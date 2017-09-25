Аленичев делает шаг к РФПЛ, «Зенит» вот-вот убьёт интригу

Важные с турнирной точки зрения матчи чемпионата России в РФПЛ и ФНЛ – в обзоре новостей дня.

Голы Ерохина и Полоза принесли «Зениту» победу над «Краснодаром»

«Краснодар» уступил «Зениту» в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На исходе получаса игры Доменико Кришито после розыгрыша стандарта сделал подачу на дальний угол вратарской, откуда ворота ударом головой поразил Александр Ерохин.

На 36-й минуте Бранислав Иванович выполнил подачу на Дмитрия Полоза, который оказался без опеки и послал мяч головой в дальний угол.

«Зенит» с 27 очками лидирует в таблице РФПЛ. «Краснодар» (21) — третий.

Бубнов: такими темпами интрига в чемпионате умрёт ещё до зимней паузы

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 11-го тура российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом». Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась победой петербургской команды со счётом 2:0.

«Зенит» добился победы благодаря тотальному контролю над серединой поля в первом тайме. За счёт этого удалось отсечь от остальной команды Фёдора Смолова, и привычные комбинации «Краснодара» совсем не проходили. Ерохин забил хороший первый гол, что неудивительно – он и в «Урале» неоднократно забивал и со стандартов, и с игры. Во втором случае великолепно исполнил Иванович. А после перерыва «Зенит» закрылся и стал играть по счёту, спокойно доведя дело до конца.

Победа гостей абсолютно заслуженна, если исходить из того, как развивалась встреча. «Зенит» выглядел свежо и мобильно, не позволив «Краснодару» сыграть в свой футбол. Можно сказать, что Манчини переиграл Шалимова – тактически гости были подготовлены лучше. Плюс вышел тот состав, который был максимально готов к выполнению поставленных задач. Стоит отметить и ротацию – линия обороны обновилась практически полностью и смотрелась надежно от начала до конца. Выделил бы также Полоза и Кузяева, которые контролировали фланги.

Честно говоря, не ожидал, что на фоне столь тяжёлого графика «Зенит» будет выглядеть именно так. Особенно это касается первого тайма, в которой «Краснодару» ничего не удавалось. Не могу сказать, что петербуржцы выбили «быков» из чемпионской гонки. Эта победа показала высочайший потенциал «Зенита» и то, что он способен прибавлять по ходу дистанции.

Такими темпами интрига в чемпионате умрёт ещё до зимней паузы. Не исключаю, что в весенней части сезона вопрос о победителе будет уже снят. «Краснодар» же пока не способен всерьёз вмешаться в борьбу за титул. Более реалистичной задачей для «быков» выглядит попадание в тройку и путёвка в Лигу чемпионов", — цитирует Бубнова интернет-издание Sportbox.

По сценарию Манчини. Как «Зенит» выиграл в Краснодаре «Зенит» победил в гостях ближайшего преследователя «Краснодар» и укрепил лидерство в российском чемпионате.

Гол Эдера на 93-й минуте принёс «Локомотиву» победу над «Ростовом»

«Ростов» уступил «Локомотиву» в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Жёлто-синие не смогли победить в пятом матче турнира подряд.

В первом тайме соперники играли практически без ворот. После перерыва подходов к штрафной площади стало больше. В концовке после столкновения игроков мяч взмыл в воздух и опустился на голову Антонио Эдеру, который кивком перебросил выскочившего из ворот Сергея Песьякова.

«Локомотив» (23 очка) занимает второе место в таблице РФПЛ. «Ростов» (16) — пятый.

«Уфа» обыграла тульский «Арсенал», прервав серию из шести матчей без побед

В матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала на своём поле тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 77-й минуте записал на свой счёт нигерийский нападающий Сильвестр Игбун. Таким образом, «Уфа» прервала свою серию из шести матчей без побед в РФПЛ. До сегодняшнего дня уфимцы в последний раз побеждали на своём поле «Ахмат» (3:2) в матче 4-го тура, который состоялся 5 августа.

«Уфа» (13 очков) располагается на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ, «Арсенал» (11) находится на 11-й строчке.

«Урал» обыграл «Тосно» в Екатеринбурге

В матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Урал» принимал на своём поле «Тосно». Встреча проходила на стадионе «СКБ-Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Урал» повёл в счёте 2:0 уже к 9-й минуте, а во второй половине встречи команды по разу обменялись забитыми мячами. В составе победителей отличились Георгий Чантурия, Алексей Евсеев и Эрик Бикфалви. При этом Чантурия и Бикфалви забили, реализовав пенальти. За «Тосно» гол забил Никола Труич. Таким образом, «Урал» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне РФПЛ.

На третьей компенсированной минуте в составе гостей вторую жёлтую карточку получил Резиуан Мирзов. Помимо него, главный арбитр Евгений Турбин за матч показал по жёлтой карточке ещё восьмерым игрокам обеих команд.

«Енисей» благодаря победе над «Крыльями Советов» стал единоличным лидером в ФНЛ

В центральном матче 15-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Енисей» в Красноярске с минимальным счётом обыграл самарские «Крылья Советов». Единственный гол на 38-й минуте забил Егор Иванов.

Благодаря этой победе подопечные Дмитрия Аленичева стали единоличными лидерами в таблице первенства — «Енисей» опережает «Крылья Советов» на три очка.

Беспроигрышная серия «Енисея» в ФНЛ составляет 10 матчей, из которых девять красноярская команда выиграла.