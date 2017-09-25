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Текст: «Чемпионат»
Фото: фк-енисей.рф

Аленичев делает шаг к РФПЛ, «Зенит» вот-вот убьёт интригу

Важные с турнирной точки зрения матчи чемпионата России в РФПЛ и ФНЛ – в обзоре новостей дня.
25 сентября 2017, понедельник. 00:00 Футбол

Голы Ерохина и Полоза принесли «Зениту» победу над «Краснодаром»

«Краснодар» уступил «Зениту» в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На исходе получаса игры Доменико Кришито после розыгрыша стандарта сделал подачу на дальний угол вратарской, откуда ворота ударом головой поразил Александр Ерохин.

На 36-й минуте Бранислав Иванович выполнил подачу на Дмитрия Полоза, который оказался без опеки и послал мяч головой в дальний угол.

«Зенит» с 27 очками лидирует в таблице РФПЛ. «Краснодар» (21) — третий.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
24 сентября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Ерохин – 30, 0:2 – Полоз – 36

Бубнов: такими темпами интрига в чемпионате умрёт ещё до зимней паузы

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 11-го тура российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом». Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась победой петербургской команды со счётом 2:0.

«Зенит» добился победы благодаря тотальному контролю над серединой поля в первом тайме. За счёт этого удалось отсечь от остальной команды Фёдора Смолова, и привычные комбинации «Краснодара» совсем не проходили. Ерохин забил хороший первый гол, что неудивительно – он и в «Урале» неоднократно забивал и со стандартов, и с игры. Во втором случае великолепно исполнил Иванович. А после перерыва «Зенит» закрылся и стал играть по счёту, спокойно доведя дело до конца.

Победа гостей абсолютно заслуженна, если исходить из того, как развивалась встреча. «Зенит» выглядел свежо и мобильно, не позволив «Краснодару» сыграть в свой футбол. Можно сказать, что Манчини переиграл Шалимова – тактически гости были подготовлены лучше. Плюс вышел тот состав, который был максимально готов к выполнению поставленных задач. Стоит отметить и ротацию – линия обороны обновилась практически полностью и смотрелась надежно от начала до конца. Выделил бы также Полоза и Кузяева, которые контролировали фланги.

Честно говоря, не ожидал, что на фоне столь тяжёлого графика «Зенит» будет выглядеть именно так. Особенно это касается первого тайма, в которой «Краснодару» ничего не удавалось. Не могу сказать, что петербуржцы выбили «быков» из чемпионской гонки. Эта победа показала высочайший потенциал «Зенита» и то, что он способен прибавлять по ходу дистанции.

Такими темпами интрига в чемпионате умрёт ещё до зимней паузы. Не исключаю, что в весенней части сезона вопрос о победителе будет уже снят. «Краснодар» же пока не способен всерьёз вмешаться в борьбу за титул. Более реалистичной задачей для «быков» выглядит попадание в тройку и путёвка в Лигу чемпионов", — цитирует Бубнова интернет-издание Sportbox.

По сценарию Манчини. Как «Зенит» выиграл в Краснодаре
«Зенит» победил в гостях ближайшего преследователя «Краснодар» и укрепил лидерство в российском чемпионате.

Гол Эдера на 93-й минуте принёс «Локомотиву» победу над «Ростовом»

«Ростов» уступил «Локомотиву» в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Жёлто-синие не смогли победить в пятом матче турнира подряд.

В первом тайме соперники играли практически без ворот. После перерыва подходов к штрафной площади стало больше. В концовке после столкновения игроков мяч взмыл в воздух и опустился на голову Антонио Эдеру, который кивком перебросил выскочившего из ворот Сергея Песьякова.

«Локомотив» (23 очка) занимает второе место в таблице РФПЛ. «Ростов» (16) — пятый.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
24 сентября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 – Эдер – 90+3

«Уфа» обыграла тульский «Арсенал», прервав серию из шести матчей без побед

В матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала на своём поле тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 77-й минуте записал на свой счёт нигерийский нападающий Сильвестр Игбун. Таким образом, «Уфа» прервала свою серию из шести матчей без побед в РФПЛ. До сегодняшнего дня уфимцы в последний раз побеждали на своём поле «Ахмат» (3:2) в матче 4-го тура, который состоялся 5 августа.

«Уфа» (13 очков) располагается на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ, «Арсенал» (11) находится на 11-й строчке.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
24 сентября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Уфа
Уфа
1 : 0
Арсенал
Тула
1:0 – Игбун – 77

«Урал» обыграл «Тосно» в Екатеринбурге

В матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Урал» принимал на своём поле «Тосно». Встреча проходила на стадионе «СКБ-Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Урал» повёл в счёте 2:0 уже к 9-й минуте, а во второй половине встречи команды по разу обменялись забитыми мячами. В составе победителей отличились Георгий Чантурия, Алексей Евсеев и Эрик Бикфалви. При этом Чантурия и Бикфалви забили, реализовав пенальти. За «Тосно» гол забил Никола Труич. Таким образом, «Урал» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне РФПЛ.

На третьей компенсированной минуте в составе гостей вторую жёлтую карточку получил Резиуан Мирзов. Помимо него, главный арбитр Евгений Турбин за матч показал по жёлтой карточке ещё восьмерым игрокам обеих команд.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
24 сентября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
3 : 1
Тосно
Тосно
1:0 – Чантурия – 5 (пен), 2:0 – Евсеев – 9, 3:0 – Бикфалви – 55 (пен), 3:1 – Труич – 85
Удаления: нет – Мирзов, 90+3

«Енисей» благодаря победе над «Крыльями Советов» стал единоличным лидером в ФНЛ

В центральном матче 15-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Енисей» в Красноярске с минимальным счётом обыграл самарские «Крылья Советов». Единственный гол на 38-й минуте забил Егор Иванов.

Благодаря этой победе подопечные Дмитрия Аленичева стали единоличными лидерами в таблице первенства — «Енисей» опережает «Крылья Советов» на три очка.

Беспроигрышная серия «Енисея» в ФНЛ составляет 10 матчей, из которых девять красноярская команда выиграла.

ФНЛ - Первый дивизион. 15-й тур
24 сентября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 – Иванов – 38
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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