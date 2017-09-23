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Текст: Алина Матинян
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Каррера: давайте прекратим нести всякую чушь

Главный тренер «Спартака» – о качествах Александра Самедова, проигрышах в концовках и потере концентрации перед матчем с «Ливерпулем».
23 сентября 2017, суббота. 22:09 Футбол
Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
23 сентября 2017, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
2 : 2
Анжи
Махачкала
1:0 – Адриано – 14 (пен), 1:1 – Самарджич – 74, 1:2 – Кацаев – 78, 2:2 – Мельгарехо – 90+2

Даже несмотря на отсутствие лидирующих игроков «Спартака» – Квинси Промеса, Зе Луиша, Романа Зобнина и недавно продлившего контракт Дениса Глушакова – «Анжи» не удалось удержать победу над действующим чемпионом. Ведя в счёте после 78-й минуты, гости пропустили в дополнительное время. Матч закончился со счётом 2:2.

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко появился в зале для пресс-конференций в полном одиночестве. Наставник гостей выглядел спокойным и старался скрыть разочарование от упущенной победы.

– Пресс-атташе «Спартака» не будет? Ну давайте начнем. Он нам не нужен, – начал Скрипченко. – Это была хорошая игра. «Спартак» рассчитывал выиграть, но ребята хорошо себя проявили. Мы много пропускали в предыдущих встречах и сегодня хотели сыграть организовано. Не буду говорить, какие голы пропустили. Пенальти 50 на 50 – судья принял такое решение, не будем к нему возвращаться. «Спартак» создал несколько голевых моментов, учитывая хозяйский и чемпионский статус, мы были к этому готовы. Что касается второй половины игры, понимали, что «Спартак» находится в жестком игровом графике и где-то подсядет. Те быстрые атаки, которые прошли, должны были превратиться в 3:1. Но как бывает – свои момент не забили и фортуна отвернулась от нас. Спасибо команде за такой матч и за то, что проявили самоотдачу.

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Противоборство худших оборон РФПЛ завершилось ничьей. Разумеется, результативной.

– Что произошло в моменте со вторым пропущенным голом?
– «Спартак» старался банально играть длинными передачами в штрафную. Туда шло много футболистов. Не буду говорить про «Спартак», пусть Массимо Каррера говорит про свою команду. Нам же нужно было более расчётливее сыграть защитнику, вынести мяч в сторону головой, а не в середину. Мог помочь еще своевременный подсказ вратаря, потому что если бы защитник пропустил, вратарь забрал бы в руки мяч и атака бы закончилась.

– При подготовке учитывали, что под конец матчей «Спартак» сдаёт?
– Не отталкиваемся от игры соперника. Потому что знаем, что «Спартак» уже мыслями в игре с «Ливерпулем. Нужно было просто подтянуть кондиции. То, что сделали во втором тайме, нас устроило.

– Не удивились составу?
– Нет. В чемпионской команде всегда достаточно квалифицированных футболистов.

– Ваши игроки позже появились после перерыва. Был серьёзный разговор?
– Нет, разговора не было. Многое в первом тайме получалось, поэтому внес буквально одну-две корректировки, которые и сработали.

– В какой команде Прудников прошёл предсезонку? Он же воспитанник «Спартака».
– Хорошо, что воспитанник. Его тепло поприветствовали трибуны после замены. Хорошо, что мы вернули Сашу в команду. По какой причине он её покинул – не моя забота. Моя задача была вернуть квалифицированного игрока, который приносил пользу.

Закончил пресс-конференцию Скрипченко короткой, но достойной фразой:

– Желаю «Спартаку» удачи в матче с «Ливерпулем».

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, в отличие от наставника «Анжи», эмоции не скрывал. Кто-то из зала уже по традиции крикнул «Брависсимо». Массимо в ответ лишь пробубнил что-то недовольное.

– Известно ли уже, что с Джано и всё ли в порядке с Дмитрием Комбаровым?
– У Джано сильный ушиб. Завтра узнаем, насколько всё серьезно. Комбарова заменил, потому что мне показалось, что он устал.

– Шестой раз, ведя в счёте, не смогли выиграть. Почему?
– В этом году это какое-то проклятье. Мы позволили себе забить два гола, которые можно было предотвратить. Во втором случае все ушли в штрафную и позволили создать контратаку, которая была необязательной.

– Не показалось ли вам, что футболисты начали думать о матче с «Ливерпулем» уже во втором тайме?
– Нет. Мне так не показалось. Могли вести эту игру лучше. Всегда говорил, что матчи не выигрываются до финального свистка.

– Оставили Джикию, Фернандо и Мельгарехо в запасе, выпустили Бакаева. Недооценили?
– Нет, Мельгарехо вышел в конце, потому что тренировался в группе только два дня. Фернандо и Джикия отдыхали, потому что играют больше всех. Тем более все должны быть в форме и иметь игровую практику.

– В прошлом году вас расстроил матч с «Томью». Это матч расстроил вас больше?
– Да, конечно. Всегда расстраиваюсь, когда не удается побеждать и когда играем вничью за счёт своих же ошибок.

– В прошлом сезоне игрокам, выходящим на замену, установки давал Роман Пилипчук. Теперь это делает Аттила. Почему?

Вопрос Каррере явно не понравился, поэтому отвечать он стал резко, повысив голос.

– Давайте прекратим нести всякую чушь. Причина не в этом, а в том, что у команды низкий уровень концентрации. Несмотря на то, что в том сезоне установку давал Пилипчук, мы так же проигрывали.

– Второй гол – это несогласованность в стандартах?
– Да, это полная недооценка ситуации со стороны команды. Есть позиции, которые надо держать. Я бы еще понял, если бы это происходило на последней минуте добавленного времени. Но в данной ситуации – нет.

– Если опустить эти фатальные ошибки, не кажется, что «Спартак» всё равно выглядел ватным?
– Нет. Это может быть связано с неспокойствием каких-то игроков. Кроме того, мы играем на третий день, а команда к такому графику не привыкла. Не получается держать мотивацию. К тому же, хочешь ты этого или нет – мысли уходят к матчу с «Ливерпулем».

– На примере сегодняшней игры, какие качества есть у Самедова, которые позволяют ему являться основным футболистом «Спартака»?

Вопрос не сбил Карреру с толку, но перед тем, как ответить, итальянский тренер выдержал паузу.

– Я считаю его важным игроком. Он важен для команды, он сборник. Это не последний мальчик, который пришел в «Спартак». Проблема в не том, как он сыграл, потому что результат команды не зависит от одного игрока.

– У многих накипело. Не удержали победу с «Тосно», который играл в меньшинстве. Сегодня не смогли обыграть одну из худших команд РФПЛ «Анжи». Это позор?
– Да, это не приемлемо для команды, которая выиграла чемпионат и которая играет в Лиге чемпионов. Мы находимся в сложной ситуации, но наша задача в том, чтобы работать и решать подобные проблемы.

– Чтобы не узнавать потом от инсайдеров, расскажите, о чём говорили в раздевалке.
– Сказал, что мы позволили забить себе, как детям. Со стандарта на середине поля и ещё один – на контратаке. Даже дети не позволяют себе так пропускать. Сказался недостаток концентрации, мотивации.

– Напомните, комментируете ли вы судейство?
– Никогда не комментирую. Комментирую только ошибки своих игроков. О судействе пусть говорят другие люди.

– Как оцените игру Бакаева?
– Сыграл достойно. Молодым парням всегда нелегко играть в «Спартаке». Помимо начала матче, где сказались эмоции, он сыграл хорошо.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи ФК Спартак Вадим Скрипченко Массимо Каррера
Новости. Футбол
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