Беззащитный чемпион. «Спартак» теряет очки и Джано

Звучит невероятно, но факт: в субботу в Тушино сошлись обладатели худших оборон лиги. Больше «Спартака» в текущем сезоне пропустил только «Анжи»: одни за треть сезона получили 15 пробоин, другие — 23. И если для аутсайдера такое положение вещей – печальная, но всё-таки норма, то для действующего чемпиона – ЧП. А для его тренера, победителя Лиги чемпионов и Серии A, – повод крепко призадуматься, что же в командном механизме функционирует не так. Ежели «Тосно» в меньшинстве вскрывает красно-белую оборону, и не раз, стало быть, проблема есть. Если не полностью решить, то хотя бы локализовать её сейчас особенно важно – «Ливерпуль» на носу…

Каррера не сидит сложа руки – в поиске весенней, чемпионской игры пробует различные сочетания и схемы. В предыдущих трёх матчах Массимо ни разу не повторился в расстановке. В Петербурге «мариборский» вариант 3-5-2 трансформировался в 3-4-3, а посреди недели в Краснодаре превратился в 4-2-3-1. Против «Анжи» итальянец продолжил эксперименты тактического и кадрового свойства. Правда, в значительной степени они были вызваны шквалом травм, обрушившихся на команду.

Всего 11-й тур идёт, а список временно нетрудоспособных спартаковцев перед матчем семью фамилиями исчислялся. За исключением вратарской повреждения проредили все без исключения линиии команды. Более всего от этой напасти пострадали полузащита с атакой. Потери Зобнина, Тимофеева, Глушакова, Промеса, Зе Луиша и Педро Роши ощутимо снизили созидательный потенциал команды. По итогам субботнего матча список пополнился ещё одной фамилией – Ананидзе. Что ж за чертовщина-то такая?!

При всём при этом итоговое наполнение хозяйского состава оказалось неожиданным. Против аутсайдера «Спартак» вышел вообще без хавбеков разрушительной специализации. Опорную зону заполнили Пашалич, Попов и Джано, у которых конструировать собственные атаки получается лучше, нежели рушить чужие. В очередной раз претерпела изменения структура игры. Формально «Спартак» действовал с одним нападающим, но фактически – с тремя. С краёв Луиса Адриано поддерживали многоопытный Самедов с молодым Бакаевым. Для последнего это было всего второе в жизни появление в старте первой команды. Освободившиеся места на лавке запасных заняли делегаты «Спартака-2» Ломовицкий, Сакала, Нимели. Видеть рядом с ними Фернандо и Джикию было, откровенно говоря, не совсем привычно. Очевидно, Каррера решил поберечь основных разрушителей перед «Ливерпулем», но мы-то знаем: человек предполагает, а Бог располагает. «Поломка» Джано вынудила тренера ещё до перерыва поднять Фернандо со скамейки.

В раздевалку Ананидзе побрёл первым и в скверном, как несложно догадаться, настроении, но принести пользу своей команде он всё-таки успел. Единственный гол в скупом на острые моменты первом тайме случился после пенальти, заработанного Джано. Капитан «Анжи» Яковлев и сам-то отнюдь не амбал, но миниатюрный грузинский хавбек от него отлетел, как от стены. Судья Мешков, презрев апелляции южан, недрогнувшей рукой указал на точку, а Луис Адриано с неё метко пробил.

На этом пересказ достойных внимания атак тайма можно было бы и завершить, не осуществи бразилец ещё один острый прорыв в конце тайма. Впрочем, с игры пробить Будакова Луису не удалось. Высокий блондин в оранжевом свитере потащил тяжёлый удар в дальний угол.

Гости в створ ворот за 45 минут не пробили ни разу. Центр поля парни Вадима Скрипченко пробегали бодро – завершение хромало на обе ноги. Прудников проносился первый тайм вхолостую, тогда как Кацаев самый опасный удар нанёс… по ноге Джано. Опасный для здоровья.

После перерыва стыки и перебранки на поле участились. Адриано, никогда не отличавшийся ангельским характером, повздорил с Тетрашвили. Самедову крепко досталось от Полуяхтова, Яковлеву прилетело от Бакаева. Хорошо, обошлось без новых повреждений – по крайней мере, серьёзных, явных. А вот неприятностей другого рода самая травматичная команда РФПЛ не избежала.

Вадим Скрипченко не ошибся с первым кандидатом на замену. Свежему Хубулову хватило пары минут пребывания на поле «Открытия», чтобы совершить голевую передачу. После его навеса со штрафного словенский защитник Самарджич открыл свой лицевой счёт в РФПЛ. Местные защитники со стороны наблюдали его грациозный полёт.

А затем случилось и вовсе нечто невообразимое — давно такого безобразия не видел. То, что оборона «Спартака», мягко говоря, далека от эталона, мы и прежде знали, но на 78-й минуте она сама себя превзошла. «Анжи» убежал в атаку 5 в 1 (!!!), не считая Реброва. Не воспользоваться таким подарком чемпиона было бы грешно. Кацаев и не подумал это делать, материализовав в гол пас Данченко на пустые ворота.

Свежий Джикия, заменивший Комбарова, неутомимо гарцевал по левой бровке и даже мог заработать пенальти. Но рефери Мешков в искренность Георгия не поверил – и, наверное, был прав. Джикия искал контакта с ногой Хубулова, тогда как последний всеми силами пытался избежать контакта. Столкновение всё же произошло, но завершилось предупреждением – спартаковцу за симуляцию.

Но и в колоде Карреры нашёлся свой «джокер». Когда пошла вторая из четырёх компенсированных минут, Мельгарехо подобрал мяч после панического выноса Фибеля и спас чемпиона от поражения.