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Текст: Марк Бессонов
Фото: instagram.com/ym10_fanpage

12-летний подросток рвёт соперников в матчах чемпионата Германии U17

Или не 12-летний?
25 сентября 2017, понедельник. 19:00 Футбол

Кто такой

Одна из самых обсуждаемых фигур в спортивных СМИ Германии в последнее время – 12-летний нападающий юношеской команды дортмундской «Боруссии», который оформил второй хет-трик в сезоне за команду 17-летних. На его счету также один покер. Всего он забил 16 мячей в семи встречах и только в одной ушёл с поля без голов. Он возглавляет список бомбардиров с большим отрывом.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Der_Revier_Knipser

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Ufeat

Знакомьтесь – Юссуфа Мукоко, вундеркинд из Камеруна. Его техника, скорость и талант восхищают. Так же, как вызывают вопросы его физические данные и внешний вид. Парень совсем не напоминает 12-летнего подростка.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Footy Accumulators

Недавно Мукоко был вызван в сборную Германии U16, за которую забил в первой же игре, а во второй с Австрией оформил дубль.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале

Видео можно посмотреть на ютуб-канале DW Sports

Вопрос возраста

Подлинный возраст выходцев из Африки обычно трудно установить. Однако в случае Юссуфа всё кажется однозначным. Согласно свидетельству о рождении, выданному его отцу немецким консульством в камерунском городе Яунда, Юссуфа родился 20 ноября 2004 года. Говорит об этом и отец мальчика Джозеф.

Фото: instagram.com/ym10_fanpage

«Сразу после его рождения я зарегистрировал его в немецком посольстве. Мальчик не может быть старше, потому что его матери, Мари, всего 28 лет».

Мукоко вырос в Камеруне со своими бабушками и дедушками, три года назад приехал в Гамбург и играл за «Санкт-Паули». Летом 2016 года он перебрался в «Боруссию» Д.

Федерация футбола Германии уже провела расследование, подтвердив подлинность документов. Сейчас в Германии активно обсуждается вопрос прогресса молодых игроков, которые сильно опережают сверстников в физическом развитии. Однако издание Bild не унимается и публикует материал, в котором рассказывает, что деду Юссуфа уже 66 лет, а кроме того сам мальчик встречается с 18-летней футболисткой молодёжной команды «Санкт-Паули».

Похожие примеры

Футболисты-акселераты из Африки – не новая история для футбольного мира. Например, вот так в 13 лет выглядел Ромелу Лукаку, к подлинности паспорта которого в своё время тоже было много вопросов.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Mr.┏̲O̶̲̅┓̲P ┏̲A̶̲̅┓

А вот 16-летний Джозеф Минала из «Лацио», напоминающий персонажа фильма «Загадочная история Бенджамена Баттона».

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В любом случае Юссуфа Мукоко – уникальная личность. Либо и правда он настолько талантлив и скоро «Боруссия» получит в своё распоряжение очередного «нового Мбаппе», либо этому 75-килограммовому мальчугану совсем не 12 лет, а потому вскоре может разгореться большой скандал.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Ufeat

Фото: instagram.com/ym10_fanpage
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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