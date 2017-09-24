Чем Акинфеев похож на Акинфенву, а Мамаев — на Мамману

Игорь Акинфеев (ЦСКА) — Адебайо Акинфенва (англичанин, «Уиком Уондерерс»)
Лучший российский вратарь последних лет, побивший почти все возможные рекорды. Стоимость — € 11 млн.
Самый таранный форвард в мире, который весит 108 кг. Стоимость — € 175 тыс.
Павел Мамаев («Краснодар») — Эммануэль Маммана (аргентинец, «Зенит»)
Один из самых талантливых и скандальных футболистов России. Стоимость — € 7 млн.
Основной центрбек сборной Аргентины. Стоимость — € 7 млн.
Антон Шунин («Динамо») — Тони Шуньич (хорват, «Динамо»)
Полный тёзка Тони Шуньича. Стоимость — € 800 тыс.
Полный тёзка Антона Шунина. Интересно, его отца тоже зовут Владимир? Стоимость — € 700 тыс.
Фёдор Смолов («Краснодар») — Крис Смоллинг (англичанин, «Манчестер Юнайтед»)
Дважды лучший бомбардир РФПЛ. Стоимость — € 12 млн.
Основной защитник «Манчестер Юнайтед». Стоимость — € 18 млн.
Георгий Джикия («Спартак») — Александр Джику (француз, «Кан»)
Перспективный центральный защитник из России, 23 года. Стоимость — € 3,5 млн.
Перспективный центральный защитник из Франции, 23 года. Стоимость — € 1,25 млн.
Дмитрий Комбаров («Спартак») — Мартин Камбуров (болгарин, «Берое»)
Вечный виновник поражений «Спартака». Есть брат-близнец Кирилл — тоже футболист. Стоимость — € 3,5 млн.
В свои 36 лет — один из самых возрастных футболистов чемпионата Болгарии. Есть младший брат — преступник-спекулянт, имевший в Болгарии незаконную букмекерскую контору. Стоимость — € 200 тыс.
Владимир Гранат («Рубин») — Нико Гранатовски (немец, «Меппен»)
По информации transfermarkt, Гранат во все команды переходил в статусе свободного агента. Стоимость — € 1,2 млн.
По информации transfermarkt, Гранатовски во все команды переходил в статусе свободного агента. Стоимость — € 200 тыс.
Кирилл Набабкин (ЦСКА) — Ливио Набаб (француз/гражданин Гваделупы «Васланд-Беверен»)
2 матча за сборную России. Стоимость — € 700 тыс.
14 матчей и 1 гол за сборную Гваделупы. Стоимость — € 500 тыс.
Александр Сапета («Динамо») — Леандро Сапетти (аргентинец, «Вилья Дальмине»)
Перешёл из РФПЛ в ФНЛ, чтобы вернуть «Динамо» в элиту. Стоимость — € 2,5 млн.
Перешёл из аргентинской Примеры А в Примеру B, чтобы вернуть «Вилья Дальмине» в элиту. Стоимость — € 300 тыс.
Евгений Чернов («Тосно») — Вацлав Черны (чех, «Аякс»)
23 года, левша. Замена Комбарову на левом фланге обороны в сборной России на ЧМ-2018. Стоимость — € 2 млн.
19 лет, левша. Замена Росицки на правом фланге атаки в сборной Чехии на ЧМ-2018. Стоимость — € 2 млн.
Александр Кокорин («Зенит») — Адам Кокошка (поляк, «Шлёнск»)
Лучший бомбардир нового сезона РФПЛ. Стоимость — € 5 млн.
Бывший защитник московского «Торпедо». Стоимость — € 300 тыс.
Кирилл Панченко — Джейсон Панчеон («Кристалл Пэлас»)
Атакующий полузащитник, любит бить по воротам издали. В России его прозвище Панча — из-за фамилии. Стоимость — € 5 млн.
Атакующий полузащитник, любит бить по воротам издали. В Британии его прозвище Punch — из-за созвучия со словом «удар». Стоимость — € 5,5 млн.