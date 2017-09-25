Как пробивали «Спартак». Почему чемпион так много пропускает

«Спартак» опять получил двойку (мячей). Снова от аутсайдера. Это было бы смешно, если бы не было так печально: чемпион страны пока и близко не соответствует чемпионским стандартам качества, а его оборона радует кого угодно, только не тех, кого надо.



17 пропущенных мячей за 11 туров – плачевнее дела только у «Анжи». Что не мешает этому самому «Анжи» выставлять красно-белую защиту на посмешище: над вторым голом гостей столицы все выходные хохотали поклонники примерно 15 клубов РФПЛ – настолько анекдотичным он вышел. Только спартаковским болельщикам было не до веселья. У них очередной ляпсус мог вызвать разве что непроизвольный нервный смешок – от ощущения безысходности.

Беззащитный чемпион. «Спартак» теряет очки и Джано Противоборство худших оборон РФПЛ завершилось ничьей. Разумеется, результативной.

Какая муха укусила чемпиона? Отчего его ворота засасывают всё пролетающее мимо, подобно воронке водоворота? Цифры, которыми так любят оперировать эксперты, исчерпывающего ответа на вопрос не дают. «Спартак» стал больше обычного позволять соперникам в атаке? Судя по статистике – нет. Относительно двух предыдущих сезонов этот показатель у красно-белых практически не изменился – было 10,6 и 10,4 удара за матч – стало 10,5. Меньше противникам позволяют только «Ростов», «Зенит» и ЦСКА.

Возможно, соперники поголовно настроили прицел и теперь ощутимо чаще беспокоят спартаковских киперов? Тоже мимо. В чемпионский год данный параметр у москвичей был всего на 0,38 лучше (3,07 против нынешних 3,45). Задуматься заставляет процент конвертации этих самых попаданий в голы – 44,8. Проще говоря, практически каждый второй прицельный выстрел соперника вынуждает чемпиона начинать с центра поля!

На первый взгляд, серьёзное основание строго спросить с вратарской бригады и её шефа Джанлуки Риомми: «Что вы там, братцы, себе думаете?». Назначить козла отпущения несложно. Труднее найти и устранить реальную проблему. Вратари «Спартака» – не столько виновники, сколько заложники ситуации.



Чтобы в этом убедиться, достаточно освежить в памяти пропущенные командой голы. Следствием явных вратарских ошибок явились лишь два из них. Два из 17. Ребров неуклюже переправил мяч в сетку с навеса Кришито в Петербурге, Селихов пропустил удар над рукой в дерби с ЦСКА. При этом казус первого ни малейшего влияния на исход оказать уже не мог – «Спартак» безнадёжно «горел», а у второго есть смягчающее вину обстоятельство. А именно – коллективная прострация, в которую вверг команду ответный гол «армейцев». Если на то пошло, защитники с опорниками, зная о «пушке» Витиньо, должны были приложить максимум усилий, чтобы не допустить этого залпа. Они этого, как несложно догадаться, не сделали.



Всё. Больше предъявить спартаковским голкиперам нечего. К остальным полутора десяткам пробоинам они имели косвенное отношение. Ответственность за них более-менее равномерно должны распределить между собой полевые исполнители. Вратарям только и оставалось, что горестно всплескивать руками, материться сквозь зубы да вытаскивать мяч из сетки. Разберём каждый фрагмент в отдельности.

1. Динамовец Панченко без помех упаковывает мяч в левую шестёрку от дуги перед штрафной. Фернандо, который, по идее, должен создавать помехи бьющему, смотрит футбол со стороны.



2. Комбаров слева упускает Вандерсона, Ещенко на дальнем углу вратарской – Ташаева. Какие могут быть претензии к Реброву?



3. «Пятка» Фернандо на своей половине приводит к набегу питерцев и выходу Кокорина фактически один на один.



4. Обрез Адриано на своей половине заканчивается резким прорывом «Зенита» правым флангом. Комбаров не успевает вернуться, а его партнёры – остановить Смольникова и накрыть Кузяева с Ерохиным.



5. Кришито на угловом опережает Комбарова и головой вносит мяч в сетку. Ещё один гол из вратарской.



6. Фернандо опять гуляет в центре поля, издали наблюдая, как коллега из конкурирующей организации Кузяев вколачивает мяч в девятку.



7. Автогол Реброва после навеса Кришито.

8. Комбаров упускает Головина, Петкович – Щенникова – есть первый ответный гол ЦСКА.



9. Фернандо идёт в обводку недалеко от центральной линии, теряет мяч и позволяет хозяевам развернуть контратаку. Защитники занимают статичное положение, а встретить Витиньо некому – опорных хавбеков в окрестностях мяча нет.



10. Баринов замыкает подачу корнера, перепрыгнув Комбарова.

11. Миранчук трансформирует в гол подачу слева, в радиусе 10 метров не наблюдая соперников кроме того, что в перчатках.



12. «Железнодорожники» втроём одурачивают пятерых (не считая вратаря) соперников.



13. Изумительный по точности выстрел Фернандеша не отменяет недоумения по поводу вовлечённости в эпизод Фернандо. Спартаковский бразилец вновь отрешённо наблюдает атаку противника.

14. Грубейшая техническая ошибка Петковича (пас чужому) позволяет «Тосно» отквитать один мяч.



15. Три спартаковца бросаются на одного соперника у центрального круга, Пашалич проигрывает воздух Дугаличу, Заболотный «расстреливает» беззащитного Реброва.



16. При подаче штрафного Таски бросает своего махачкалинского клиента, и тот сравнивает счёт.



17. Самый смешной эпизод тура – как апогей оборонительной беспомощности «Спартака». Погоня пятерых злых анжийцев за одним беззащитным Ещенко уже нашла отражение в мемах, карикатурах и комментариях разной степени остроумия.

Под звуки слива? Почему «Анжи» забивал «Спартаку» пять в одного Разбор самого странного эпизода тура от Дмитрия Егорова, который не видит демарша игроков или акции против Карреры.

Обилие индивидуальных и коллективных, тактических и технических ошибок порождает вопросы к главному тренеру. Как по качеству коллективных взаимодействий, так и концентрации в критических ситуациях. Почему, придерживаясь плана на игру на протяжении большей части матча, игроки напрочь забывают обо всех договорённостях и установках, едва что-то пойдёт не так? Знаете, сколько мячей «Спартак» пропустил в заключительные даже не 15 – 10 минут матчей? Семь – по два от ЦСКА, «Локомотива» и «Тосно» и один – от «Динамо». Как результат – потеря восьми очков. Многовато, не находите?



Скажете, квалификация футболистов, ответственных за разрушение, банально не соответствует уровню Лиги чемпионов? Расскажите это Курбану Бердыеву, который с Терентьевым да Новосельцевым громил «Андерлехт» с «Аяксом» и с Гранатом в центре защиты «Баварию» обыгрывал. Мастерство тренера и состоит в том, чтобы посредством высокой организации игры маскировать слабые стороны отдельных исполнителей, выпячивая сильные. Пора бы, наверное, и Массимо его проявить. Вы же не забыли, в каком качестве Карреру президент Федун нанимал? Есть, согласитесь, нечто несуразное в том, что у профильного мастера обороны команда пропускает больше записных аутсайдеров, а его ключевой опорный полузащитник, которым ещё весной все взахлёб восторгались, занимает 85 место в лиге по среднему числу отборов и 124 — по фолам. В российской лиге — не чемпионской.

«Спартак» в обороне