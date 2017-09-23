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Текст: Дмитрий Егоров

Под звуки слива? Почему «Анжи» забивал «Спартаку» пять в одного

Разбор самого странного эпизода тура от Дмитрия Егорова, который не видит демарша игроков или акции против Карреры.
23 сентября 2017, суббота. 23:11 Футбол

Страшная картина: пять игроков «Анжи» бегут на одного Ещенко и забивают гол. А где же были остальные спартаковцы? Специально остановились?

Я несколько раз пересмотрел момент и пришел к таким выводам:

На подборе при угловых обычно остаются 3-4 игрока. Это невысокие крайние защитники и опорники «с ударом». Например, в «Спартаке» это Фернандо (если подает Комбаров) или Комбаров (если подает Фернандо), Ещенко, Самедов и Пашалич (или другие игроки их калибра).

В данной же ситуации все пошло наперекосяк по ряду причин.

Во-первых, Комбарова поменял Джикия, который подключается при стандартах; во-вторых, вместо Пашалича прямо перед угловым вышел Мельгарехо, который хорошо играет головой; в-третьих, Фернандо подавал стандарт.

В связи с этим в штрафной находились три высоких номинальных центральных защитника, форварды Адриано с Мельгарехо, Попов и молодой Бакаев, который идет на подачи в «Спартаке-2». На подборе же остался один Самедов, который после первого выноса пошел в борьбу, не проигрывал мяч, но остался дезориентированным после столкновения. Именно в этот момент отыгранными, за линией мяча, оказались 9 человек, которые логично стартовали с огромным отставанием от футболистов «Анжи». Ещенко уже ничего не мог изменить.

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Противоборство худших оборон РФПЛ завершилось ничьей. Разумеется, результативной.

Остается вопрос: кто виноват?

1. Тот, кто должен быть ответственным за ситуацию на поле. Капитан или лидер, который бы посадил Бакаева, Джикию или любого другого футболиста. В «Спартаке» без Глушакова, Комбаров и, может быть, Промеса такого игрока на поле не было. В команде вообще остается лишь разношерстная публика, чудом выжившая при эпидемии травм.

2. Тренер, который мог предвидеть ситуацию и передать рекомендации, как действовать при стандартах в атаке после серьезных изменений в тактике.

В итоге я делаю вывод, что атака пять в одного совсем не похожа на слив тренера или кого-то еще, она лишь отражает проблемы «Спартака», которые, похоже, намного глубже «детских ошибок» или простой «потери концентрации».

Каррера: давайте прекратим нести всякую чушь
Главный тренер «Спартака» – о качествах Александра Самедова, проигрышах в концовках и потере концентрации перед матчем с «Ливерпулем».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи ФК Спартак Массимо Каррера
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