Клопп: Промес в «Ливерпуле»? Он очень хороший игрок

Наставник «Ливерпуля» рассказал о Промесе и Коутиньо, а Кариус – о том, чему научился у Акинфеева.

Накануне матча со «Спартаком» наставник «Ливерпуля» прибыл на пресс-конференцию с немецкой точностью, в отличие от своего игрока Лориса Кариуса. Юрген Клопп поделился мнением о потерях команд перед встречей и рассказал, советовался ли с кем-то относительно игры красно-белых.

— Какой игры ждёте от «Спартака» в предстоящем матче?

— Жду напряжённой, сложной игры. Наши соперники очень опытны. Да, у них есть проблемы с травмированными игроками. В любом случае мы хорошо готовы к матчу. Это проблематично для каждой команды – иметь не очень много опыта на таком уровне.

— Как вы готовились к этой игре?

— Мы делали акцент на обороне. Проводили обычную подготовку.

— Готов ли к матчу Коутиньо?

— А что я должен сказать? Это молодой игрок, надеемся, что он в скором времени поправится.

— Каррера советовался с Конте. А вы с кем?

— Ну, я тоже знаком с людьми из «Челси» (улыбается). Мы ни с кем не советовались.

— Что думаете о голе, который «Анжи» забил «Спартаку» 5 в 1?

— Я видел этот матч. А вы что думаете? Не могу комментировать этот момент — я только проанализировал то, что увидел. Скажу только, что с нами такое не повторится.

— Много слухов было о том, что Промес зимой мог перейти в «Ливерпуль». Как вы можете прокомментировать эту информацию?

— Это хороший игрок. Очень хороший. Мне больше нечего сказать. Здесь не время и не место, чтобы это обсуждать.

— Каррера сказал, что Промес не сыграет в матче с «Ливерпулем». Это повлияет на игру «Спартака»?

— Я убедился в том, что это скоростной игрок. Мы, например, играли без Садио Мане, и это столь же важный футболист для нас. Такие моменты, конечно, сказываются на игре. Но нельзя рассчитывать на то, что всего один футболист выбыл из игры.

— Вы говорили, что влюбились в Ливерпуль. Главный тренер «Тоттенхэма» Почеттино – что влюбился в Гарри Кейна. Вы так же влюблены в какого-нибудь из игроков?

— Я люблю клуб, в котором выступают мои игроки. Я тоже люблю Гарри Кейна, но, увы, он игрок «Тоттенхэма».

Следом за главным тренером мерсисайдцев в зале для пресс-конференций появился голкипер Лорис Кариус, на которого в этом сезоне «Ливерпуль» делает ставку в еврокубках.

— Ожидаю сложной игры уровня Лиги чемпионов. Я никогда раньше не был в Москве и не знаю, чего ожидать. Это будет сложная игра, и нужно быть к ней готовым. Думаю, что у меня хороший шанс на выход в основе.

— Как охарактеризуете игру «Ливерпуля» в защите?

— Мы допустили много ошибок в обороне. Но стараемся работать в этом компоненте. Мы обменялись мнениями о нашей игре и постарались учесть ошибки. Сейчас особенно не волнуемся о том, как сыграем в защите.

— Насколько серьёзна у вас конкуренция с Миньоле?

— Здоровая конкуренция. У нас борьба за место на каждой позиции. Надо как можно лучше показать себя тренеру и быть готовым к соревнованиям на любом уровне.

— В этом сезоне Миньоле основной в Премьер-лиге, а вы в Лиге чемпионов. Вас устраивает эта ситуация? Не хотели бы вы поменяться с ним?

— Я не привык выступать в этом турнире, это новый опыт для меня. Это шанс доказать тренеру, что я готов к любым испытаниям. Постараюсь использовать этот опыт, чтобы дальше выступить и в Премьер-лиге.

— Яшин, Дасаев – вам знакомы эти имена?

— Я знаком с этими именами. Я знаю, что Акинфеев выступает на очень хорошем уровне, чему-то я у него научился. Я стараюсь учиться у лучших, но прохожу свой собственный путь, не копировать других. Учитываю чужой опыт.

— У вас был сложный старт в «Майнце». Вы используете это в качестве мотивации?

— Конечно, я учусь на негативном опыте в том числе. В этом сезоне стараюсь исправить ошибки, которые были допущены ранее.