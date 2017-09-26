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Текст: Роман Широков
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Если «Спартак» сыграет, как с «Анжи», «Ливерпуль» его не пощадит»

Но Роман Широков уверен, что этого не произойдёт. Ещё он считает, что ЦСКА может обыграть «МЮ», а Кокорин стать лидером сборной.
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1. Если «Анжи» так терзает оборону «Спартака», что с ней сделает «Ливерпуль»?

«Ливерпуль» с такой игрой не пощадит. Но мне за «Спартак» не страшно – ребята понимают уровень ответственности таких матчей, потому уверен, что они соберутся и сыграют на ином уровне концентрации. Да, с «Анжи» в очередной раз были пропущенные голы в концовке. Эта проблема давно мучает «Спартак». Но в игре с таким соперником в голове сидит преимущество в классе, которое позволяет не добежать в каких-то эпизодах. А с «Ливерпулем» таких мыслей быть не может. С правильным настроем и при бешеной поддержке болельщиков «Спартак» может дать бой «Ливерпулю».

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2. Ничья «Ливерпулем» — максимум для такого «Спартака»?

Вдохновившись родными трибунами, «Спартак» при правильном настрое способен на что-то большее, чем ничья.

3. Нет ощущения, что «багаж Аленичева» — отчасти правда?

Изначально говорил, что невозможно прийти и с ходу начать выигрывать. Многие посмеивались, когда Аленичев сказал, что заложил фундамент, на котором «Спартаку» играть следующие 10 матчей, но по факту Дмитрий Анатольевич оказался прав. «Спартак» играл на его фундаменте, плюс что-то от себя добавил Каррера – на этом всё держалось в команде до конца сезона. В новом что-то сломалось. Причём уже в первом туре – с упущенной победы над «Динамо» началась неприятная серия «Спартака», которая длится до сих пор. Надлом, видимо, произошёл в психологии всей команды. И чтобы поправить положение, работать надо тоже всем вместе.

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4. ЦСКА способен обыграть «МЮ», сыграв от обороны?

Думаю, сами «армейцы», как и их болельщики, будут не против такого сценария. Конечно, все мы ждём от наших клубов красивой и результативной игры в атаке. Особенно когда речь о домашних матчах. Но если победа будет достигнута и без яркой игры, все должны быть довольны.

5. Матч ЦСКА – «МЮ» — противостояние фаворитов группы А?

Судя по таблице после первого тура – да. Стратегически ЦСКА устроит и ничья с «Манчестером» дома. Такой результат оставит неплохие шансы на продолжение борьбы за выход из группы. Если ничья – это просто приятно, то победа будет фантастическим результатом. Это будет отличный задел на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

6. «Зенит» — чемпион или интрига ещё жива?

«Зенит» выглядит отлично. Не вижу команды, которая способна помешать ему стать чемпионом, но конкуренты могут появиться позже. Тот же «Краснодар» не обременён игрой на три фронта. Он мог бы подтянуться к гонке за золото в будущем. Хотя в очном противостоянии этих клубов «Зенит» одержал уверенную победу. Был немного удивлён, ведь «Краснодар» всегда неплох дома против «Зенита» и наверняка хотел реабилитироваться за вылет из Кубка.

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7. Почему главный преследователь – «Краснодар» — уступил «Зениту» без вопросов?

Да, «Зенит» полностью переиграл «Краснодар», особенно в первом тайме. Во втором гости намеренно «откатились» к своим воротам, краснодарцы даже пару моментов создать смогли. Надо отдать должное «Краснодару» за попытку переломить ход встречи, но благодаря отличной игре Андрея Лунёва «Зенит» отстоял заслуженную победу. Возможно, «Краснодару» было настолько тяжело, потому что морально он перегорел в матче с лидером чемпионата.

8. «Зенит» вправе считать себя фаворитом Лиги Европы?

Впереди матч с «Реалом Сосьедад» — это отличная возможность подкрепить высокие амбиции делом. Если «Зенит» победит, можно будет говорить, что задача по выходу из группы практически решена. Всё самое важное будет происходить в еврокубках после Нового года. Прошлой весной мы увидели «Зенит», не похожий на себя осеннего. Тогда петербуржцы вылетели на первой же стадии плей-офф. Главное – не повторить тех ошибок. Из играющих в Лиге Европы клубов нет соперника, с которым «Зенит» не смог бы конкурировать. Сегодня команда Манчини не просто демонстрирует сильный результат, но и показывает способность перестраиваться и добавлять по ходу сезона. Надеюсь, прогресс продолжится.

9. Кокорин вернулся в сборную – давно пора?

Насколько давно пора – решать тренерскому штабу, но что готов – это точно. Кокорин был абсолютно лучшим на поле в игре с «Краснодаром», а нынешняя результативность Саши говорит о том, что он созрел для возвращения в сборную и способен стать одним из её лидеров. Кокорин не просто может, он должен повести за собой национальную команду.

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10. «Ростов» набрал 3 очка в 5 последних играх. Сказка закончилась?

Ситуация «Ростова» не критична. Последний матч с «Локомотивом» получился равным, а временами и проходил с преимуществом ростовчан. Даже в этой проигранной встрече не увидел каких-то проблем в действиях «Ростова», потому о кризисе в команде говорить не стал бы. Просто «железнодорожники» сумели воспользоваться единственным шансом в игре, потому и победили. «Локомотив» ведь недаром пока второй в чемпионате.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анжи Ливерпуль ПФК ЦСКА Сборная России — Футбол ФК Зенит ФК Спартак
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