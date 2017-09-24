Как действия лидера объясняют игру «Краснодара» (и поражение от «Зенита»)

Выбрать одного футболиста для подробного отсмотра в матче двух лидеров чемпионата сложно. Кокорин, Смолов, Паредес (его внезапно не оказалось в старте), Вандерсон — ярких игроков в составах команд достаточно. Но я выбрал Маурисио Перейру — лидера РФПЛ по количеству острых передач и человека, который, на мой взгляд определяет игру своей команды. На примере одной встречи я постараюсь объяснить, почему так считаю, и сделаю это в прямом эфире — все заметки сделаны по ходу игры и не редактировались после финального свистка.

5-я минута. «Краснодар» отбивает мяч на правом фланге — Перейра быстро открывается под передачу, но Газинского успевают накрыть, и вместо развития атаки через центр уругвайцу приходится вступать в отбор и фолить.

Фото: fc-zenit.ru

7-я минута. Первый случай, когда становится очевидным влияние Перейры на игру. Мяч снова на правом фланге, Перейра находит зону между линиями защиты и полузащиты «Зенита», открывается в неё, а Виктор Классон делает отвлекающее движение в ту же зону, стягивая на себя внимание соперника. Швед пропускает последовавшую передачу мимо себя, но пас Шишкина точным не получается.

10-я минута. Первая стенка Перейры с Классоном. Маурисио открывается в полуфланг, но Матиас Краневиттер ставит корпус, отсекая соперника.

12-я минута. Долгая позиционная атака «Зенита». Выше Перейры располагается только Фёдор Смолов — даже инсайды уходят глубже к своим воротам. Объяснение довольно простое: если мяч «Зенитом» будет потерян, нужно как можно быстрее и точнее продвинуть его вперёд. Для этого необходимо умение соображать уже на ходу и выбирать лучшие решения для развития атаки — у Маурисио это есть.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

20-я минута. Окончательно оформляется противостояние Перейры и Краневиттера в центре поля. Чуть позже я расскажу, как именно шаги 33-го номера в разные стороны от опорника определяют дальнейшие действия «Краснодара».

27-я минута. Так-так! За две минуты Краневиттер трижды бросил Перейру. Можете считать это совпадением (на самом деле, это не совпадение), но именно в этот отрезок хозяева плотно перехватывают инициативу у уверенно игравшего «Зенита».

30-я минута. Гол, 0:1. Как только «Краснодар» прижал «Зенит», моментально получил со стандарта. Перейра был в стенке, но за несколько секунд до фола, который стал результативным, уругваец не в первый раз в матче не успел в прессинг и был вынужден нарушать правила.

33-я минута. Классический Маурисио Перейра: на финальной трети отклеиться в сторону и чуть назад от опекающего тебя Краневиттера, получить мяч и в касание перегнать его на фланг под прострел. Выигран темп, и Шишкин классно простреливает — Классону не хватает сантиметров, чтобы счёт сравнять.

36-я минута. Гол, 0:2. Проваливается зона совместной работы Газинского и Каборе, и случается это раз за разом — мячи слишком легко раскидываются по флангам. Всё это приводит к шикарному исполнению Полозом удара головой. Чёрт, так себе матч для того, чтобы объяснить, почему «Краснодар» вокруг Перейры хорош, но, похоже, получится объяснить природу проблем команды.

40-я минута. Снова отмечаю, как хорошо действуют друг с другом Классон и Перейра. Швед уводит из своей зоны рывком Краневиттера, и перед уругвайцем есть пространство — «Зениту» приходится фолить.

45+1-я минута. Теперь фолит уже Перейра. Он срывается на Краневиттере в центре поля и получает невынужденную жёлтую карточку.

Перерыв. Так, быстренько о том, на чём я обещал остановиться. Схематично игра «Краснодара» позиционном наступлении зависит от Перейры так: когда он делает рывок от опорника к чужим воротам, заставляя центр полузащиты соперника чуть прогибаться, инсайды «быков» начинают моментально сужаться к центру. С крайне высокой долей вероятности пас пойдёт на одного из них. Если же уругваец отступает к центру поля, выманивая опорников, на каждый его шаг делает два Фёдор Смолов, которому чаще всего в зону центрального нападающего и идёт передача под сброс кому-то из инсайдов. Оговорюсь только, что речь идёт об атаках, которые развиваются через центр.

Фото: fckrasnodar.ru

50-я минута. Перейра находит возможность открыться в 30 метрах от ворот. Краневиттера рядом нет, и лидер хозяев моментально адресует мяч в зону, где у «быков» два игрока против одного. Удар Сергея Петрова не получается опасным.

52-я минута. После вертикальной передачи Смолов стопой, находясь спиной к воротам, продлил движение мяча на Классона. Перейра оказался на месте центрального нападающего, но как раз для этой позиции интенсивности действий/свободных зон уругвайцу не хватает. Атака захлёбывается.

54-я минута. Ещё один похожий эпизод! Смолов в полуфланге вынужден простреливать, а 33-й номер хозяев слишком долго думает, выбираться ли ему из-за спины защитника. Есть у меня ещё одна суммирующая мысль по игре «Краснодара» вокруг Перейры (не только по этому матчу), я её раскрою сразу после финального свистка.

56-я минута. А вот это то, что нужно. Чуть ниже отошёл Маурисио и вырезал тонкий перевод на фланг на Шишкина. Тот хорошо обработал мяч, и так как игрокам «Зенита» пришлось перегруппировываться, возникла опасная ситуация.

63-я минута. Помните, в первом тайме я объяснял, для чего Перейра остаётся так высоко при позиционных атаках «Зенита»? Вот доступное объяснение: Краневиттер и Кришито в четыре ноги вынуждены сбивать уругвайца в контрнаступлении, и один из них присаживается на жёлтую карточку.

69-я минута. «Краснодар» вроде бы и давит, но реальных моментов не создаёт. У Маурисио в эти минуты вспомогательные функции в стеночках — и на этом всё. Фактически самый опасный игрок из матча выключен, при этом не только соперником, но и не до конца понятным расположением самих футболистов «быков».

Фото: РИА Новости

74-я минута. О, а вот и замена, которая может подтвердить или опровергнуть мысль, которую я раскрою после свистка. Думайте, а пока я скажу, что Шарля Каборе поменял Торнике Окриашвили — нападающий вместо опорника.

80-я минута. Самый опасный момент «Краснодара» в матче! Вандерсон набрасывает мяч в небо над штрафной, и у дальнего угла вратарской Классон остаётся один в один с Лунёвым — вратарь оказывается сильнее. Атаку эту начал пасом в касание через центр Перейра.

85-я минута. Ну ладно, не безгрешен же этот уругваец. Не самый точный перевод на 40 метров уходит в подбородок Петрову, тот, стараясь мяч выловить, скользит, и контратаку «Зенита» останавливает перехватом сам ошибшийся в силе передачи Перейра.

Матч окончен. А теперь быстро (ну, постараюсь) о том, какие выводы можно сделать. «Краснодар» пострадал из-за того, что проиграл опорную зону — на Каборе, который и с оборонительной работой не справлялся, повесили ещё и первый пас, и это привело к коллапсу. Использование Перейры чуть выше, почти в позиции «десятки» конечно, добавляет «Краснодару» пару острых передач в послематчевую статистику, но тут необходимо разобраться, насколько это рентабельно для командной игры.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Учитывать нужно несколько факторов. Первый: Каборе не всегда справляется с работой автора первого паса, такое происходит не впервые. Второй: Перейра — не лучший игрок в прессинге. Физическая работа — не то, что он умеет лучше всего, и поэтому он часто смотрит сопернику в спину, а первым в прессинге после потери приходиться оказываться не «десятке» (что было бы логично), а тому же бедняге Каборе. Или Газинскому.

Третье и главное: от того, что Перейра опускается чуть глубже, «Краснодар» не просто не теряет в созидании, но и может многое приобрести. Свой объём острых передач за матч команда может выполнить и благодаря классным индивидуальным действиям верхней тройки с частичным включением защитников и полузащитников — вот что можно было заметить в минуты после замены Каборе на Окриашвили, когда Маурисио насильно сдвинули ближе к своим воротам. При этом видение уругвайцем поля и его умение моментально принять верное решение может пригодиться в глубине — это, конечно, дикое клише, но для наглядности можно сказать, что для «быков» он может стать своим Андреа Пирло. Никто не вспомнит о том, как начиналась атака, которая привела к самому острому моменту хозяев в матче, а началась она с паса Перейры в касание через центральную зону. Побойся уругваец сыграть через центр или отдай одно касание на обработку мяча — и всё, темп потерян, игроки разобраны, момента с выходом нападающего один на один с вратарём не состоится. Перебазирование Маурисио ближе к своим воротам поможет «Краснодару» а) в прессинге — будут использовать эффективнее умеющее делать это игроки; б) в начале атак и взломе команд с глубокими оборонами. Те острые передачи, которые он делает сейчас, останутся имя, только в статистике перейдут в разряд подготовительных под острые передач.

Клянусь, хотел постараться быстренько, но вышло как обычно.