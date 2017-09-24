Тихонов vs Аленичев: прошлое и будущее «Спартака»?

Господа спартаковцы, заканчивайте обмусоливать подробности ничьей с «Анжи», какими бы трагикомичными иные из них ни были. Тут сюжет покруче намечается: две легенды нашего футбола – 12 золотых медалей на двоих только в красно-белой майке! – впервые сойдутся «при галстуках».

Андрей Тихонов явился в гости к многолетнему соратнику по клубу и сборной Дмитрию Аленичеву. Мало того — к своей бывшей команде. Более интригующего противоборства в рамках ФНЛ невозможно представить. Такая дуэль и Премьер-Лигу украсила бы. И, вполне вероятно, украсит в самом что ни на есть ближайшем будущем: к очной встрече под красноярской крышей «Енисей» с «Крыльями» пришли буквально нога в ногу, безоговорочными лидерами турнира. Это – дополнительная охапка сухого хвороста в пламя матчевой интриги. А данный текст – попытка суммировать и обобщить первые впечатления от работы двух незаурядных личностей у руля нынешних команд.

Селекция

После ухода Дмитрия Анатольевича из «Спартака» тема пресловутого багажа приобрела нездоровую популярность. После чемпионства москвичей она сама собой сошла на нет и стала считаться в красно-белых кругах моветоном, но уже осенью вспыхнула с новой силой. Непрекращающийся хаос в спартаковской обороне и лавина травм заставили поклонников клуба ещё раз оборотиться мысленно в прошлое и задуматься о роли и месте прежнего тренера в золотом восхождении. Похоже, его всё-таки недооценили…

В нашем случае толки о багаже – теперь уже Тихонова – тоже неизбежны. Но оснований для их муссирования объективно меньше. Да, Аленичев пришёл в Красноярск не на выжженную землю – на тщательно вспаханную и удобренную почву. Но, как ни велик был соблазн оставить всё как есть, новый тренер пошёл на серьёзную игровую и кадровую перестройку. О масштабах красноречиво скажет численность новичков – 13 человек. Новичков в «Енисее», но отнюдь не в футболе – комплектовался клуб всё больше взрослыми мастерами. Под задачу.

Аленичев возвращается. И Каррера здесь ни при чём Вы можете хейтить тренера, но его «Енисей» сейчас легко спутать со «Спартаком».

Капитальную перезагрузку после падения из РФПЛ пережили и «Крылья Советов». Тихонов не стал массово перевозить игроков из Красноярска в Самару – ограничился тройкой хорошо знакомых кадров, включая сына Михаила. Сохранив в целости оборонительный остов команды, остальные линии Андрей Валерьевич основательно обновил.

«Реновация» сработала в плюс обеим командам. Самое убедительное тому подтверждение – парное лидерство в первенстве и синхронный бросок в 1/8 финала Кубка. Волжане при этом выставили за дверь турнира не кого-нибудь, а действующего обладателя хрустальной реликвии.

Результаты

Показатели команд поражают идентичностью. По итогам первых 14 туров «Енисей» с «Крыльями» не только побед, ничьих и поражений имеют поровну – даже разница забитых-пропущенных мячей у них одинаковая – +19!

Сибиряки с Аленичевым неудачно стартовали (1:2 в Петербурге), но откровенный срыв допустили только однажды. «Енисей» дорого заплатил за удаление в Тамбове – пятёркой пропущенных мячей в меньшинстве. То был классический пример, когда лучше однажды «сгореть» 0:5, чем пять раз по 0:1. На единичный провал красноярцы отреагировали достойно – серией из девяти туров без поражений, в которую вкралась всего одна ничья.

«Крылья» столь сильных потрясений благополучно избежали. Оба поражения – от «Томи» дома и «Оренбурга» в гостях – они потерпели с разницей в один мяч. И тоже продемонстрировали высокую восприимчивость к тренерским замечаниям и отличную управляемость: три следующих матча после Оренбурга волжане выиграли с суммарным счётом 7:0 и вдобавок одолели «Локо». Обратите внимание, в соперниках у Тихонова в последнее время были сплошь коллеги с опытом самостоятельной практики в РФПЛ – Андрей Талалаев, Дмитрий Гунько, Игорь Черевченко, Юрий Сёмин. Успех в такой сессии особенно ценен и почётен для начинающего главного тренера (а Тихонов, при всём своём колоссальном игроцком опыте, под эту категорию ещё подпадает).

Валерьич, верим! Как великий футболист Тихонов становится классным тренером Сёмина Тихонов уже обыграл. Теперь поедет в гости к бывшей команде и экс-одноклубнику Аленичеву.

Стиль

Помните, как играл «Спартак» Аленичева, а ещё раньше «Арсенал»? Ну так вот, «Енисей» стоит на тех же базовых ценностях: контроль мяча, комбинационный футбол, приоритет атаки над обороной и голы, много голов – в общем, всё, что так нравится людям… в разумных пропорциях, разумеется. Игра «Енисея» больше подходит под клише «спартаковская»: наступает команда много и со вкусом, чередуя длинный пас с коротким, с удовольствием используя те самые стеночки и забегания, в которых комфортно себя чувствовал полузащитник Аленичев. Неудивительно, что почти половина голов сибиряков в этом сезоне (49%) приходится на позиционные атаки.

«Крылья Советов» тоже переняли у своего тренера основные черты характера – такие, как трудолюбие и целеустремлённость. Волжане, может быть, не столь изысканны в наступлении – зато более надёжны, основательны в обороне. Шесть пропущенных мячей (у «Енисея» вдвое больше) с наилучшей стороны характеризуют заградительный блок Тихонова. Его бойцов застать врасплох чрезвычайно сложно: за 14 матчей самарцы пропустили всего одну результативную контратаку.

Ещё одним фирменным знаком современных «Крыльев» стала высокая эффективность стандартных положений. Тихонов и игроком знал в этом деле толк, и подопечных учит выжимать из таких моментов максимум. 12 голов после угловых, штрафных, аутов и пенальти или 41% от общего числа – потрясающий результат. У «Ростова» и «Рубина» – лучших команд РФПЛ по этому параметру – доля «стандартных» голов ниже – соответственно на три и шесть процента.

Лидеры

Талант тренера проявляется не только в способности скрупулёзно изучить противника, отобрать и правильно расставить игроков на поле. Действительно сильного специалиста от среднего, посредственного отличает умение создать позитивный микроклимат в раздевалке и вытащить из футболиста всё лучшее, что в нём сокрыто. Аленичев – умеет. У него игроки растут. Самое яркое доказательство – нападающий Козлов.

К своим 28 годам Андрей ни в первой, ни во второй лиге не забивал больше 7 голов за сезон, ни разу не был в РФПЛ и до сих пор не удостоился персональной русскоязычной странички в «Википедии». А у Аленичева расцвёл! За 14 туров центрфорвард «Арсенала» наколотил более чем вдвое больше мячей, чем самарский тандем Корниленко – Самодин в совокупности – 13 штук. Аленичев знает, как использовать игроков такого типажа, классических девятых номеров. Оттого и забивали у него много что Кутьин в Туле, что Дзюба в «Спартаке», что Козлов в Красноярске.

Главный оплот самарской игры – монументальная оборона. Недаром же в топ-10 лучших игроков сезона от компании Instat каждый второй представляет «Крылья», а две передовые позиции занимают стопперы Тихонова – Иван Таранов и Жозе Надсон. Лучшая атака против лучшей обороны лиги – сегодня такое обобщение имеет право на жизнь.