10 фактов о наших футбольных академиях, о которых вы не знали

Молодёжный футбол, выпускники академий – это основа, на которую опираются профессиональные клубы в Нидерландах, Португалии, Бельгии, Испании и, в последние 10 лет, в Германии. Россия? Хм, всё сложно.

О том, что собственные футбольные академии ведущих клубов РФПЛ не являются постоянным источником игроков для основы, известно всем. С остальными знаниями немного хуже. К счастью, есть шанс это исправить. Агентство инновационных спортивных технологий провело исследование, в котором оценивается эффективность ведущих футбольных академий с 2006 по 2016 год. Анализу подверглась работа девяти школ.

Академия «Спартака»

Академия «Локомотива»

Академия «Динамо» М

Академия «Рубина»

Академия «Краснодара»

Академия «Зенита»

Футбольная школа «Чертаново»

Академия им. Юрия Коноплёва

ДЮСШ ЦСКА

Их работа оценивалась по нескольким параметрам. Среди них средняя трансферная стоимость выпускников, количество профессиональных контрактов, которые получили выпускники, количество вызовов в молодёжные и юношеские сборные, количество выпускников, которые сейчас играют в РФПЛ. Востребованность выпускников каждой школы для самого клуба тоже учитывается: по количеству выпускников в структуре клуба (учитывая дубль) и по количеству игроков, которые сыграли за основную команду.

Полный текст исследования на английском языке доступен на сайте агентства. Самые интересные данные были использованы для создания этого материала. Итак, факты о наших футбольных академиях, которые вас удивят.

Примечание. В исследовании агентства воспитанником академии считается игрок, который обучался в этой академии в свой выпускной год. То, где он обучался до этого, не учитывается.

1. Чьи выпускники дороже всех?

Приготовьтесь. Возможно, первым приходит в голову «Спартак», но всё интереснее. Выпускник академии «Спартака» в среднем стоит около $ 273 тыс. – это даже не в тройке. На первом месте по средней стоимости выпускников академия имени Юрия Коноплёва: около $ 423 тыс. На втором месте, проиграв совсем немного, игроки, который прошли молодёжную структуру «Локомотива». На третьем месте – выпускники академии «Зенита». Данные подсчитаны агентством с учётом рыночной стоимости футболистов, указанной на сайте Transfermarkt.com.

2. Нужен ли школе свой клуб в РФПЛ? Не всем

Пример академии имени Коноплёва показывает, как можно поставить на поток попадание воспитанников в высший дивизион чемпионата – даже если там нет собственной команды. Кутепов, Зобнин, Емельянов, Маргасов, Крицюк и так далее. Выпускники регулярно вызываются в юношеские и молодёжные сборные. Но есть и обратный пример: «Чертаново». Московская академия конкурирует сразу с несколькими другими школами, но при этом у неё нет собственной команды в РФПЛ. В исследовании подчёркивают, что это приводит к оттоку учеников в другие академии. Всего шесть воспитанников академии попали в РФПЛ – это даже меньше, чем у «Рубина», то есть очень мало. В общем, трудно быть футбольной школой в Москве, если за тобой нет известного клуба.

3. Академия «Зенита» нужнее РФПЛ, чем самому «Зениту»

За 10-летний период 24 своих игрока в структуре клуба (включая дубль): «Зенит» явно не делает ставку на воспитанников. По этому показателю он уступает не только «Спартаку», но и вообще всем, попавшим в исследование клубам РФПЛ, кроме ЦСКА. При этом сразу 11 выпускников «Зенита» сейчас представляют клубы РФПЛ. Это столько же, сколько у «Спартака». Так что если воспитанники клуба и не востребованы в Санкт-Петербурге, то в командах попроще на них есть спрос.

4. «Спартак»: шанс есть у всех

Почти 12% воспитанников получили шанс сыграть в основе «Спартака». Лучший показатель. Количественно это 18 футболистов. На шесть больше, чем в «Локомотиве», который идёт вторым. Исходя из данных исследования, получается, что политика «Спартака» по отношению к воспитанникам противоположна политике «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга в последние 10 лет делает ставку на готовых игроков и легко расстаётся со «своими», а «Спартак» пытается делать ставку на своих.

5. «Локомотив»: щедрость и альтруизм

Больше всего воспитанников в другие команды поставляет «Локомотив». Сейчас в Премьер-Лиге выступают 19 футболистов, которые вышли из академии «Локо». Лучший результат. За 10-летний период исследования таких набралось 33. Тоже лучший результат. 11 воспитанников «Локо» сыграли в еврокубках – и это лучший результат. Наконец, 174 выпускника академии за 10 лет получили профессиональные контракты – вы уже догадались, это лучший показатель.

6. «Рубин» хуже всех

По средней трансферной стоимости воспитанников академии «Рубин» опережает только выпускников «Краснодара» и «Чертаново». И, кстати, опередить их удаётся только благодаря Эльмиру Набиуллину. В основной команде свои силы попробовали всего три воспитанника. Профессиональные контракты в футболе за 10 лет смогли получить 74 воспитанника. 19 игроков из академии «Рубина» за это время получали вызовы в юношеские и молодёжные сборные. Только семь воспитанников играли в РФПЛ или в высшем дивизионе в другой стране, которая входит в первую десятку рейтинга УЕФА, – этот результат в тройке худших среди исследуемых школ. В общем, с молодёжным сектором в «Рубине» плохо примерно всё.

7. «Краснодар»: начало не впечатляет, но это только начало

Воспитанники краснодарской академии очень молоды – как и сама академия, основанная девять лет назад. Поэтому клуб Сергея Галицкого отстаёт от остальных. По количеству профессиональных контрактов, участий в еврокубках и другим показателям он среди худших.

По сути, конкурировать с другими клубами по количеству и качеству воспитанников, попавших в основную команду, «Краснодар» начал только сейчас. Но есть один пример, который косвенно доказывает эффективность работы местной школы. Это количество игроков, задействованных в молодёжных и юношеских сборных. Их 43, или 59,7% в процентном соотношении – это лучший показатель среди всех академий. Кажется, время работает на «Краснодар».

8. ЦСКА – в основе почти 40% воспитанников

На сайте ЦСКА в основной команде числится 21 игрок. Это повод схватиться за голову, конечно, особенно если учесть, что «армейскую» молодёжь Виктор Гончаренко выпускает скорее вынужденно, чем по собственной инициативе. Но пока всё нормально, промежуточный результат рабочий. А восемь игроков основного состава, которые выпустились из ДЮСШ ЦСКА, делают клуб лидером РФПЛ по этому показателю. Довольно неожиданным, надо признать.

9. «Молодёжка» «Спартака»? Добро пожаловать в сборную!

«Спартак» демонстрирует интересный дисбаланс между количеством вызовов в молодёжные и взрослые сборные. 74 игрока академии за 10 лет были вызваны в юношеские и молодёжные национальные команды. Это с отрывом лучший результат. А вот когда дело доходит до взрослых сборных, что-то меняется. Точнее, всё. Во взрослые сборные воспитанников «Спартака» не зовут. А если зовут, то они не играют.

10. «Зенит» тратит на молодёжь больше всех

Ну, возможно, конкретно этот факт вас и не удивил… 86 млн долларов за 10 лет, по данным Агентства инновационных спортивных технологий. Также бросается в глаза сумма, которую тратит «Краснодар». Ждём отдачи?

Источник данных для материала: http://www.easternscout.com