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Дмитрий Комбаров
Текст: Константин Лесик
Фото: РИА Новости

Комбаров пообещал фанату не навешивать, а бить. Футболисты в соцсетях

Дзюба разыграл девочку в подтрибунном помещении, Комбаров пообещал бить по воротам «Ливерпуля», а Моуринью обнял бокового арбитра.
24 сентября 2017, воскресенье. 16:30 Футбол

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков во время матча с «Анжи» (2:2) сделал селфи со своим партнером по команде Квинси Промесом. Оба футболиста пропускали встречу.

«Мы с вами», — написал Глушаков в «Инстаграме».

Глушаков на неделе продлил контракт с клубом. Это событие также нашло отражение в социальных сетях игрока.

«Счастлив играть в команде Старостиных», — отметил полузащитник.

Защитник красно-белых Дмитрий Комбаров пообещал болельщику в матче Лиге чемпионов против «Ливерпуля» чаще бить по воротам соперника.

«Дмитрий, зачем постоянно навешиваешь? Сместись в центр и хлопни, ты же это умеешь. С „Ливером“ попробуй!» – написал фанат в комментариях к одной из фотографий футболиста.

«Хорошо», — ответил игрок.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба перед матчем РФПЛ против «Уфы» разыграл одну из девочек, которая выходила на поле вместе с футболистами. Видео эпизода было опубликовано на официальном YouTube-канале клуба.

Футболист в подтрибунном помещении, стоя за ребенком, дергал девочку за косы. При этом игрок сине-бело-голубых показывал, что это делает стоящий рядом мальчик. Сам Дзюба из-за цвета волос девочки, назвал её «дочкой Новосельцева».

Бывший наставник «Зенита» Андре-Виллаш Боаш, который ныне работает в Китае, оставил комментарий под видео.

«Ха-ха! Топ! Скучаю по тебе, друг мой», — написал португальский специалист под видео.

На этот комментарий форвард питерского клуба ответил так: «Большое вам спасибо, мистер! Очень скучаю без вас. Вы мой любимый тренер!».

После матча Дзюба подарил девочке свою футболку.

Фотографию юной болельщицы с именной игровой формой нападающего опубликовали на странице «Зенита» в твиттере.

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о любимой игре футболистов сборной России.

«Свободное время у меня есть, когда все дети ложатся спать. Появляется лишний часок, я провожу его за компьютером. Но много времени на это не трачу, не фанатею. Но в Counter-Strike я достаточно неплох.

Не хотелось бы, конечно, всех сдавать, но я знаю очень многих футболистов, которые играют в эту игру. В Премьер-лиге половина состава сборной России, наверное. Это интересная игра пять на пять, командная», — сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.

Украинский нападающий дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко поделился эмоциями после первого матча в составе немецкого клуба.

«Моя первая игра на стадионе «Сигнал Идуна Парк» — атмосфера невероятная. Прекрасная победа», — написал Ярмоленко в «Инстаграме».

Матч «Боруссия» — «Кельн» завершился победой хозяев со счетом 5:0.

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, получивший травму в одном из первых матчей за клуб, рассчитывает присоединиться к команде через два месяца.

Форвард опубликовал фото игроков «Барселоны», которые были одеты в футболки со словами поддержки Дембеле.

«Я вернусь через два месяца», — подписал Дембеле фото одноклубников.

Матч «Спартак» — «Анжи» многим болельщикам запомнился провалом обороны красно-белых во втором тайме. Пять футболистов гостей оказались у ворот соперника против одного Андрея Ещенко. Естественно, про этот эпизод успели пошутить в социальных сетях.

В какой-то момент матча между «Саутгемптоном» и «Манчестер Юнайтед» главному тренеру гостей Жозе Моуринью зачем-то захотелось обнять бокового арбитра. В английских соцсетях уже успели пошутить над этим, придав романтический оттенок жесту португальца.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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