Черчесов: разговора с Кокориным не было – он сам говорит на поле

Солнечные сентябрьские дни в РФС, кажется, ободряюще повлиял на всех – и на журналистов, и на представителей футбола. В привычную комнату для брифингов в Доме футбола Станислав Черчесов вошёл с улыбкой на лице. Наставник сборной России только что назвал состав команды на ближайшие контрольные игры с Южной Кореей (7 октября, Москва) и Ираном (10 октября, Казань). Начали обсуждение с новичков.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург).



Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Владимир Гранат, Фёдор Кудряшов (оба — «Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция).



Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все — ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Константин Рауш («Кёльн» Германия), Александр Самедов («Спартак» Москва), Евгений Чернов («Тосно»).



Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), : Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург).: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Владимир Гранат, Фёдор Кудряшов (оба — «Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция).: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все — ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Константин Рауш («Кёльн» Германия), Александр Самедов («Спартак» Москва), Евгений Чернов («Тосно»).: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин , Дмитрий Полоз (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Фёдор Смолов («Краснодар»).

— Рауш, Миранчук, Заболотный, Чернов выступали в матче с «Динамо». Какие их качества вас привлекли и побудили пригласить в сборную вновь?

— Это не значит, что у других не было хороших качеств. Все себя проявили. Возвращаются основные игроки, так что хотелось посмотреть их в другом составе, как они себя покажут. Они хорошо играли и после сборной. Мы стараемся максимально всё отсмотреть и дотошно всё разобрать.

4 впечатления по игрокам сборной России после «Динамо» Как минимум Константин Рауш может остаться в сборной надолго.

— 27 человек в составе – окончательная цифра на оба матча?

— Да. Дай бог, чтобы не возникло казусов.



— Вы вызвали Жиркова, который в последнее время мало играет за «Зенит».

— То, что он мало играет, не означает, что квалификация потеряна. Жаль, что он с «Вардаром» получил травму. Если бы там не выпал, может, всё время бы играл. Сейчас он в матче Кубка России 60 минут отыграл. Настроение нормальное, он готов. А там уже на месте определимся. Есть игроки, которым не нужно долго приводить себя в порядок.

— При Луческу он играл на позиции левого защитника, и вы использовали его в том же качестве. При Манчини он все последние игры выходил в группе атаки.

— Мы его видим в той же роли – линейного. Если будем перестраиваться на 4 защитника, — ведь Мексика нас заставила перейти на эту схему, и там мы выглядели довольно убедительно – посмотрим, что будет для команды лучше.



— Сейчас у вас в составе есть Кокорин и Смолов. Будете пробовать их на поле вместе или они будут друг друга дублировать?

— Так далеко мы не заглядываем. Вот, одну связку полгода обсуждали и до сих пор не сыграли. Идей достаточно – дублировать они друг друга не должны. Игроки квалифицированные, вместе росли, знают друг друга. А как сложится – подскажет тренировочный процесс. Главное определить, кто чем занят в этой связке на поле, чтобы не дублировать функции в самой игре. Федя всё-таки действует больше в середине, Кокорин может играть с любой стороны.



— С Кокориным был разговор?

— Только перед Кубком конфедераций.



— А сейчас?

— Нет, а зачем? Сейчас он сам говорит на поле.



— В чём, на ваш взгляд, причина столь разительной перемены между Кокориным перед Кубком конфедераций и нынешним Кокориным?

— У каждого свои предположения – не имею права говорить о своих. Главное – то, что мы видим. У него есть главный тренер, который ставит на позицию, меняется тренировочный процесс, меняются партнёры. Так сложилось, что он не попал на турнир. Плюс разговор со мной. И он знает, что такие разговоры для галочки я не веду. К тому же у нас на базе были соседние комнаты – жили через стенку. Он прекрасно знает, что мы ничего никогда просто так не делаем. Посмотрел на себя и на нас со стороны: как выглядит сборная с ним и без него, и как он чувствует себя без сборной. Судя по всему, плохо – поэтому он играет и стремится. Я рад, что выводы сделаны, и разговор был правильный.



— Невызов Глушакова связан с усталостью игрока или с общими результатами команды?

— Кто вообще вам сказал такое слово – «устал»? Во-первых, он травмирован. Человек может быть до травмы в топ-состоянии. А раз он не играет сейчас, то не попадает и в состав. Мы не знаем, что будет через пару дней. И ему пауза для лечения не помешает. Она пригодится, чтобы привести в порядок мысли – от этого будет лучше и «Спартаку», и соответственно сборной.



— Есть ли уверенность, что восстановится Марио Фернандес, досрочно закончивший матч с «Динамо»? Может, какие-то друге игроки тоже вызывают беспокойство?

— Есть информация, что он будет готовиться к игре с «Манчестер Юнайтед». Поэтому мы на него рассчитываем. Во всяком случае, к 27 сентября он будет готов. В обратном случае мы сто раз бы подумали. А по другим игрокам на сегодняшний день вопросов нет.



— Какие шансы выйти в основе сборной у Заболотного и Полоза?

— Даже близко не знаем, как всё это будет выглядеть. Мы просматривали обе команды – и Южную Корею, и Иран. Нужно исследовать все нюансы. К тому же у нас есть маленький бип-тест, не очень трудоёмкий. Посмотрим, кто в каком состоянии. Да и соперники разные: с Кореей, например, нам нужны скоростные игроки.



— Один из лучших игроков первой части чемпионата — Лунёв. Все восхищены его игрой.

— Это большой плюс для сборной и клуба. Но восхищаться пока нечем. Есть стабильность, которая радует – этим можно быть удовлетворённым.



— Акинфеев…

— Номер один.

7 футболистов Ирана и Южной Кореи, на которых будет интересно посмотреть Не всё так уныло.

— Покажут ли эти матчи реальный уровень сборной и её возможности на ЧМ, учитывая, что Иран и Южная Корея уже отобрались на турнир?

— Если бы мы играли с теми же оппонентами в группе, которая у нас была, то смогли бы помериться силами только с Грецией и Бельгией. Просто посмотрите на остальных соперников. А так — у нас все соперники хорошего уровня – хочется пластиночку уже сменить и потихоньку наяать понимать, к чему мы готовимся. Если бы не было игры с «Динамо», Рауш бы не играл. У нас же бумаг до сих пор нет. Хотя они должны появиться.



Матч с «Динамо» как раз дал возможность всем на него посмотреть. Он уже свой: и передачу голевую отдал, и вы его оценили, и русские слова вспомнил.

— В чём заключается юридическая формальность?

— Ему не нужно гражданство, оно уже есть. Но он играл за юношеские сборные Германии. Мы прислали Германии документ, подтверждающий, что он не играл за первую сборную, Теперь должны получить подтверждение от ФИФА. Если заседание ФИФА вовремя не пройдёт, мы не получим добро на выступление Рауша в ближайших матчах. Тогда уже придётся напрямую договариваться с Кореей и Ираном.

Кокка дома. Кто такой Рауш и почему его не приглашали раньше Бессмысленный матч с «Динамо» всё же кое-чем запомнится: в нём случился один из самых заслуженных дебютов в истории сборной России.

— Есть ли такая бумага на Фернандеса?

— Да, конечно.



— Многие отмечают перспективный состав сборной в группе атаке, но очень смущает оборона. В обороне далеко не у всех есть игровая практика. Тот же Джикия далеко не во всех матчах вышел.

— Джикия сыграл все игры – думаю, и завтра будет играть. Нойштедтер постоянно играет. Меня не смущает ситуация. Какая есть.



— С Васиным общались, учитывая ошибки на старте чемпионата?

— Один звонок был. Иногда нужны слова поддержки. У него есть тренер, который проводит беседы. Моя задача – показать, что я это тоже вижу. Не надо зацикливаться на таких вещах. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Посмотрите, какой гол он организовал в Лиссабоне! К тому же ошибки бывают разные.



— Почему выбрали Казань как второе место проведения матча? Так понравилось на Кубке конфедераций?

— Вы бы уточнили вопрос. А почему нет? Вот если бы туда самолёты не летали, на ишаках нужно было добираться, вопрос был бы уместен. Там и Азмун – иранец. Удобно.



Когда у меня спрашивали, почему я вызвал Панченко – мол, он ведь не играет в Премьер-Лиге – я ответил так: это же не сборная Премьер-лиги, а сборная России. Кстати, у нас было желание сыграть в Сочи первый матч, но там пока что-то не готово, не доработано.



— В целом мы стараемся выбирать арены, которые будут принимать чемпионат мира, — уточняет пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.

— Сбор в Новогорске – желание немного закрыть команды?

— Мы никогда не закрываемся, и сейчас не будем закрыты. У нас только за день до игры не бывает открытого дня. Даже для семей и детей – свободное посещение, если есть окно в расписании.

Одно из двух полей там готово, другое засеяно. Неправильно селить команду в гостинице и ехать куда-то тренироваться. А тут поле в минутной доступности. Гостиница, которая будет базовой к чемпионату, до нового года будет перестроена, получит 4 звезды. То, место, где мы будем сейчас – лучше, чем ехать туда-обратно по 30-40 минут.



— Есть ли уже планы на ноябрьский сбор национальной команды?

— Давайте пока возьмем паузу. У нас работают специальные службы, и не всё службы зависят от наших «хотелок». Что касается места сбора – это будет зависеть от места проведения самих контрольных матчей. Если в Сочи первую игру играем, то и в Сочи будем тренироваться, потом на другой матч улетим. Так и было бы, если бы сложилось с октябрьским матчем.



— В чём причина отсутствия в составе Дзюбы – отсутствие игровой практики, голов?

— Я уже говорил об этом раньше. Мы смотрим, что нам нужно. Кубок конфедераций прошёл, европейский футбол движется в определённых направлениях: нужен ли нам большой, фактурный нападающий или нет? И даже не в фамилиях дело. Вызвали тех, кого сейчас хотели.



— Комбаров – по травме?

— На сегодняшний день – не по травме. Вообще футболисты это уже спокойно воспринимают. Если мы что-то делаем, за этим есть логика. Если она не читается, я лично звоню и развеиваю заблуждения.

Заболотный: хотел бы играть с Раушем в одной команде Один из дебютантов сборной России – о своём голе в необычном матче с «Динамо» и экспериментах Черчесова.

— В качестве большого нападающего будете пробовать в какой-то степени Заболотного?

— Он, может, не фактурный – но очень подвижный. Скорость, мобильность – то, что сейчас имеет значение. Но, опять же, не надо предвосхищать события.