«Так ошибаясь, получим пять от «Ливерпуля». Спартаковцы – о ничьей с «Анжи»

Сначала показалось, что «Спартак» потерял очки, а потом чудом вырывал-таки ничью. Впечатлениями от игры поделились с «Чемпионатом» три футболиста красно-белых. Первым в смешанную зону к журналистам вышел вратарь Артем Ребров.

– Двоякие ощущения от игры?

– Только отрицательные. Должны были брать три очка при любой игре.

– Что случилось в пятиминутку, когда пропустили два мяча?

– К сожалению, не первый раз в сезоне команда играет 60 минут, а потом происходит ступор. Тяжело об этом говорить, но в этом виноват не кто-то из нас, а вся команда. Мы в эту ситуацию попали все вместе, вместе нас из неё и вылезать.

Беззащитный чемпион. «Спартак» теряет очки и Джано Противоборство худших оборон РФПЛ завершилось ничьей. Разумеется, результативной.

– Почему в моменте со вторым голом лишь один игрок остался страховать, а вы не подсказали?

– Это не значит, что я всё вижу и кричу, а они не делают. Значит, что-то со всеми нами. Возможно, я вовремя не подсказал. Возможно, ребята что-то не выполнили – и получили глупые голы. Я сам понимал, что со стороны это смотрится по-идиотски. Согласен с Каррерой, назвавшим голы детскими.

Каррера: давайте прекратим нести всякую чушь Главный тренер «Спартака» – о качествах Александра Самедова, проигрышах в концовках и потере концентрации перед матчем с «Ливерпулем».

– Сказывалось ли отсутствие травмированного Промеса?

– Естественно. И у Квинси травма, и у Глушакова. Что делать? Значит, заменять должны другие ребята.

– Перед «Ливерпулем» не страшно?

– Нет. Мы должны переварить это. Мы сами себя загнали в такую ситуацию – и нам из нее выходить.

Одним из «других ребят» стал Зелимхан Бакаев. Летом ему исполнился 21 год. Матч с «Анжи» стал для него первым за «Спартак», в котором он провел на поле все 90 минут.

– Подведите итог матча с «Анжи»?

– Обидно в очередной раз терять очки с аутсайдером. Необходимо исправлять ситуацию. «Анжи» забил нам глупые мячи из-за того, что мы потеряли концентрацию.

– Каррера сказал, что «Спартак» пропустил детские голы.

– «Анжи» должен нам сказать спасибо, что мы подарили им эти два мяча. В течение всей игры мы атаковали, доминировали, но добились только ничьей.

– Что же будет в матче с «Ливерпулем»?

– Надо сыграть внимательнее. Если мы будем допускать такие же ошибки, то пропустим пять мячей.

– Насколько комфортно чувствовали себя на левом фланге?

– Мне было удобно играть на левом фланге, это моя родная позиция. В принципе, чувствовал себя нормально. Надеюсь, получу шанс сыграть с «Ливерпулем».

– У вас была возможность отличиться. Почему не реализовали момент?

– Да, выход один на один. Упустил мяч из-за того, что меня ударили.

– Был пенальти?

– Я потерял равновесие немного. Если бы упал, то можно было требовать пенальти. К сожалению, я устоял на ногах.

– Президент «Анжи» заявил, что «Спартаку» помогают судьи. Согласны?

– Нельзя так говорить. Даже при первом пропущенном мяче, скорее, игрок «Анжи» фолил на нашем футболисте, а не наоборот – судья поставил штрафной в пользу гостей.

Уже на улице у стадиона удалось коротко поговорить с Педро Рошей. Бразилец не принимал участия в матче из-за ушиба.

– У нас не получилось победить «Анжи», но команда билась до последней минуты.

– Вы наблюдали за игрой с трибуны?

– Да, очень хотелось помочь партнёрам, тянуло на поле. Увы, сегодня не мог сыграть. Сделаю это в следующем матче.

– Какая атмосфера в команде перед Лигой чемпионов?

– Самая лучшая. Уверен, нас ждёт большой матч, и мы сделаем всё ради победы.