«Коутиньо — гоу ту «Барса». Как «Ливерпуль» встречали в Шереметьево

Китайские фанаты, татуировка из Воронежа, призывы Коутиньо перейти в «Барселону» — всё о том, как болельщики встречали «Ливерпуль» в Москве.

«Спартак» ждёт в гости Ливерпуль. Это будет матч, которого еще не видела «Открытие Арена». Ажиотаж сумасшедший, достать билеты практически невозможно. В России много фанатов этой английской команды, но встречать её в московский аэропорт Шереметьево приехали единицы. По крайней мере если сравнивать с приездом МЮ с Руни или сборной Швеции с Ибрагимовичем.

В цветах «Ливерпуля» выделяются трое парней в клубной экипировке. Один из них с флагом на плечах. «Я из Воронежа, встречаю любимую команду, — говорит Павел. — Очень сильно её люблю, даже с флагом приехал. С начала 2005-го года, еще до того памятного финала, стал переживать за «Ливерпуль». Присматривался к ним еще на групповом этапе, но после матча с «Миланом» окончательно восхитился их игрой. Эта встреча вошла в историю. С того момента я болею только за одну команду и она никогда не будет одна. «You will never walk alone», — как написано на нашем флаге».

Фото: Reuters

Любовь Павла настолько велика, что он решил совершить поступок в честь «Ливерпуля». Почти как Ещенко. «Совсем недавно я увековечил на себе любимую команду, — рассказывает он. — Набивать это тату было совсем не больно, наоборот, испытал много эмоций. Очень хочу сфоткаться с игроками, взять автограф. Больше всего у Старриджа, Мане… Но можно и с Коутиньо. С ним не западло, нельзя его винить. Конечно, возможный уход в «Барселону» подпортил впечатление, но ничего. А если он уйдёт следующим летом, что ж — это его право».

Шансы на победу «Спартака» фанат «Ливерпуля» оценил сдержано, хоть и отметил, что у англичан есть проблемы. «У «Ливерпуля» тоже не всё хорошо с игрой, особенно в защите, — считает фанат. — Это отражается на игре, отсюда и нестабильность результатов. Но я думаю, что в игре со «Спартаком» всё будет хорошо. Даже более, чем. Матч «Спартак» — «Ливерпуль»: противостояние века? Навряд ли. Не знаю как Комбарову и Ещенко противостоять Мане и Салаху. Надеюсь, что никак и игра пройдёт в одни ворота».

Многие критикуют Юргена Клоппа, но Павел верит в немецкого сорвиголову. «Поддерживаю тренера и надеюсь, что это временное явление — дальше будет только лучше, — уверен болельщик. — Клопп — харизматичный тренер. Мало того, он прививает команде очень привлекательный, красивый, атакующий футбол, за которым приятно смотреть. Этого у него не отнять».

Это не первая встреча Павла с «Ливерпулем». Раньше он уже видел игру своих кумиров. «Ближе всего я был к «Ливерпулю» 2015-м, когда ездил в Казань, — вспоминает он. — Это был мой первый выезд, впервые вживую увидел команду. Понял, что не зря столько болел за них. Мы всем нашим движением пошли к английским болельщикам, пели с ними песни. Это было классно, получил много хороших эмоций. Правда тогда не получилось встретить команду в аэропорту, сейчас надеюсь наверстать сполна».

Около выхода из терминала E расположен любопытный ларёк с сим-картами для китайцев. Как будто подготовились и сделали вывеску в приятном для фанатов обеих команд цветовом решении.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Ивана Карпова

Рядом, замечаю двух болельщиков «Ливерпуля» из Азии. Оказывается китайцы, учатся в Москве. Один из них очень стесняется говорить по английским, но объясняет, почему он фанатеет от «Ливерпуля». «Это потому что у них есть дух. — убеждён он. — Тот самый дух победителей, который команда показала в финале Лиге Чемпионов-2005». 12 лет прошло с матча в Стамбуле, но до сих пор именно он определяет парадигму существования фанатов «Ливера».

Еще один болельщик заставляет обратить на себя внимание. Он общается с кем-то по видео-связи на языке жестов. Выясняется, что Костя глухонемой. «Болею с 1998-го года, — пишет он на экране смартфона. — Получилось случайно, мне привезли футболку «Ливерпуля» в подарок, после этого заболел футболом». Заболел на столько, что до приезда в аэропорт сгонял на тренировку юношеской команды, чтобы сделать селфи с самим Стивеном Джеррардом. Память на всю жизнь.

В 17:50 на табло горит надпись: посадка рейса из Ливерпуля ожидается в 17:45.

Та же информация пробудет там еще как минимум полчаса, прежде чем появятся ОМОНовцы, которые начнут активно расчищать зону прилёта от посторонних. В процессе расспросов начальника местной полиции подполковника Шутова удаётся получить гениальный ответ: «Приезжает команда мирового значения и мы обеспечиваем её безопасность, как анти-террористическую, так и массовую». После этого просят покинуть территорию.

Среди встречающих уже за оцеплением — девушка в синем пальто. В руках табличка: «Mrs. Coutinho». После вопроса: «Не жену ли Коутиньо вы встречаете?», — она запаниковала и пробормотала, что ей нужно обсудить это с руководством. Спустя минуты блондинка убежала в другой конец зала, а после и вообще на улицу. Там и правда удобнее.

Спустя час после посадки появляются первые пассажиры. В авангарде Клопп, который отбивает пять тому самому чуваку из Воронежа. Не зря татуху сделал, помогает.

Через пару минут команда постепенно проходит к автобусу. Из зала прилёта раздаются крики: «Коутиньо, гоу ту Барса!». Форвард «Ливерпуля» выходит и задумчиво чешет голову. Тут есть над чем подумать, это явно важнее «Спартака». А вдруг после матча с красно-белыми «Барселона» всё-таки решится на трансфер века? Хотя вряд ли, Комбаров с Ещенко не позволят.