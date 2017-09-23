175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Григорий Телингатер
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Так ошибаясь, получим пять от «Ливерпуля». Спартаковцы – о ничьей с «Анжи»

Артем Ребров, Педро Роша и Зелимхан Бакаев объясняют случившееся на «Открытие Арене».
23 сентября 2017, суббота. 22:51 Футбол

Сначала показалось, что «Спартак» потерял очки, а потом чудом вырывал-таки ничью. Впечатлениями от игры поделились с «Чемпионатом» три футболиста красно-белых. Первым в смешанную зону к журналистам вышел вратарь Артем Ребров.

– Двоякие ощущения от игры?
– Только отрицательные. Должны были брать три очка при любой игре.

– Что случилось в пятиминутку, когда пропустили два мяча?
– К сожалению, не первый раз в сезоне команда играет 60 минут, а потом происходит ступор. Тяжело об этом говорить, но в этом виноват не кто-то из нас, а вся команда. Мы в эту ситуацию попали все вместе, вместе нас из неё и вылезать.

Беззащитный чемпион. «Спартак» теряет очки и Джано
Противоборство худших оборон РФПЛ завершилось ничьей. Разумеется, результативной.

– Почему в моменте со вторым голом лишь один игрок остался страховать, а вы не подсказали?
– Это не значит, что я всё вижу и кричу, а они не делают. Значит, что-то со всеми нами. Возможно, я вовремя не подсказал. Возможно, ребята что-то не выполнили – и получили глупые голы. Я сам понимал, что со стороны это смотрится по-идиотски. Согласен с Каррерой, назвавшим голы детскими.

Каррера: давайте прекратим нести всякую чушь
Главный тренер «Спартака» – о качествах Александра Самедова, проигрышах в концовках и потере концентрации перед матчем с «Ливерпулем».

– Сказывалось ли отсутствие травмированного Промеса?
– Естественно. И у Квинси травма, и у Глушакова. Что делать? Значит, заменять должны другие ребята.

– Перед «Ливерпулем» не страшно?
– Нет. Мы должны переварить это. Мы сами себя загнали в такую ситуацию – и нам из нее выходить.

Одним из «других ребят» стал Зелимхан Бакаев. Летом ему исполнился 21 год. Матч с «Анжи» стал для него первым за «Спартак», в котором он провел на поле все 90 минут.

– Подведите итог матча с «Анжи»?
– Обидно в очередной раз терять очки с аутсайдером. Необходимо исправлять ситуацию. «Анжи» забил нам глупые мячи из-за того, что мы потеряли концентрацию.

– Каррера сказал, что «Спартак» пропустил детские голы.
– «Анжи» должен нам сказать спасибо, что мы подарили им эти два мяча. В течение всей игры мы атаковали, доминировали, но добились только ничьей.

– Что же будет в матче с «Ливерпулем»?
– Надо сыграть внимательнее. Если мы будем допускать такие же ошибки, то пропустим пять мячей.

– Насколько комфортно чувствовали себя на левом фланге?
– Мне было удобно играть на левом фланге, это моя родная позиция. В принципе, чувствовал себя нормально. Надеюсь, получу шанс сыграть с «Ливерпулем».

– У вас была возможность отличиться. Почему не реализовали момент?
– Да, выход один на один. Упустил мяч из-за того, что меня ударили.

– Был пенальти?
– Я потерял равновесие немного. Если бы упал, то можно было требовать пенальти. К сожалению, я устоял на ногах.

– Президент «Анжи» заявил, что «Спартаку» помогают судьи. Согласны?
– Нельзя так говорить. Даже при первом пропущенном мяче, скорее, игрок «Анжи» фолил на нашем футболисте, а не наоборот – судья поставил штрафной в пользу гостей.

Уже на улице у стадиона удалось коротко поговорить с Педро Рошей. Бразилец не принимал участия в матче из-за ушиба.

– У нас не получилось победить «Анжи», но команда билась до последней минуты.

– Вы наблюдали за игрой с трибуны?
– Да, очень хотелось помочь партнёрам, тянуло на поле. Увы, сегодня не мог сыграть. Сделаю это в следующем матче.

– Какая атмосфера в команде перед Лигой чемпионов?
– Самая лучшая. Уверен, нас ждёт большой матч, и мы сделаем всё ради победы.

Дековальчукизация
"Нью-Джерси Дэвилз" начинают жизнь без Ильи Ковальчука. С новым владельцем и новыми игроками.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Анжи ФК Спартак
Новости. Футбол
24 сентября 2017, воскресенье
00:08 Зидан: когда Роналду не забивает, вы всегда спрашиваете о нём, но он спокоен
00:04 Пьянич: никаких проблем в туринском дерби у «Ювентуса» не возникло
23 сентября 2017, суббота
23:56 Себальос: именно о таком дебюте в стартовом составе «Реала» я и мечтал
23:51 Источник: Неймар зарабатывает в «ПСЖ» около € 100 тыс. в день
23:45 Гвардиола: «Манчестер Сити» не ждёт стандартов и контратак, а ведёт свою игру
23:38 «Ювентус» разгромил «Торино» и догнал по количеству очков «Наполи»
23:35 Два автогола помогли «Барселоне» разгромить «Жирону» и закрепиться на 1-м месте
23:10 «Динамо» — ЦСКА — 0:0. Видеообзор матча 11-го тура РФПЛ
22:57 Бакаев: если будем допускать такие же ошибки с «Ливерпулем», пропустим 5 мячей
22:52 «Лион» сыграл вничью со счётом 3:3 с «Дижоном», «Бордо» переиграл «Генгам»
22:48 Клопп: я правда думаю, что у «Ливерпуля» всё в полном порядке
22:41 «Спартак» установил антирекорд посещаемости в текущем сезоне
22:30 Червиченко: проблема «Спартака» не в игроках, а в тех, кто руководит клубом
22:23 Конте: несмотря на крупный счёт, для «Челси» игра со «Стоком» была сложной
22:10 Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Базель» выиграл у «Цюриха»
22:10 Гол Жулиано помог «Фенербахче» одолеть «Бешикташ», Нету получил красную карточку
22:09 Селфи Промеса с Глушаковым, крик Карреры и другие фото матча «Спартак» – «Анжи»
22:04 З. Бакаев: у «Спартака» спорные моменты не свистелись, а у «Анжи» всё свистелось
21:54 Ребров: нельзя получать такие глупые голы, со стороны это смотрится по-идиотски
21:54 Обследование подтвердило сотрясение мозга у Марио Фернандеса
21:51 «Спартак» — «Анжи» — 2:2. Видеообзор матча 11-го тура РФПЛ
21:49 Каррера рассказал, о чём говорил с игроками в раздевалке после матча с «Анжи»
21:41 Каррера: «Спартак» ведёт в счёте и не может выиграть, это какое-то проклятье
21:38 Скрипченко: быстрые атаки «Анжи» должны были сделать счёт 3:1
21:36 Педро Роша: в «Спартаке» самая лучшая атмосфера перед Лигой чемпионов
21:28 «Ливерпуль» перед игрой Лиги чемпионов со «Спартаком» победил «Лестер Сити»
21:21 Каррера: у Джано сильный ушиб, Комбарова заменил из-за усталости
21:20 «Малага» в меньшинстве отыгралась с 1:3 и набрала первое очко в сезоне
21:19 Дортмундская «Боруссия» со счётом 6:1 разгромила мёнхенгладбахскую
21:16 Кадиев: «Спартак» привыкает, что ему помогают, моё мнение — пенальти натянули
21:06 Пресс-конференция Карреры и Скрипченко после матча «Спартак» — «Анжи»: LIVE!
21:05 Скрипченко: пенальти высосан из пальца, давайте на равных посоревнуемся
21:02 Хусаинов: пенальти на Джано — выдуманный, но, зная Мешкова, я не удивлён
20:56 «Наполи» одолел СПАЛ, одержав шестую победу подряд в этом сезоне Серии А
20:56 Гол Мельгарехо на 92-й минуте спас «Спартак» от поражения в матче с «Анжи»
20:44 Гвардиола — о победной серии «Манчестер Сити»: сейчас всего лишь сентябрь
20:44 Шунин: никакой паники в «Динамо» нет, не вижу проблем в команде
20:36 Р. Гусев: в 1-м тайме матча «Динамо» — ЦСКА был такой темп, что и я бы мог выйти
20:28 Слуцкий: все в «Халле» разочарованы, победа нужна нам как воздух
20:22 Ди Франческо: теперь игроки «Ромы» сильнее верят в меня
20:10 Джано получил травму в матче «Спартака» с «Анжи»
20:05 Ходжсон: 0:5 от «Манчестер Сити» — жестокий урок для «Кристал Пэлас»
20:00 Бышовец развеселил Черчесова, Березуцкий отпустил бороду. Фото «Динамо» – ЦСКА
19:59 Яковлев: не виноват, что Джано меньше меня по объёму, я его не трогал
19:53 «ПСЖ» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Монпелье»
Все новости RSS
Партнерский контент