Русского владельца «Монако» обвиняют в коррупции. Что происходит?

Что произошло

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев стал персоной нон грата в княжеском дворце Монако. Российского бизнесмена попросили не появляться в резиденции из-за коррупционного скандала, который разгорелся вокруг его персоны. Впоследствии Рыболовлеву могут запретить въезд вообще на территорию княжества. Отношения с миллиардером оборвали все высокопоставленные чиновники Монако и лично князь Альбер II.

«Борнмут», «Челси» и ещё 6 «российских» клубов Старого Света Рассказываем о европейских командах, которыми владеют или владели отечественные бизнесмены.

В чём причина

Всё началось в 2003 году, когда Рыболовлева свели со швейцарским арт-дизайнером Ивом Бувье. Он помогал Рыболовлеву пополнять коллекцию картин, которые российский миллиардер покупал за большие деньги – среди них подлинники произведений Да Винчи, ван Гога, Пикассо и Модильяни. Однако в 2015 году против Бувье выдвинули обвинения в мошенничестве – тот продал Рыболовлеву шедевры на сумму более 2 млрд долларов, указывая в счетах завышенные цифры и кладя разницу себе в карман. Согласно обвинению, «комиссионными» Бувье делился с переводчицей Рыболовлева Таней Раппо, которая также не гнушалась водить за нос не говорящего на английском и французском бизнесмена.

Почему «Монако» и после продажи Мбаппе будет жить припеваючи Потому что боссы клуба научились жить завтрашним днём.

С тех пор идёт судебный процесс, который не завершён до сих пор. Однако в последний месяц расследование свернуло в неожиданную сторону. Обвиняемым стал сам Рыболовлев. По данным французского издания Le Monde, российский миллиардер пользовался своими связями – оказывал серьёзное давление на следственные органы и полицию Монако, чтобы направить ход дела в нужное русло. 22 сентября был задержан министр юстиции княжества Филипп Нармино. За неделю до этого он подал в отставку со своего поста после публикации в СМИ его переписки с адвокатом Рыболовлева Татьяной Бершеда. Как выяснилось, Нармино получал от Рыболовлева подарки и гостил в его резиденции в Швейцарии.

Интересно, что эта информация попала в руки следствия во многом из-за беспечности адвоката Рыболовлева Татьяны Бершеда. Та передала судье свой смартфон с записью показаний Тани Раппо о виновности Бувье. Однако судья дал распоряжение проверить всю информацию, находящуюся в памяти телефона адвоката. Там-то и обнаружились активные переписки с различными высокопоставленными чиновниками и полицейскими, которые помогали двигать «дело Бувье» в нужную сторону.



Дело, инициированное Рыболовлевым в отношении Бувье, привело следствие к раскрытию незаконной деятельности самого российского миллиардера – теперь он обвиняется в подкупе чиновников и высокопоставленных полицейских.

Фигура Рыболовлева

Дмитрий Рыболовлев – бывший владелец «Уралкалия», который в 2010 году продал свою долю компании и уехал в Монако, где приобрёл 66,7% акций местного клуба с условием, что в ближайшие четыре года инвестирует в него 100 млн евро. В состав совета директоров вошли три представителя княжества и шесть представителей компании бизнесмена, в том числе и он сам. Рыболовлев неоднократно пытался получить гражданство Монако, однако сделать это ему не удалось. С 2012 года «Монако» потратил на трансферные приобретения порядка 500 млн евро (по данным Transfermarkt.de). Состояние самого Рыболовлева оценивается в 7,3 млрд долларов.

Как сейчас дела у «Монако»

После победы в Лиге 1 (первой за 17 лет) и успешного выступления в Лиге чемпионов в прошлом сезоне «Монако» переживает период перестройки. В летнее трансферное окно клуб продал футболистов на сумму 177,5 млн евро (без учёта перехода Мбаппе в «ПСЖ», за который парижане заплатят 180 млн следующим летом). После семи туров команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «ПСЖ» на одно очко. В Лиге чемпионов монегаски в первом туре сыграли вничью с «Лейпцигом» 1:1, а 26 сентября им предстоит встреча с «Порту».

Доходные места. Кто больше всех заработал на рынке летом «Барселона» не успела потратить слишком много денег и уйти в минус, а «Бенфика» снова напоминает нам, с кого нужно брать пример.

Возможные последствия

Сейчас Рыболовлев находится в отпуске в Лос-Анджелесе, и пока неизвестно, сможет ли он вернуться в Монако в ближайшее время. Рыболовлеву могут запретить въезд на территорию княжества, вследствие чего он не сможет вести здесь деятельность. В том числе связанную с футболом. Князь Альбер и высокопоставленные чиновники уже разорвали всякие контакты с миллиардером, однако этим дело может не ограничиться. О последствиях, которые будут ожидать Рыболовлева, если его вина будет официально доказана, пока не сообщается.