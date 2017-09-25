10 вещей, которые нужно знать об 11-м туре РФПЛ

Обычный тур чемпионата России: «Зенит» отрывается от преследователей, «Спартак» упускает преимущество, какой-то матч выигрывается нелепым образом на последних минутах… Споры о судействе тоже были. РФПЛ в порядке.

1. «Динамо»: бой за нули

«Мы бились за тренера, бились за клуб», — сказал после игры Вандерсон. Наверное, так и было. Но между «бились» и «играли в футбол» всё-таки серьёзная разница. Команда не знает, как атаковать. План «отдай мяч Панченко» плохо работает, когда Кирилл на поле, и как бы вообще не работает, когда Панченко нет. А другого плана не оказалось. Один гол в пяти последних матчах. У «Динамо» больше очков, чем голов.

2. ЦСКА тормозит

В буквальном смысле. Виктор Гончаренко отметил, что команда играет слишком медленно, чтобы претендовать на победу. Возможно, настолько не хватает Александра Головина? Потеря очков не критична, но без неё разрыв между первыми четырьмя командами и всеми остальными был бы ещё заметнее.

Ну и отметим очевидное: сочетание Березуцкий, Игнашевич, Березуцкий – по-прежнему сильнейшее в защите ЦСКА. В контексте игры с «МЮ» это особенно важно. Придётся позаботиться о том, чтобы иметь достаточную фору перед Маркусом Рэшфордом.

3. «Спартак» в одной картинке

Вот в этой.

Но если этого мало, то вот вам целый текст с тактическим разбором ситуации. По одной картинке. Получилось исчерпывающе.

Под звуки слива? Почему «Анжи» забивал «Спартаку» пять в одного Разбор самого странного эпизода тура от Дмитрия Егорова, который не видит демарша игроков или акции против Карреры.

Массимо Каррера после матча согласился, что такие результаты – позор. Вообще, итальянский тренер продолжает сохранять адекватность в условиях катастрофы в турнирной таблице. С другой стороны, насколько это важно, когда в турнирной таблице катастрофа? «Спартак» в семи очках от зоны Лиги чемпионов, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы начать отыгрывать отрыв.

4. Ещё «Спартак»: кто им доктор?

Закончить матч без вынужденных замен по традиции не получилось. Джано Ананидзе получил ушиб, и его участие в игре с «Ливерпулем» всё ещё под вопросом. А ведь он только набрал форму… Дмитрия Комбарова Каррере тоже пришлось убрать. Если тема физиотерапевтов в «Спартаке» пока не стала достаточно скандальной и не обросла зловещими теориями заговора, то это просто несправедливо. Кстати, за сутки до матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов ещё нельзя сказать точно, сможет ли Квинси Промес сыграть. Это невероятно важно для команды, потому что…

5. Квинси Промес – самый незаменимый

Александр Кокорин с семью голами и тремя голевыми пасами поучаствовал в завершении 45% успешных атак «Зенита» в чемпионате. Это очень круто, но Кокорин только на втором месте. Шесть голов и три передачи Промеса ценнее для «Спартака», поскольку составляют больше половины всех (16) голевых атак москвичей в сезоне. Квинси буквально некем заменить. Кстати, его участие в матче с «Ливерпулем» пока под вопросом. Я уже говорил, да?

Клопп: Промес — очень хороший игрок, но обсуждать слухи я не буду

6. «Локомотив»: 100% и ещё немного

Эдер в добавленное время приносит победу – как красиво и знакомо звучит! У португальца пока не всё здорово с физикой, а забивным форвардом он не был никогда в карьере, но вот прямо сейчас он принёс «Локомотиву» очки. «Локомотив» держится на втором месте, а ведь зимой ещё Ари вернётся… В общем, лучшей первой трети сезона быть не могло. Хотя не покидает ощущение, что команда уже довольно долго выдаёт свой максимум.

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7. «Зенит»: где соперники?

В какой-то момент «Зениту» это надоест и он купит себе новых конкурентов за титул. Если серьёзно, то превосходство команды Роберто Манчини немного пугает. «Зенит» оторвался на четыре очка, хотя «Локомотив» и так идёт, скорее, с опережением графика, а разницу в классе с «Краснодаром» мы уже увидели. Тогда кто? Только ЦСКА, который потерял семь очков за 11 туров?

По сценарию Манчини. Как «Зенит» выиграл в Краснодаре Питерцы победили в гостях ближайшего преследователя и укрепили лидерство в чемпионате.

Манчини не всегда удавалось ротировать состав без потери результатов в важных матчах. Сейчас у «Зенита» действительно ровная обойма из 17-18 игроков, среди которых трудно выделить явных дублёров. На два турнира должно хватить.

В Краснодаре гости показали, что находятся на разных уровнях с третьей командой чемпионата. «Зенит» давил весь первый тайм и сделал результат за пять минут после двух подач с правого фланга. Ерохин и Полоз выиграли воздух и сделали второй тайм максимально комфортным. Конечно, «Краснодар» забрал мяч и даже создал пару моментов, но глобально драка закончилась ещё к перерыву. Кстати, оцените удар Полоза. Эффектно подрезал.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале РФПЛ

8. «Зенит» троллит

После стадионных указателей в виде бакланов удивить чем-то новым довольно трудно. Но сам стиль не меняется и постепенно становится фирменным – и для маркетологов, и для футболистов. Александр Ерохин невзначай прошёлся по какому-то загадочному клубу: «То, что повели в счёте после первого тайма 2:0, конечно, было преимуществом для нас. Но, как показывали прошедшие игры, некоторые команды не всегда могут удержать его». Ладно, мы все понятия не имеем, о ком это сказано.

9. «Амкар» и разгром: теперь в одном предложении!

Три гола за матч? До этого «Амкар» забил три гола в 10 играх. СКА позволил пермякам неплохо улучшить статистику голов в среднем за сезон – по меркам «Амкара», конечно. Герой – Дарко Бодул, который вышел на 81-й минуте и успел сделать гол+пас, но самый важный, первый мяч, забил Януш Гол. Он позволил хозяевам во втором тайме отдать мяч и играть на контратаках. И забивать красивыми ударами со штрафных…

Видео можно посмотреть на ютуб-канале РФПЛ

10. Клубы РФПЛ набирают мало очков

Шестая команда РФПЛ, «Ростов», имеет 16 очков после 11 матчей. Шестая команда Серии А, «Милан», — 12 после шести. «Нант» в Лиге 1 набрал 13 очков после семи матчей. «Леганес» (шестой в Примере) – 11 в шести. «Ливерпуль» — 11 в шести. «Лейпциг» — 11 в шести. Португалии и Турции клубы из России тоже проигрывают. Короче, в среднем в европейских лигах команды из верхней части турнирной таблицы набирают очки примерно на 20% быстрее. У нас есть группа, которая борется за Лигу чемпионов, а все остальные идут такой плотной группой, что АПЛ позавидует. Или не позавидует, потому что на самом деле нечему здесь завидовать.

Всё остальное

«Рубин» такой «Рубин»… За 90 минут игры в Грозном оба клуба соорудили три удара в створ. Грозненцы могли забить, но гости показывали свойственное всем командам Курбана Бердыева мистическое умение не пропускать, когда мячу, кажется, уже деваться некуда. А потом они забили сами себе… Обидный автогол не должен заслонить сейв Сослана Джанаева и тот факт, что в целом «Рубин» максимально похож на любое творение Бердыева в первый год.

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«Краснодар» слишком зависит от своего игрового стиля. Стиль ограничивает даже очень сильных футболистов, которым, казалось бы, должен идеально подходить. В качестве примера – игра Маурисио Перейры в матче с «Зенитом».

Как действия лидера объясняют игру «Краснодара» (и поражение от «Зенита») Антон Михашенок экспериментирует и устанавливает лайв-фокус на одном футболисте центрального матча тура.

Участие Марио Фернандеса в игре с «Манчестер Юнайтед» — пока под вопросом. Решение будет принято в день игры.

Последнее. Гол Алексея Евсеева.

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