком возник шанс у Алана Дзагоева, когда Шунин напожарил на выходе из ворот, но динамовцы снова не дали даже пробить по воротам.

ЦСКА снова упустил очки из-за слабого темпа игры. «Нам было важно играть быстрее, но не хватало скорости атаки», – сказал после матча Гончаренко, и здесь перебор карточек Александром Головиным больно ударил по команде. Среди полузащитников Головин один из лучших в Премьер-Лиге по разгону атак и продвижению мяча вперёд, а заменить его Натхо не смог. Гончаренко практически никогда не выделяет своих игроков, но потерю Головина после матча с «Динамо» отметил особо.

Ещё тяжелее для ЦСКА, что соперником «армейцев» перед Лигой чемпионов был не какой-нибудь полноценный аутсайдер без плана на игру, а «Динамо», в нынешнем сезоне не дающее спуску большим командам. Слагаемые результата ничем не отличались от матча с «Зенитом»: грамотный план на игру со сдвоенными флангами, отвечавшими за оборону (Терехов – Соснин и Козлов – Темников), наложился на бешеную самоотдачу и желание доигрывать каждый эпизод. Символ такого «Динамо» – Самба Соу. Африканец кажется медлительным и немножко неуклюжим, но когда с мячом соперник – включает режим доминатора и цепляется почти за каждый мяч. С ЦСКА Соу сделал 4 отбора, 5 перехватов и опять объяснил, что в менеджменте «Динамо» есть и хорошее: взять такого игрока свободным агентом – откровенная кража.

У «Динамо» проблем тоже выше крыши: надёжно обороняться получается, переход в атаку удаётся со скрипом, о чём Юрий Калитвинцев и сказал после матча. Чаще «Динамо» шло вперёд через длинные передачи на Бечирая, а когда мяч доставлялся ближе к воротам низом – ЦСКА грамотно сбивал темп. Особенно это было заметно по Ивану Темникову, сразу после приёма мяча медлившему и превращавшему контратаку в позиционку.

«Динамо» не забивает с августа, а проблемы в атаке замечает и Юрий Калитвинцев, но пока тренер связывает засуху с отсутствием плеймейкера: «Желание забить есть, не находится футболиста, способного отдать последнюю передачу». Без Кирилла Панченко в атаке не идёт. Как и без Марио Фернандеса у «армейцев».