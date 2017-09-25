Когда размер имеет значение. Как «Олд Траффорд» поёт про Лукаку

Лучшее, что можно сделать в начале рабочей недели, – отложить начало рабочей недели. И почитать, что случилось с европейским футболом в выходные.

Тучи над Анчелотти

Больше трёх голов в среднем за матч. Всего один пропущенный гол в шести турах. В начале сезона в Бундеслиге нашлась команда, которая явно выделяется на фоне остальных. И это не «Бавария». Карло Анчелотти старается отшучиваться – но не потому что это лучший выход, а потому что единственный. Итальянцу трудно. Сразу у нескольких игроков в команде проблемы с мотивацией: это Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Франк Рибери. Разумеется, Карл-Хайнц Румменигге и Ули Хёнесс не давят на тренера публично – в «Баварии» так просто не делают. Но новости о преемнике (Юлиан Нагельсманн, 30 лет) слишком прозрачны, и их никто не опроверг.

В общем, терять очки в домашней игре с «Вольфсбургом» — не лучшая идея. Но она пришла в голову Свену Ульрайху, когда «Бавария» выигрывала 2:0, и он забил в свои ворота после несложного удара со штрафного. Партнёры его идею поддержали. «Бавария» получила второй, а на последних минутах вполне могла и проиграть. На следующий день команда отправилась на Октоберфест. Да, Анчелотти трудно.

Есть только одна «Боруссия»

Это не моя шутка, если что. А Дитера Хеккинга, который после разгрома грустно делал комплименты Петеру Бошу и «Дортмунду». Даже ротация не помогла: разгром, и «Боруссия» установила рекорд Бундеслиги. +18 голов после первых шести туров не было ещё ни у кого.

Всё было так легко, что после матча Кристиан Пулишич называл происходящее «весельем», а Юлиан Вайгль рассуждал о глубине состава. Вау, это какая-то очень уверенная в себе «Боруссия». Даже хочется добавить «взрослая», но это уже чересчур. Всё-таки речь о дортмундцах и бывшем тренер «Аякса». Кстати, одним рекордом не обошлось: Пьер-Эмерик Обамейянг сделал четвёртый хет-трик в Бундеслиге и повторил уже существующий рекорд среди африканцев. Габонец недавно признал, что не нужен «Реалу», и кажется, осознание этого факта пошло ему на пользу.

«Челси»: работа в две смены

У команды очень плотный график. За 10 дней (с 20 по 30 сентября) четыре матча: вынесли «Ноттингем Форест» в Кубке, «Сток» в чемпионате, в среду сыграют с «Атлетико» в Лиге чемпионов, а в субботу – с непобедимым пока «Ман Сити» в АПЛ. На этом фоне как-то не до Диего Косты, который тихо сменил команду и вернулся в Мадрид. И даже обменялся формальными комплиментам с Антонио Конте на прощанье. Пожалуй, Альваро Мората не мог выбрать лучшего момента для первого хет-трика в Англии. Ах да, на неделе Миши Батшуайи тоже сделал хет-трик! В общем, в данный момент состав «Челси» отлично держит сумасшедший темп. Хотя статистика портала Squawka показывает, что испанец всё равно немного круче… Ладно, в «Атлетико» разберутся, что с ним делать.

Ничего интересно, читайте дальше. У Моуринью всё как обычно. «Не знаю, за что меня удалили», — сказал он после матча. Хотя нет. Кое-что изменилось. Жозе не упражняется в сарказме и не упрекает мир в абсурдности. Он просто ушёл на трибуны. Когда-то, во времена «Порке?», было трудно представить себе что-то подобное. Кстати, за что арбитр показал красную карточку – вопрос открытый. Официальная версия – за то, что тренер покинул техническую зону. Но разве это достаточный повод? Если следовать этому правилу всегда, сколько тренеров доработают до конца матча, стоя на бровке?

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Член Лукаку – проблема «МЮ»

Представьте себе такой диалог…

Фаны «МЮ»: «У Лукаку большой член!».

Руководство «МЮ»: «Ах вы расисты!».

Да, именно так всё и происходит. Ну и, конечно, вы хотите услышать эту песню. Вы же хотите? Слушайте. Поёт «Олд Траффорд»…

Кристал Пэлас»: просто худшие

«Амкар» забил (уже целых три гола!). «Алавес» забил (один, но «Реалу»). Даже «Беневенто» забил. И только «Кристал Пэлас» пока держится. Шесть туров без голов у команды, в которой играют Кристиан Бентеке, Эндрос Таунсенд, Джейсон Панчон, ну и Уилфрид Заха по мелочи. Руководство уже пошло на экстренные меры и наняло Роя Ходжсона спасать ситуацию – извините, если эта фраза кажется смешной, это случайно. В этой ситуации немного жаль неплохого вратаря Уэйна Хеннесси, который напропускал уже 13 голов.

«Манчестер Сити»: просто лучшие

За кого бы вы ни болели, трудно удержаться от восхищения командой Хосепа Гвардиолы. Его привычные 90% точности паса сочетаются с очень динамичной игрой. Перепас «Сити» не усыпляет, а завораживает. Вот и защитников «Пэлас» заворожил. Но ведь не только их. 24 гола в последних шести матчах, и среди прочих под руку попал «Ливерпуль». Неужели им всё равно, кому забивать? Уже скоро игра с «Челси», тогда узнаем.

А пока в команде работает всё. Рахим Стерлинг и Лерой Зане соревнуются в эффективности на флангах, Давид Сильва раздаёт голевые, и даже выходящий побегать на фланге защиты Фабиан Делф забивает роскошные голы. А Хосеп передаёт указания полевым игрокам с помощью боллбоя.

Представьте, как теперь вырос авторитет этого мальчика в его возрастной группе в академии «Сити».

«Ливерпуль»: просто хаос

«Ливерпуль» пропускает столько, что имеет разницу голов всего +1. Столько, что по пропущенным идёт в зоне вылета. Столько, что Юргену Клоппу стоит придумать хороший, качественный ответ на вопрос: почему летом не купили защитника? Абсолютная непредсказуемость клуба, в принципе, сводится к банальному свойству пропускать в любой момент. В Лестере повезло: Джейми Варди не забил пенальти. Поэтому получилась красивая эмоциональная победа, как раз в стиле Клоппа. Да ещё и Филиппе Коутиньо вернулся в состав и красиво забил. В общем, вопросы о защите оставим для другого раза.

Без Неймара «ПСЖ»…

… разумеется, остаётся сильной командой. Но не настолько сильной, чтобы забить одному из аутсайдеров чемпионата Франции. 0:0 в гостях с «Монпелье». Ну то есть да, вратарь Бенжамен Леком спасал, «ПСЖ» пару раз просто не повезло, так что это просто совпадение. Но очень красивое. Тут же все в клубе поспешили заявить, что это именно совпадение. Как бы там ни было, это первые потерянные очки. Тем временем Ханс-Йоахим Ватцке из «Боруссии» Дортмунд предложил УЕФА не штрафовать «ПСЖ», а снять очки – потому что «в Катаре смеются над этими штрафами».

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Туринского дерби не получилось

Как это часто бывает, на дерби приехала только одна команда. И сверхмотивированный Пауло Дибала, который наконец понял, что означает 10-й номер в «Ювентусе». Шесть побед из шести у «Юве», 10 голов у Дибалы. Нормально, учитывая, что перестройка в команде ещё далеко не завершена. Хотя «Наполи» пока идёт с той же скоростью. И это при том, что Маурицио Сарри опять надолго остался без Аркадиуша Милика, который повредил колено. Интересно, у какой из команд больший запас прочности? Пока всё в пользу «Ювентуса».

Дани Себальос – звезда недели

Дани Себальос впервые вышел в стартовом составе «Реала» и отметил это событие дублем. Он центральный полузащитник, если что. Причём оба гола не самые очевидные – там пришлось не просто ногу подставить. Посмотреть видео можно на канале La Liga Santander. Вот как Зидан это делает? Кажется, что у него в команде действительно нужен каждый игрок, и каждый может решить исход любого матча. Хорошая реакция на поражение от «Бетиса». Правда, этого мало: из-за «Валенсии», которая в безумном матче (пять голов, два удаления) победила «Реал Сосьедад», мадридцы опять выпали из зоны ЛЧ.

«Милан»: 200 млн опять проиграли

«Милан» не только потратил 200 млн евро за лето, но и должен будет расстаться с ещё 50 млн отложенными платежами в ближайшие полтора года. В случае непопадания в Лигу чемпионов команда, по словам спортивного директора, «продаст одну из звёзд». Пока об этом говорить рано, но Винченцо Монтелла, получив 10 новичков, пока не сделал из них команду.

«Интер» опять побеждает, но это ничего не значит

Стандартная ситуация: в миланский клуб приходит новый тренер со своими идеями и пытается их реализовать. В начале получается удовлетворительно: видно, что команда принимает идеи и класса игроков хватает, чтобы воплощать их на поле. Дальше все начинают ждать прогресса – от сыгранности, уверенности от побед, улучшения физической формы… Но нет. В «Интере» неплохой стартовый отрезок – это лучшее что команда выдаёт с каждым тренером.

Сейчас, после нескольких побед на старте, «Интер» демонстрирует регресс в игре, который пока не заметен по результатам. Вымученная победа над «Кротоне», ничья с «Болоньей», и вот – победа над «Дженоа» благодаря голу на 87-й минуте. Результат приличный, но болельщики на «Джузеппе Меацца» уже посвистывают. А Лучано Спаллетти, кажется, не вполне понимает, что происходит. Он говорит, что команда должна быстрее двигаться и эмоциональнее реагировать. Ну, посмотрим. К счастью, хотя бы сейчас в Италии не начинают говорить о погоне за «Ювентусом» после каждой победы. Какая там погоня? Как сказал Спаллетти: «О Скудетто речь не идёт». Адекватно.