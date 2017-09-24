Тихонов vs Аленичев: прошлое и будущее «Спартака»?

Господа спартаковцы, заканчивайте обмусоливать подробности ничьей с «Анжи», какими бы трагикомичными иные из них ни были. Тут сюжет покруче намечается: две легенды нашего футбола – 12 золотых медалей на двоих только в красно-белой майке! – впервые сойдутся «при галстуках».
Андрей Тихонов явился в гости к многолетнему соратнику по клубу и сборной Дмитрию Аленичеву. Мало того — к своей бывшей команде. Более интригующего противоборства в рамках ФНЛ невозможно представить. Такая дуэль и Премьер-Лигу украсила бы. И, вполне вероятно, украсит в самом что ни на есть ближайшем будущем: к очной встрече под красноярской крышей «Енисей» с «Крыльями» пришли буквально нога в ногу, безоговорочными лидерами турнира. Это – дополнительная охапка сухого хвороста в пламя матчевой интриги. А данный текст – попытка суммировать и обобщить первые впечатления от работы двух незаурядных личностей у руля нынешних команд.
Селекция
После ухода Дмитрия Анатольевича из «Спартака» тема пресловутого багажа приобрела нездоровую популярность. После чемпионства москвичей она сама собой сошла на нет и стала считаться в красно-белых кругах моветоном, но уже осенью вспыхнула с новой силой. Непрекращающийся хаос в спартаковской обороне и лавина травм заставили поклонников клуба ещё раз оборотиться мысленно в прошлое и задуматься о роли и месте прежнего тренера в золотом восхождении. Похоже, его всё-таки недооценили…
В нашем случае толки о багаже – теперь уже Тихонова – тоже неизбежны. Но оснований для их муссирования объективно меньше. Да, Аленичев пришёл в Красноярск не на выжженную землю – на тщательно вспаханную и удобренную почву. Но, как ни велик был соблазн оставить всё как есть, новый тренер пошёл на серьёзную игровую и кадровую перестройку. О масштабах красноречиво скажет численность новичков – 13 человек. Новичков в «Енисее», но отнюдь не в футболе – комплектовался клуб всё больше взрослыми мастерами. Под задачу.
Капитальную перезагрузку после падения из РФПЛ пережили и «Крылья Советов». Тихонов не стал массово перевозить игроков из Красноярска в Самару – ограничился тройкой хорошо знакомых кадров, включая сына Михаила. Сохранив в целости оборонительный остов команды, остальные линии Андрей Валерьевич основательно обновил.
«Реновация» сработала в плюс обеим командам. Самое убедительное тому подтверждение – парное лидерство в первенстве и синхронный бросок в 1/8 финала Кубка. Волжане при этом выставили за дверь турнира не кого-нибудь, а действующего обладателя хрустальной реликвии.
Результаты
Показатели команд поражают идентичностью. По итогам первых 14 туров «Енисей» с «Крыльями» не только побед, ничьих и поражений имеют поровну – даже разница забитых-пропущенных мячей у них одинаковая – +19!
Сибиряки с Аленичевым неудачно стартовали (1:2 в Петербурге), но откровенный срыв допустили только однажды. «Енисей» дорого заплатил за удаление в Тамбове – пятёркой пропущенных мячей в меньшинстве. То был классический пример, когда лучше однажды «сгореть» 0:5, чем пять раз по 0:1. На единичный провал красноярцы отреагировали достойно – серией из девяти туров без поражений, в которую вкралась всего одна ничья.
«Крылья» столь сильных потрясений благополучно избежали. Оба поражения – от «Томи» дома и «Оренбурга» в гостях – они потерпели с разницей в один мяч. И тоже продемонстрировали высокую восприимчивость к тренерским замечаниям и отличную управляемость: три следующих матча после Оренбурга волжане выиграли с суммарным счётом 7:0 и вдобавок одолели «Локо». Обратите внимание, в соперниках у Тихонова в последнее время были сплошь коллеги с опытом самостоятельной практики в РФПЛ – Андрей Талалаев, Дмитрий Гунько, Игорь Черевченко, Юрий Сёмин. Успех в такой сессии особенно ценен и почётен для начинающего главного тренера (а Тихонов, при всём своём колоссальном игроцком опыте, под эту категорию ещё подпадает).
Стиль
Помните, как играл «Спартак» Аленичева, а ещё раньше «Арсенал»? Ну так вот, «Енисей» стоит на тех же базовых ценностях: контроль мяча, комбинационный футбол, приоритет атаки над обороной и голы, много голов – в общем, всё, что так нравится людям… в разумных пропорциях, разумеется. Игра «Енисея» больше подходит под клише «спартаковская»: наступает команда много и со вкусом, чередуя длинный пас с коротким, с удовольствием используя те самые стеночки и забегания, в которых комфортно себя чувствовал полузащитник Аленичев. Неудивительно, что почти половина голов сибиряков в этом сезоне (49%) приходится на позиционные атаки.
«Крылья Советов» тоже переняли у своего тренера основные черты характера – такие, как трудолюбие и целеустремлённость. Волжане, может быть, не столь изысканны в наступлении – зато более надёжны, основательны в обороне. Шесть пропущенных мячей (у «Енисея» вдвое больше) с наилучшей стороны характеризуют заградительный блок Тихонова. Его бойцов застать врасплох чрезвычайно сложно: за 14 матчей самарцы пропустили всего одну результативную контратаку.
Ещё одним фирменным знаком современных «Крыльев» стала высокая эффективность стандартных положений. Тихонов и игроком знал в этом деле толк, и подопечных учит выжимать из таких моментов максимум. 12 голов после угловых, штрафных, аутов и пенальти или 41% от общего числа – потрясающий результат. У «Ростова» и «Рубина» – лучших команд РФПЛ по этому параметру – доля «стандартных» голов ниже – соответственно на три и шесть процента.
Лидеры
Талант тренера проявляется не только в способности скрупулёзно изучить противника, отобрать и правильно расставить игроков на поле. Действительно сильного специалиста от среднего, посредственного отличает умение создать позитивный микроклимат в раздевалке и вытащить из футболиста всё лучшее, что в нём сокрыто. Аленичев – умеет. У него игроки растут. Самое яркое доказательство – нападающий Козлов.
К своим 28 годам Андрей ни в первой, ни во второй лиге не забивал больше 7 голов за сезон, ни разу не был в РФПЛ и до сих пор не удостоился персональной русскоязычной странички в «Википедии». А у Аленичева расцвёл! За 14 туров центрфорвард «Арсенала» наколотил более чем вдвое больше мячей, чем самарский тандем Корниленко – Самодин в совокупности – 13 штук. Аленичев знает, как использовать игроков такого типажа, классических девятых номеров. Оттого и забивали у него много что Кутьин в Туле, что Дзюба в «Спартаке», что Козлов в Красноярске.
Главный оплот самарской игры – монументальная оборона. Недаром же в топ-10 лучших игроков сезона от компании Instat каждый второй представляет «Крылья», а две передовые позиции занимают стопперы Тихонова – Иван Таранов и Жозе Надсон. Лучшая атака против лучшей обороны лиги – сегодня такое обобщение имеет право на жизнь.