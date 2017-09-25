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Массимо Каррера
Текст: Алина Матинян
Фото: РИА Новости

Каррера: «Спартак» всё равно остаётся семьёй

Массимо Каррера и Артём Ребров – о готовности «Спартака» к матчу с «Ливерпулем», травмах и концентрации.
25 сентября 2017, понедельник. 14:45 Футбол

На предматчевую пресс-конференцию главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и вратарь Артём Ребров прибыли заблаговременно. Но начать решили чётко по расписанию. Неудивительно. За десять минут журналистов в зале прибавилось.

Первый вопрос Массимо Каррере ожидаемо был посвящён многочисленным травмам.

– Какое состояние у тех, кто не играл с «Анжи»? В первую очередь, конечно, волнует состояние Промес.
– Пока не знаю, – честно признался Массимо. – Сегодня после разговора с докторами узнаем. Думаю, скорее сыграет Педро Роша, а не Промес.

– Не кажется ли вам, что без Промеса атака «Спартака» выглядит очень слабо?
– Его действительно не хватает, как и Зе Луиша. Кроме того, травмировался Джано. Но на поле выходит 11 игроков и с ними мы будем играть в нашу игру.

– Шесть раз «Спартак» упускал победы и ни разу не одерживал волевых побед. В том году это было отличительной чертой команды. В чем причина?
– Безусловно, то, что сейчас происходит, – это особенная ситуация. Мы должны забыть всё, что было в прошлом году. Здесь может быть много компонентов: психологическое давление, где-то, возможно, боимся. Надо усердно работать, чтобы избавляться от этих ошибок. Мы знаем наши плюсы и минусы и должны продолжать работать, чтобы улучшать качество игры.

Каррера: Думаю, скорее сыграет Педро Роша, а не Промес.

Следующий вопрос был адресован вице-капитану «Спартака» Артёму Реброву.

– Насколько жесткий разговор был после матча с «Анжи»?
– Да нет, не могу сказать, что был какой-то жёсткий разговор, – признался Ребров. – Просто коллективный разбор. Это была общая ошибка, никто не собирался искать крайних. Нужно делать выводы и показывать это на поле, а не разговаривать.

– Повышенная травматичность игроков связана с недостатком концентрации? – снова обратились журналисты к Каррере.
– Если посмотреть на футбол в целом, то в каждой команде есть травмы. Играя футбол, всегда есть вероятность получить травму. Может повезти и, несмотря на неудачные травмы, ты побеждаешь. Но порой бывает, что из-за травм ситуация осложняется и начинает не хватать игроков на позициях. В таких случаях приходится играть, как получается.

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– Из матча в матч происходят ситуации, когда появляются проблемы с концентрацией на ровном месте, – следует вопрос Реброву.
– Наверное, это не на ровном месте происходит. Такое может может случиться один-два раза, но когда это происходит постоянно, надо искать проблемы в себе. Если бы я знал, что происходит, этого бы уже не происходило. Мы понимаем, что это ненормально и стремимся это остановить.

– Удалось ли вам разобраться, что произошло в том эпизоде, как в матче с «Анжи»?
– Мы совершили ошибку. Мы хотели победить, бросились в атаку и не учли те позиции, которые должны были держать. Нас наказали.

– Учитывать должен был кто-то из игроков или должна была быть рекомендация выходящему на замену?
– Нет, тот, кто выходит на замену, занимает позицию того, кто поле покинул. Видимо, желание победить в том матче привело всех так близко к воротам, что игроки не думали об обороне.

– Можно ли сказать, что «Ливерпуль» – самый важный и самый крутой матч в вашей карьере?
– Да, один из самых важных. Такой же, каким был матч с «Марибором». Все матчи, в том числе и «Анжи», и «Тосно», важны. Каждый матч значим для тренера.

– Многие в Англии и в России говорят, что «Ливерпуль» может легко обыграть «Спартак». Не боитесь, что команда может попасть в психологическую яму, если проиграет с разгромным счётом?

Каррера: Безусловно, мы знаем, что встречаемся с сильным клубом, состоящим из качественных игроков, – сказал Каррера. – Наша задача – сыграть в нашу игру без страха. Мы должны выйти и сыграть идеальный матч. Мы знакомы со всеми трудностями, с которыми может нас свести «Ливерпуль». Попробуем завтра вечером усложнить ему жизнь.

Ребров: Если ты выходишь и думаешь, что пропустишь три-четыре-пять, то лучше сразу руку поднять и не выходить на поле, – признался Ребров. – Для меня, как и для других футболистов, это большой праздник – сыграть против такой команды на нашем стадионе при поддержке болельщиков. А футбол не раз доказывал, что результат бывает непредсказуемым.

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– Кто самый опасный в «Ливерпуле»?
– Все нападающие этой команды быстрые и опасные, – рассказал Каррера. – При этом их полузащитники не менее опасны, потому что вклиниваются в атаку. Мы должны позволить им как можно меньше.

– Антонио Конте дважды играл против «Ливерпуля» и ни разу выиграл, но смог взять чемпионство. Звонили ли ему?
– Да, говорили с ним. Не только, чтобы обсудить «Ливерпуль», но и наши личные ситуации в клубах. Общались о наших семьях. Естественно, кое-что я узнал и про «Ливерпуль».

Каррера: Мы всё равно остаёмся семьёй. Даже между мужем и женой иногда бывают проблемы, доходит до развода. Такие проблемы бывают в любой семье, но надо их решать.

– После ничьей в «Мариборе» и на фоне ситуации вокруг команды, потере очков в чемпионате России и отсутствии опыта в Лиге чемпионов, чувствуется ли нервозность?
– Я говорил, что «Спартак» как команда не привык играть в таких турнирах, но у нас много сборников, которые имеют опыт международных игр такого уровня.

– Вы были одним из тех, кто играл в групповом этапе Лиги чемпионов. Подсказывали ли что-то ребятам? – отметил журналист, обращаясь к Реброву.
– У меня нет такого большого опыта – всего две игры, – признался голкипер. – Есть ребята, как Мистер сказал, которые играли больше игр за другие команды или за сборные. Но у меня есть футбольный опыт, и я часто что-то кому-то подсказываю, не только перед Лигой чемпионов. Это нормальный процесс внутри футбольной команде.

– Можно ли «Спартак» назвать семьей в этом сезоне? Говорят, что она дала трещину.

Каррера: Мы всё равно остаёмся семьёй. Даже между мужем и женой иногда бывают проблемы, доходит до развода. Такие проблемы бывают в любой семье, но надо их решать. Мы знаем об ошибках, которые совершаем. Мы единое целое и стараемся решить все вопросы как можно быстрее.

Ребров: В любой семье бывают ссоры, разборки. Как у меня дома. Это нормальный процесс. Это проблемы не надо заминать, их надо решать, чтобы не допустить развода. Это вопросы, которые возникают в любой команде.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ливерпуль ФК Спартак Артём Ребров Массимо Каррера
Новости. Футбол
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