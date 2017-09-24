Перестаньте пинать Шалимова. «Краснодар» не так плох

Как человек, «раскачивающий» бело-голубую лодку уже месяц, объясняю всем, кто отправляет в отставку Игоря Шалимова и считает его «нетренером». Прежде чем на словах пинать тренера за каждую неудачу и припоминать все проколы – вот «Црвена Звезда», вот Кубок в Томске, вот потеря кружевного стиля – нужно покопаться в словах самого коуча, руководства, игроков. И понять, насколько слова и амбиции расходятся с делом.

Так вот, в «Краснодаре» такого расхождения нет: руководство не трогает Шалимова, потому что он даёт ожидаемый результат. Показательно интервью тренера после вылета из Лиги Европы, когда шум вокруг Шалимова был максимальным: «Какой я тренер, знают футболисты и руководство. И Галицкий оценивает не только результат. Клуб смотрит на статистику. «Краснодар» так удачно, как в этом чемпионате, еще не стартовал. Статистика ТТД хорошая». Голые цифры подтверждают, что Шалимов на своём месте. «Краснодар» – лучшая команда Премьер-Лиги по количеству ударов (18,1 за матч), вторая по владению мячом (58,7%) и точности передач (83,2%), лучшая по Packing (517,5 отрезанных соперников за игру) и Impect (54,6 отрезанных защитников), третья по ожидаемым очкам. Если что, два года назад у Олега Кононова к тому же отрезку сезона по xPoints «Краснодар» был 10-м в чемпионате.

Стиль становится идеей фикс для «Краснодара». И это плохо Иногда даже что-то самое светлое в нашем футболе заслуживает критики.

Вокруг Шалимова практически нет объективной оценки – кстати, здесь виновато в первую очередь старшее поколение болельщиков, припоминающее «письмо 14-ти» по поводу и без. Но турбулентный первый год работы Шалимова с «Краснодаром» объясняется чередой случайностей, игравших против «быков». Случай в футболе на самом деле играет очень большую роль, по подсчётам учёных оказывает почти 50-процентное влияние на результат, и на примере нынешнего «Спартака» это легко разглядеть: бешеный фарт, сопутствовавший весь прошлый сезон, пропал, и при схожем качестве игры сильно просела планка результатов. (Это лишь одна из причин нынешнего места красно-белых в таблице, и тем не менее.) У «Краснодара» же была непруха, были проблемы со здоровьем Каборе, была травма Смолова, чей медленный набор формы стоил команде еврокубкового провала.

Сейчас «Краснодар» наконец-то может играть в оптимальном составе, а Игорь Шалимов – выстраивать свой рисунок футбола. Лёгкость, с которой «Краснодар» раннего Кононова шёл вперёд, утрачена, но вспышки комбинационной игры сохранены. Такие вещи, как в матчах с «Рубином» и «Тосно», снова проходят – просто реже.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Dušan Ivić

Шалимов изменил акценты в игре «Краснодара», о чём в интервью рассказывал бывший работник клуба Алексей Зинин – он отказался от заводного бразильца Луана именно из-за расставленных акцентов. Тактика команды – неотступные 4-2-3-1 с ярко выраженной «десятки», инсайды смещаются ближе к центру, нападающий получает жёсткую роль и двигается исключительно в центральной зоне. У «Краснодара» есть проблемы с командами, застёгнутыми на все пуговицы, и второй тайм с «Амкаром» здесь показателен (пермяки легко наказывали «Краснодар» на контратаках и лишь чудом не увезли три очка). Южанам ожидаемо не хватает ширины атак, которую весной создавал Рамирес – сейчас колумбиец играет меньше, – но против соперников вроде «Зенита», с которым «Краснодару» бодаться сегодня, это не так важно.

Возвращение Смолова сделало «Краснодар» ещё сильнее: в такой стилистике лучшими ожидаемо становятся игроки, грамотно открывающиеся между линий и способные отдать передачу между линий. Со Смоловым атака «быков» стала выстраиваться треугольником, где каждый умеет здорово открываться, а двое из трёх – ещё и выпилить умную передачу. Эти двое – Маурисио Перейра, ищущий свободу между линиями обороны, и Виктор Классон, расшатывающий пространство между крайним и центральным защитниками. Правый инсайд (в последних матчах – Подберёзкин) тоже смещается в глубину, только не к Классону и Смолову, а в одну зону к Маурисио Перейре.

Перейра – лучший игрок Премьер-Лиги по Impect/90min (14,4), что объясняет его любовь вырезать передачи, оставляющие защиту в дураках. Уругваец очень хорош в открываниях, как на скриншоте ниже, а сразу после получения мяча максимально быстро находит продолжение атаки. А Классон – лучший из тех, кто провёл больше 450 минут на поле, по отрезанию соперников на приёме передач (109 за игру – топ-уровень). В матче с «Динамо» очень многие атаки строились по принципу «отдай на Перейру, чтобы он отдал на Классона», а сам швед сразу начинает движение к воротам, как только Маурисио получает пас. И да, про Смолова тоже не надо забывать: он, как и Классон, здорово чувствует свободное пространство.

Стремление выиграть матч в центральной зоне – следствие серьёзной работы над позиционной структурой атаки. Обратите внимание на зональное расположение Перейры, Классона и Смолова в атаках «Краснодара», и на скриншоте выше, и ниже. Все три ключевых игрока «быков» открываются в разных вертикальных зонах, не перекрывают друг друга, дожидаясь паса из глубины. Плюс у пасующего регулярно возникают другие варианты: отдать на фланг? тоже открытому между линий Подберёзкину? выпилить диагональ на один из краёв, где обеспечена ширина? Такая позиционная структура свойственна комбинационным командам вроде «Манчестер Сити». Для нашего чемпионата это нечто космическое и развитое после ухода Кононова.

Ещё один игрок, помогающий выигрывать матчи в центре – Шарль Каборе. С африканцем и без него «Краснодар» предстаёт совершенно разным, здесь вы снова можете включить второй тайм матча с «Амкаром» и лишний раз убедиться. Играя за команду, очень много владеющую мячом, Каборе делает 3,6 удачных отбора за 90 минут – числа настоящего зверя. Вдобавок он самый пасующий игрок «Краснодара» (67,3 передачи за матч) и лучший в чемпионате России по Packing – ровно 100 отрезанных соперников за 90 минут. Перед сезоном я писал, что Премьер-Лигу выиграет команда с лучшим пасующим опорником, но пока лучший пасующий опорник – даже не Паредес, и вовсе не Натхо с Фернандо, а Шарль Каборе.

6 чисел, объясняющих крутость Леандро Паредеса «Зенит» нашёл бриллиант в опорную зону.

С таким багажом «Краснодар» тихо подкрался на второе место, а сегодня может даже поделить первое с «Зенитом». Сегодняшняя домашняя игра с петербуржцами – первый серьёзный тест для «Краснодара» на готовность к чемпионской гонке. Есть три причины говорить об этом абсолютно серьёзно:

1. «Краснодар» впервые укомплектован не хуже конкурентов. Защита по-прежнему пожарит, адекватный партнёр Гранквисту всё ещё не найден, однако «Краснодар» пропустил с игры всего 2 мяча и допустил у своих ворот 7 явных голевых моментов – меньше позволяет только бетонный «Ростов». В остальных линиях есть топ-игроки, недооценённые только из-за того, что играют в «Краснодаре» и ускользают от внимания журналистов, освещающих вокруг «Спартака» каждую пушинку. Те же Перейра и Классон, которых сильно недооценивают.

2. Убойный простор для ротации состава. Игроки академии «Краснодара» – Жигулёв, Игнатьев, Сулейманов – уже без шуток готовы получать свои 20-30 минут и попадать в свою тарелку. Под уставшего соперника способен включиться бразилец Вандерсон, второй игрок Премьер-Лиги по продвижению мяча на дриблинге (29 отыгранных оппонентов, больше только у Александра Головина – 35). Всегда хорош именно на выходах со скамейки Рикардо Лаборде. Символ ротации «Краснодара» – новичок Михайло Ристич: в схеме 4-2-3-1 он способен закрыть семь различных позиций, а в матче с «Люнгбю» успел перепробовать четыре различных роли. А ещё Жоаозиньо, Окриашвили, Андрей Иван. Бомбический простор, и это при том, что

3. Все силы брошены на один турнир. Лига Европы забыта, как страшный сон. Кубок России, кажется, не сильно был «Краснодару» интересен. Остался только чемпионат. Год назад, пока остальные фавориты Премьер-Лиги бились на два-три фронта, «Спартак» на подобной стратегии выиграл чемпионат.

И если это случится, я посмотрю на полыхание тех, кто сейчас называет Шалимова физруком.

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