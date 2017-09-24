Напугал ли краснодарцев «Зенит»? Что говорили после матча

По сценарию Манчини. Как «Зенит» выиграл в Краснодаре «Зенит» победил в гостях ближайшего преследователя «Краснодар» и укрепил лидерство в российском чемпионате.

На матч с лидером чемпионата в Краснодаре пришло почти 34 тысячи болельщиков. И поклонники футбола имели право рассчитывать на то, что любимцы подарят им победу в праздничную неделю – краевая столица отмечает день рождения, а сама Кубань на минувшей неделе отпраздновала юбилей.

После поражения в Томске «быки» оказались под психологическим прессингом – как футболисты, так и наставник, для которого стресс становится перманентным состоянием. А тут ещё оппонент, средний уровень мастерства игроков которого, пожалуй, ни один клуб РФПЛ на данный момент перебить не сможет. Помножим эти факторы на нервозность, которую хозяева не смогли преодолеть в дебюте встречи, и получим вполне закономерный итог.

После двух голов в первом тайме на вторую половину встречи «Зенит» вышел с настроем действовать максимально экономно, по счёту. И, несмотря на отличные моменты у краснодарцев, чувствовалось, что гости контролируют ситуацию. Наставник петербуржцев Роберто Манчини был сдержан в эмоциях и начал своё общение с журналистами с комплиментов в адрес стадиона «Краснодар».

«Сначала хочу сказать о стадионе «Краснодар». Он просто фантастический! Те, кто участвовал в его строительстве, – большие молодцы, — отметил итальянец. – Что же касается накачки футболистов после поражения от «Динамо», то ничего особенного после той игры я не говорил. Мы проводили её в меньшинстве, должны были выигрывать, но не вышло. Потому результат был обидным, но мы его переварили и усвоили много полезного для себя. Сегодня мы доминировали большую часть матча, а первый тайм и вовсе должен был закончиться со счётом 3:0. «Краснодар» — сильная команда, с отличным тренером. Нормально, что они доставили нам много проблем. Во втором тайме забить могли и мы, и они. Наш вратарь Андрей Лунёв пару раз выручил команду», — отметил наставник.

Если к комплиментам в адрес стадиона в Краснодаре привыкли и относятся к ним сдержанно, то ремарка в адрес наставника «быков» вызвала нервный смешок в зале. Коллега Титов накануне матча предметно объяснил, почему критика Игоря Шалимова далеко не всегда объективна. Сам наставник был спокоен и сыграл на опережение, рассказав, что у его подопечных не получилось в центральном матче тура.

Перестаньте пинать Шалимова. «Краснодар» не так плох Тренер, которого вы называете физруком, готов включиться в чемпионскую гонку.

«Первый тайм получился плохим, — начал Шалимов. — Мяч в линию атаки доходил медленно. Надо было больше обострять, но у нас этого не получалось. Мы делали много поперечных передач, а «Зенит» — команда квалифицированная и грамотная. Они перекрывали все коридоры, что приводило к частым потерям мяча на чужой половине. Из-за этого было очень много контратак на наши ворота. Соответственно игроки тратили много сил на то, чтобы вернуться в оборону. Ну и опять пропустили гол со стандарта. Надо работать с этим. Очень много голов в наши ворота приходит именно со стандартных положений. С «Зенитом» надо играть на ноль и забивать первыми, тогда шансы на победы будут. Но когда проигрываешь такому сопернику 0:2, то шансов отыграться практически нет. Второй тайм был неплох, но это скорее связано с тем, что «Зенит» сбавил обороты. Результат закономерен».

Тем не менее хотелось понять, почему в решающей стадии атаки хозяева никак не решались сделать обостряющую передачу, а бесконечно перемещали мяч поперёк поля, напоминая хрестоматийную сборную России времён Олега Романцева. «Вот завтра соберём игроков и спросим у них, почему они боятся «Зенит». Если они боятся такую команду, как «Зенит», то мы должны знать об этом. Сложно побороть такой страх. С другими командами чемпионата эта манера игры (растягивание обороны соперника в позиционной атаке и острые проникающие передачи в штрафную на Фёдора Смолова. – Прим. «Чемпионата») приносит нам результат. Но это ведь «Зенит». Улучшим свой футбол и постараемся не терять очков в матчах с другими командами.

Несмотря на уверенную победу (о таких говорят: на классе), большинство футболистов «Зенита» не горели желанием общаться с прессой. Но, справедливости ради, не отказывали в памятных фото болельщикам. Одним из героев матча стал Ерохин, оформивший победный гол во встрече. Порадовал он общением и журналистов.

«Самое главное, что мы сегодня победили и набрали три очка в матче с прямыми конкурентами. То, что мы сумели забить два мяча в первом тайме, стало большим преимуществом для нас. Но, как показывают последние игры, не все команды могут удержать такое преимущество, потому нас необходимо было действовать сконцентрировано до последних минут. Во втором тайме мы не реализовали моменты, которые у нас имелись. Забей мы ещё пару мячей, игра бы раскрылась. Андрей (Лунёв. — Прим. «Чемпионата») нас выручает. А когда уверенно действует вратарь, уверенно себя чувствует и вся команда. Доволен ли я своей игрой? Забил гол, мы победили. Доволен в первую очередь игрой команды».

Хавбек «Зенита» Далер Кузяев был одним из самых заметных игроков на поле. После матча он сделал несколько комплиментов в адрес соперника, но в оценке исхода встречи был категоричен. «Не думаю, что мы могли побеждать с более крупным счётом, «Краснодар» имел хорошие шансы во втором тайме, но считаю, что результат закономерен. Мы знали, как они играют, любят через пас в касание центр проходить и были готовы к этому. Считаю, что нам это удалось. Во втором тайме стали играть больше по счёту, нас результат устраивал, пытались на контратаках действовать, было два момента. Хорошо, что закончили 2:0», — закончил мысль Далер.

Усталый и расстроенный Роман Шишкин нашёл в себе силы остановиться перед журналистами и подробно ответил на все вопросы. К слову, Роман был одним из тех игроков «Краснодара», кто организовал этот финальный штурм ворот Лунёва, с его фланга угрозы были самые реальные.

«Игра так сложилась, что мы пропустили гол со стандарта, потом второй практически сразу. Нельзя сказать, что необязательный, но всё-таки пропустили. Хотели сразу отыграться, создавать моменты, но, к сожалению, «Зенит» сел пониже в оборону, было уже труднее, старались, создавали моменты, но не получилось. Стандарты – это наша беда. Мы готовились, разбирали действия соперника, старались вести свою игру, но в атаке в первом периоде не получалось. Подходы были, но моментов не создавали. После перерыва пытались что-то изменить, отсюда и замены, но «Зенит» очень грамотно сыграл. Проигрывать никто не любит, но всё ещё можно исправить. К тому же в турнирной таблице мы не особенно опустились. Останемся там плюс/минус на той же позиции».

Несмотря на то что команда не сумела подарить на день рождения города победу, поводов для уныния не так много, как может показаться. «Краснодар» по-прежнему в группе лидеров, среди которых лишь «Зенит», и выглядит сейчас неуязвимым. И по итогам матча остаётся два вопроса: испугались ли «быки» и кого «Зенит» напугать не сумеет?