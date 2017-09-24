Не спешите хоронить «Спартак» в ЛЧ. Посмотрите, что у «Ливерпуля»

После матча с «Анжи» такой заголовок может смотреться смешно, да и в «Спартаке» есть кому давать советы Каррере. Тем не менее, стоит заранее ознакомиться с тем, что ждёт красно-белых уже в ближайший вторник. Тем более что проблем хватает и у самого «Ливерпуля». Итак, что делать печальному (по игре) «Спартаку», чтобы совладать с невесёлым (по игре) «Ливерпулем».

Игра в обороне

Быть внимательными при дальних передачах

Игра команды Клоппа построена на броуновском движении атакующей группы, потому даже банальные выносы, которые практикуют защитники «Ливерпуля», могут быть опасны. Даже если впереди один лишь невысокий Фирмино. Центральные и крайние защитники красных чаще всего выходят из обороны через Джордона Хендерсона. А он уже направляет мяч Котиньо или Джану, или же сам выполняет длинную диагональ вперёд. Пример из матча с «Бёрнли».

Фирмино стягивает на себя центральных защитников, чтобы Салах ворвался в свободную зону и забил. И такой приём команда использует чаще всего.

Совет: Быстроногие форварды «Ливерпуля» прекрасно играют на подборах, потому центральным защитникам «Спартака» при забросах лучше выбивать мяч в аут и не рисковать.

Следить за крайними защитниками

При этом подключение крайних защитников – неотъемлемая часть атакующей игры мерсисайдцев. Очень часто вся атакующая группа команды Клоппа смещается в одну зону, чтобы резко перевести мяч в свободное пространство на открывающегося защитника. Притом это может быть как правый фулл-бек.

Так и левый.

Ещё деталь. Эти подключения проходят не только по флангу. Вот пример, где Альберто Морено протаскивает мяч в центр и отдаёт его в свободную зону на Салаха.

Или сам врывается в штрафную после смещения на фланг Фирмино.

Ну и само собой, главный в этих переводах – Филиппе Коутиньо, который несмотря на сорвавшийся переход в «Барселону» сейчас показывает шикарную игру.

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Совет: Крайние защитники «Спартака» в одиночку не справятся с атакующими подключениями защитников «Ливерпуля». Комбарову и Ещенко/Петковичу определённо понадобится помощь центральных полузащитников и выдёргивание кого-то из центральной тройки.

Игра в атаке

Прессинговать защитников

И в первую очередь Миньоле. О нервозности вратаря «Ливерпуля» в Англии уже слагают легенды. В игре с «Лестером» явное стало очевидным вновь – на 17-й минуте Симон чуть было не привёз гол, пытаясь опередить Варди, в концовке тайма ошибся на выходе при угловом, а на 80-й минуте привёз пенальти. Прессинг бельгийца – то, что должны практиковать спартаковцы в обязательном порядке. То же касается и центральных защитников. Никто из оборонительной линии «Ливерпуля» не обладает хорошим первым пасом, чтобы начать атаку своей команды и в кратчайшие сроки создать острый момент. Карта длинных передач Гомеса, Матипа, Ловрена и Морено прямо на это намекает.

Совет: «Спартаку» понадобится резвый подвижный нападающий (возможно даже Мельгарехо), который должен будет обеспечивать постоянный прессинг защиты. А кто-то из центральных полузащитников обязан персонально играть с Хендерсоном.

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Нагружать защитников длинными передачами

Постоянные подключения фланговых защитников и их высокое расположение позволяют соперникам «Ливерпуля» ловить красных на свободных зонах. Просто посмотрите на пустые пространства в этих двух моментах.

Здесь последует передача в центр от 12-го номера «Бёрнли», Матип проиграет воздух, и подключившийся полузащитник Эрфилд откроет счёт.

А этот эпизод приведёт к пенальти после того, как Варди оторвётся от потерявшего его Матипа.

Совет: Многое будет зависеть от Фернандо, как от главного распасовщика из глубины в прошлом сезоне. Его дальние передачи могут стать главной атакующей силой в матче.

Попробовать перегружать зоны

В атаке стоит попробовать воспользоваться методом самого «Ливерпуля». К защите красных в этом сезоне (да что там, как и всегда) много вопросов. Однако главный из них – почему при смещениях к одному из флангов никто не караулит пространство на фланге противоположном? Пример из последнего матча с «Лестером». Марк Олбрайтон получает мяч на фланге (после того же заброса из глубины, к слову), прокидывает его мимо выдернувшегося Джо Гомеса и врывается в свободную зону. Защита «Ливерпуля» вроде как контролирует рвущихся в штрафную Варди и Окадзаки. Но все забывают про Демарая Грея.

Который оказывается на ударной позиции, бьёт по воротам, а Варди играет на добивании.

Совет: При атакующей фазе «Спартаку» нужно максимально расширять фронт. «Ливерпуль» уже не раз ловили на слишком узко работающей линии обороны и провалах в зонах.

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Вывод:

«Спартак» сейчас откровенно не в форме и на успех в игре с «Ливерпулем» шансов не так много. Однако при определённом стечении обстоятельств англичан можно нейтрализовать. Это не «Бавария» и не «Реал». У команды Клоппа хватает слабых мест, и при давлении на них красно-белые вполне могут добиться нужного результата.