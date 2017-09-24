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«Краснодар» — «Зенит» — 0:2
Текст: Анатолий Романов
Фото: РИА Новости

По сценарию Манчини. Как «Зенит» выиграл в Краснодаре

«Зенит» победил в гостях ближайшего преследователя «Краснодар» и укрепил лидерство в российском чемпионате.
24 сентября 2017, воскресенье. 21:20 Футбол
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«Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России.

Разозлённые Кубком

Лидеры РФПЛ по прошествии трети чемпионата встретились в Краснодаре явно не в лучшем настроении. Конечно, завоевание кубка России не являлось главной задачей на сезон для Игоря Шалимова и Роберто Манчини, вот только реакция тренеров свидетельствовала о том, что оба они рассержены поражением.

Российский специалист после матча с «Томью» испытывал чувство стыда: «Можно сказать, что мы позорно вошли в историю нашего клуба. Играли безобразно. Недооценили соперника. Если уступаешь по этому компоненту, твоё мастерство никому не нужно», – признал Шалимов. Его итальянский коллега по окончании петербургского дерби с «Динамо» свалил всё на судей в стиле Мирчи Луческу, но между строк прозвучала фраза «ребята, получившие шанс, должны были выкладываться по максимуму». Манчини выигрывал кубковый турнир со всеми командами, которые возглавлял до «Зенита», и ломать традицию ему просто невыгодно. Каждый тренер хочет, чтобы его в чём-то воспринимали волшебником, как Гуса Хиддинка в работе с национальными сборными.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
24 сентября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Ерохин – 30, 0:2 – Полоз – 36

Прессинг от Манчини

В Краснодаре игра с первых минут пошла по сценарию Манчини. Даже при счёте 0:0 отрезками создавалось впечатление, что на поле команды совсем разного уровня. «Зенит» поднял все свои линии высоко, благодаря чему сохранял нужную плотность и держал «быков» вдалеке от ворот Андрея Лунёва. Высокий прессинг в исполнении петербуржцев ошарашил хозяев, которые не успевали как следует распорядиться мячом. Сине-бело-голубые выигрывали большинство единоборств, забирали себе подборы, просто были быстрее команды Шалимова.

Очень важную роль в этой тактике «Зенита» имело трио центральных полузащитников Краневиттер – Кузяев – Ерохин. За счёт их подвижности гости лишили краснодарцев сильнейшего козыря – атак через центр. Особенно нужно отменить аргентинца, который заметно прогрессировал за последний месяц. Краневиттер исполнял своего рода либеро в середине, страхуя пятёрку партнёров, выдвигавшихся на игроков обороны соперника.

Своевременные перехваты и передачи от Краневиттера обеспечивали «Зениту» преимущество. По такой игре, наверное, действительно был не очень-то нужен самый дорогой летний новичок Леандро Паредес, находящегося пока не в оптимальном состоянии после повреждения. Помимо всего прочего зенитовцы заработали серию стандартов, против которых «Краснодар» защищается не здорово. В общем, гол гостей казался делом времени – и он пришёл на исходе трети матча.

Иванович в английском стиле

Сине-бело-голубые забили как раз после розыгрыша стандарта. По-видимому, Манчини предпочёл выпустить на фланге Бранислава Ивановича, а не Игоря Смольникова, так как опытный серб представлялся более надёжной фигурой при обороне против проникающих атак «быков». Но Иванович и вперёд подключался эффективно. Именно он заработал штрафной, после которого Александр Ерохин забил головой. Александр Мартынович опоздал, стремясь помешать оппоненту.

За первым голом тут же пришёл второй. В этом эпизоде хорошо сыграла целая группа зенитовцев: Артём Дзюба сохранил мяч, Кузяев развернул атаку, а Иванович в лучших традициях английского футбола исполнил точный кросс на Дмитрия Полоза. Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк, которой проводил только второй матч после травмы, оказался бессилен. Более того, «Зенит» был близок к третьему голу. Дзюба убегал один на один с Крицюком, однако Петров всё-таки выбил у него мяч из-под ног. Причём даже с повтором трудно понять, то ли чисто сыграл защитник, то ли заслуживал красной карточки за нарушение.

Отрезанный Смолов

Шалимову требовалось что-то менять, чтобы второй тайм не превратился в формальность. Придумывать, как доводить мяч до потерявшегося на поле Смолова. Ведь до перерыва бомбардир «быков» почти не получал передач от Маурисио Перейры, Виктора Классона и Вячеслава Подберёзкина, которых просто отрезали от него, и не угрожал воротам Лунёва. Единственный шанс выпал нападающему «Краснодару» на 43-й минуте, когда безупречно игравший Эмануэль Маммана махнул мимо мяча в штрафной. Смолов пробил в касание – не попал.

Тренер «Краснодара» заменил Подберёзкина, остающегося при всём своём таланте нестабильным футболистом, и выпустил на поле дриблёра Вандерсона. Но главное, что хозяева прибавили в скорости, агрессии, стали большими силами идти в атаку. «Зенит» в свою очередь вынужден был глубже обороняться. За 10-15 минут второго тайма Смолов, наверное, совершил больше ТТД на последней трети поля, чем до того. Впрочем, болельщики «Краснодара», заполнившие стадион-красавец до отказа, всё равно не дождались гола Смолова.

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Лунёв против чудес

Хозяевам оставалось надеяться только на одно – на маленькое чудо, которое случилось, например, в прошлом сезоне. Тогда «Краснодар» выиграл у «Зенита» со счётом 2:1, забив два мяча в компенсированное время. Шалимов пошёл в бой с открытым забралом, подняв со скамейки запасных Торнике Окриашвили, ставшего героем той яркой встречи, и Жоаозиньо. Они заменили оборонительных игроков. И действительно, краснодарцы создали два убойных момента, вот только сине-бело-голубых в обоих случаях спасли великолепные сейвы Лунёва. Кстати, в нынешнем сезоне «Зенит» с Лунёвым в воротах больше одного гола за матч не пропускал.

Манчини, что любопытно, не стал снимать с игры Дзюбу, пусть для контратак скорее пригодился бы быстрый, шустрый форвард. Но заметно прибавивший в подвижности по сравнению со стартом сезона Дзюба давал возможность гостям цепляться за мяч на чужой половине, снижая давление на оборону, помогал при стандартах. Сам едва не сделал счёт крупным – тут уже здорово сыграл Крицюк.

«Зенит» Манчини в отличие от «Зенита» Луческу не дал краснодарцам шанса поймать кураж, додавить себя. Гости понимали, как сохранить перевес. Были спокойны, даже после пары ошибок. Сине-бело-голубые по-прежнему идут без поражений в чемпионате. Отрыв от ближайшего преследователя «Локомотива» – четыре очка, а от «Краснодара» теперь шесть.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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