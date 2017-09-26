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Текст: «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Амкар» оторвался ото дна, а Григорян продолжает троллить фанатов

Экспрессивность Григоряна, выбор Черчесова, прорыв «Амкара» и переговоры Де Хеа — в обзоре дня.
26 сентября 2017, вторник. 00:19 Футбол

Состав сборной России на матчи со сборными Южной Кореи и Ирана

Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Южной Кореей (7 октября, Москва) и Ираном (10 октября, Казань). Как сообщает пресс-служба РФС, в списке значатся 27 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Владимир Гранат, Фёдор Кудряшов (оба — «Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все — ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Константин Рауш («Кёльн» Германия), Александр Самедов («Спартак» Москва), Евгений Чернов («Тосно»).

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Фёдор Смолов («Краснодар»).

Отмечается, что в этом списке возможны изменения. Подготовку к матчу подопечные Черчесова начнут 2 октября в Новогорске.

Черчесов прокомментировал решение не вызывать в национальную команду для подготовки к товарищеским матчам с Южной Кореей и Ираном нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Я уже говорил об этом раньше. Мы смотрим, что нам нужно. Кубок конфедераций прошёл, европейский футбол движется в определённых направлениях: нужен ли нам большой, фактурный нападающий или нет? И даже не в фамилиях дело. Вызвали тех, кого сейчас хотели», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.

Сборная России 7 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сыграет против команды Южной Кореи. Начало – в 17:00. 10 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют в Казани на «Казань Арене» против сборной Ирана. Начало в 19:00.

«Амкар» оттолкнулся ото дна

«Амкар» победил «СКА-Хабаровск» в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. «СКА-Хабаровск» прервал серию из пяти ничьих в турнире подряд.

На 38-й минуте игрок «Амкара» быстро исполнил аут, в итоге мяч попал к Янушу Голу, и тот, оправдав фамилию, пробил в дальний угол из-за пределов штрафной площади. На 84-й минуте Дарко Бодул удвоил преимущество своей команды, шикарным ударом со стандарта также поразив дальний угол ворот. В компенсированное арбитром время Павел Комолов из центра поля выполнил передачу к штрафной площади на Бодула, тот собрал вокруг себя двух защитников и выполнил передачу в штрафную площадь на Комолова, который уверенно разобрался с голкипером.

«Амкар» покинул последнее место в таблице РФПЛ: пермяки с 11 очками поднялись на 11-ю строчку турнирной таблицы. «СКА-Хабаровск» (8) — 15-й.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
25 сентября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Амкар
Пермь
3 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 – Гол – 38, 2:0 – Бодул – 84, 3:0 – Комолов – 90+3

«Ахмат» вышел на пятое место в таблице РФПЛ

«Ахмат» выиграл у «Рубина» в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В первом тайме небольшое преимущество было у «Ахмата», хозяева больше владели мячом, но голевых моментов практически не возникало. После перерыва игра в основном проходила в центре поля, до ворот мяч почти не доходил. На 85-й минуте Милад Мохаммади навесил на дальний угол вратарской, Аблайе Мбенге сделал скидку на Исмаэла. Сослан Джанаев среагировал на удар в упор, но мяч после рикошета от Магомеда Оздоева влетел в ворота «Рубина».

«Ахмат» (17 очков) вышел на пятое место в таблице РФПЛ. «Рубин» (14) — девятый.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
25 сентября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 – Оздоев – 85 (автогол)

Де Хеа ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может продлить контракт с манкунианцами. Действующий договор 26-летнего футболиста истекает летом 2019 года, но стороны уже ведут переговоры о его продлении. Об этом сообщает The Independet. Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью также выступает за то, чтобы де Хеа оставался в команде как можно дольше.

Давид де Хеа играет за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, куда перешёл из мадридского «Атлетико» за € 25 млн. С тех пор испанец принял участие в 277 официальных матчах за «Манчестер Юнайтед» и пропустил 279 голов.

Григорян показывает фанатам средний палец второй матч подряд. Что происходит?

25 сентября в Москве «Арарат» в матче 11-го тура первенства России в зоне «Центр» ПФЛ одержал волевую победу над «Торпедо» со счётом 3:2. Дублем отметился экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко. Главный тренер «Арарата» Александр Григорян во втором матче подряд отличился своим поведением. Наставник столичной команды показал средний палец фанатам московского «Торпедо» в ответ на оскорбления. Напомним, то же самое Григорян сделал в предыдущей игре своей команды, когда «Арарат» в 1/16 финала Кубка России встречался с бывшим клубом тренера – «СКА-Хабаровск» (1:2).

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Арарат» — «Торпедо», подготовленные фотокорреспондентом Дмитрием Голубовичем.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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