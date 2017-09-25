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Текст: «Чемпионат»
Фото: fc-ural.ru

Назад, в 2003-й. Евсеев забивает после стандарта и другие крутые голы тура

Это не Вадим Евсеев, но вам всё равно стоит оценить его удар.
25 сентября 2017, понедельник. 23:33 Футбол

Александр Ерохин, «Зенит»

(«Краснодар» — «Зенит» — 0:2, 30-я минута – 0:1)
Несмотря на высоченный рост (193 см), Ерохин редко забивает головой. «Краснодару» не повезло – в их ворота Александр забил со «второго этажа».

Лоренсо Мельгарехо, «Спартак»

(«Спартак» — «Анжи» — 2:2, 90-2-я минута – 2:2)
Мельгарехо достаётся на протяжении всей карьеры в «Спартаке». После матча с «Анжи» претензий у красно-белой торсиды к нему должно быть минимум – парагваец спас для «Спартака» очко в откровенно провальном матче.

5. Януш Гол, «Амкар»

(«Амкар» — «СКА-Хабаровск» — 2:0, 39-я минута – 1:0)
Такой любимый пермскими болельщиками гол Гола наконец случился. Да какой! Если бы не сетка ворот Довбни, мяч после такого удара вполне мог бы долететь до Хабаровска.

4. Мирал Самарджич, «Анжи»

(«Спартак» — «Анжи» — 2:2, 74-я минута – 1:1)
В гордом одиночестве оказался Мирал Самарджич после подачи со штрафного. Чем не преминул воспользоваться, отправив мяч в противоход Реброву. Тут без шансов.

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3. Дарко Бодул, «Амкар»

(«Амкар» — «СКА-Хабаровск» — 2:0, 84-я минута – 2:0)
Бронза – за Дарко Бодулом и его идеальным ударом со штрафного.

2. Дмитрий Полоз, «Зенит»

(«Краснодар» — «Зенит» — 0:2, 36-я минута – 0:2)
В отличие от периода в «Ростове», в «Зените» Полоз – не частый гость в стартовом составе. В игре с «Краснодаром» ему удалось оправдать своё появление на поле – на 36-й минуте он воплотил в гол классный навес Ивановича.

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1. Алексей Евсеев, «Урал»

(«Урал» — «Тосно» — 3:1, 9-я минута – 2:0)
Как и знаменитый однофамилец в знаменитом матче, Алексей Евсеев забил после стандарта. Только сделал это гораздо эффектнее. Настолько, что попал на первую строчку в списке самых красивых голов тура.

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Адлан Кацаев, «Анжи»
(«Спартак» — «Анжи» — 2:2, 78-я минута – 1:2)
Если вы только вернулись с другой планеты и не видели гол «Анжи» после выхода 5 в 1, наслаждайтесь.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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