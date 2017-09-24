Чем Акинфеев похож на Акинфенву, а Мамаев — на Мамману

Не воспринимайте этот текст слишком серьёзно.

Игорь Акинфеев (ЦСКА) — Адебайо Акинфенва (англичанин, «Уиком Уондерерс»)

Лучший российский вратарь последних лет, побивший почти все возможные рекорды. Стоимость — € 11 млн.

Самый таранный форвард в мире, который весит 108 кг. Стоимость — € 175 тыс.

Павел Мамаев («Краснодар») — Эммануэль Маммана (аргентинец, «Зенит»)

Один из самых талантливых и скандальных футболистов России. Стоимость — € 7 млн.

Основной центрбек сборной Аргентины. Стоимость — € 7 млн.

Антон Шунин («Динамо») — Тони Шуньич (хорват, «Динамо»)

Полный тёзка Тони Шуньича. Стоимость — € 800 тыс.

Полный тёзка Антона Шунина. Интересно, его отца тоже зовут Владимир? Стоимость — € 700 тыс.

Фёдор Смолов («Краснодар») — Крис Смоллинг (англичанин, «Манчестер Юнайтед»)

Дважды лучший бомбардир РФПЛ. Стоимость — € 12 млн.

Основной защитник «Манчестер Юнайтед». Стоимость — € 18 млн.

Георгий Джикия («Спартак») — Александр Джику (француз, «Кан»)

Перспективный центральный защитник из России, 23 года. Стоимость — € 3,5 млн.

Перспективный центральный защитник из Франции, 23 года. Стоимость — € 1,25 млн.

Дмитрий Комбаров («Спартак») — Мартин Камбуров (болгарин, «Берое»)

Вечный виновник поражений «Спартака». Есть брат-близнец Кирилл — тоже футболист. Стоимость — € 3,5 млн.

В свои 36 лет — один из самых возрастных футболистов чемпионата Болгарии. Есть младший брат — преступник-спекулянт, имевший в Болгарии незаконную букмекерскую контору. Стоимость — € 200 тыс.

Владимир Гранат («Рубин») — Нико Гранатовски (немец, «Меппен»)

Фото: РИА Новости/svmeppen.de

По информации transfermarkt, Гранат во все команды переходил в статусе свободного агента. Стоимость — € 1,2 млн.

По информации transfermarkt, Гранатовски во все команды переходил в статусе свободного агента. Стоимость — € 200 тыс.

Кирилл Набабкин (ЦСКА) — Ливио Набаб (француз/гражданин Гваделупы «Васланд-Беверен»)

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»/waasland-beveren.be

2 матча за сборную России. Стоимость — € 700 тыс.

14 матчей и 1 гол за сборную Гваделупы. Стоимость — € 500 тыс.

Александр Сапета («Динамо») — Леандро Сапетти (аргентинец, «Вилья Дальмине»)

Фото: РИА Новости/inforegion.com.ar

Перешёл из РФПЛ в ФНЛ, чтобы вернуть «Динамо» в элиту. Стоимость — € 2,5 млн.

Перешёл из аргентинской Примеры А в Примеру B, чтобы вернуть «Вилья Дальмине» в элиту. Стоимость — € 300 тыс.

Евгений Чернов («Тосно») — Вацлав Черны (чех, «Аякс»)

Фото: РИА Новости/Reuters

23 года, левша. Замена Комбарову на левом фланге обороны в сборной России на ЧМ-2018. Стоимость — € 2 млн.

19 лет, левша. Замена Росицки на правом фланге атаки в сборной Чехии на ЧМ-2018. Стоимость — € 2 млн.

Александр Кокорин («Зенит») — Адам Кокошка (поляк, «Шлёнск»)

Фото: Сергей Расулов-младший, «Чемпионат»/slaskwroclaw.pl

Лучший бомбардир нового сезона РФПЛ. Стоимость — € 5 млн.

Бывший защитник московского «Торпедо». Стоимость — € 300 тыс.

Кирилл Панченко — Джейсон Панчеон («Кристалл Пэлас»)

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/Reuters

Атакующий полузащитник, любит бить по воротам издали. В России его прозвище Панча — из-за фамилии. Стоимость — € 5 млн.

Атакующий полузащитник, любит бить по воротам издали. В Британии его прозвище Punch — из-за созвучия со словом «удар». Стоимость — € 5,5 млн.